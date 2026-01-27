Colombia

Este es el video de ‘El Aventurero en el Cielo’, tributo colectivo a Yeison Jiménez: “Un testimonio de gratitud”

El video reúne a los principales exponentes de la música popular colombiana para rendir homenaje al fallecido cantante. Vestidos de blanco, los artistas recordaron el legado y la influencia de Yeison

Tras la muerte de Yeison Jiménez, figuras destacadas del género popular se reunieron para grabar 'El Aventurero en el Cielo' - @luisalfonso/ Instagram

El video de El Aventurero en el Cielo reúne a las principales figuras de la música popular colombiana en un homenaje póstumo a Yeison Jiménez, fallecido el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Boyacá.

La canción fue escrita por César León y Simón Escobar Uribe, con producción musical de Yohan Usuga, y se presentó en vivo durante el tributo realizado en el Movistar Arena de Bogotá y finalmente su video llegó a plataformas en la noche del 26 de enero.

El videoclip, grabado el 18 de enero entre Llano Grande, Antioquia, y Pereira, incluyó la participación de artistas como Jhon Alex Castaño, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Ciro Quiñonez, Luis Alfonso, Francy, Jhonny Rivera, Alzate, Paola Jara, Arelys Henao, El Charrito Negro, Alexis Escobar y Alan Ramírez.

Durante seis horas de rodaje, los músicos compartieron momentos de emoción y respeto, recordando anécdotas y vivencias con Jiménez, y convirtiendo el set en un espacio de memoria colectiva.

La canción y el video 'El Aventurero en el Cielo', grabados por colegas y amigos de Yeison Jiménez, se convirtieron en tendencia tras plasmar un homenaje emotivo y simbólico al artista - crédito @ciroquinonez/ Instagram

En el video, los artistas aparecen vestidos de blanco y se reúnen en un escenario sobrio y simbólico. La escena final muestra un brindis grupal, evocando el legado del cantante y sellando una promesa de volver a encontrarse para crear una nueva canción juntos.

El Aventurero en el Cielo representa mucho más que un proyecto musical: es un acto de homenaje, un testimonio de gratitud y una pieza histórica que mantiene viva la memoria de Yeison Jiménez, recordando que su voz, su historia y su impacto seguirán resonando por siempre en la música popular colombiana”, explica el comunicado del lanzamiento.

La canción se presentó por primera vez en vivo el 14 de enero en el Movistar Arena, en una despedida simbólica junto a familiares, colegas y seguidores.

Ciro Quiñónez manifestó: “No es una canción, es un homenaje lleno de amor que hoy hacemos todos los artistas del género regional popular colombiano, que te admiramos, te respetamos y que te vamos a extrañar profundamente”. Luis Alfonso expresó: “Aquí quedas inmortalizado, mi parcero. Nos vamos a encargar de que tu legado permanezca vivo… Nos unimos pa’ cantarte con el corazón y que nos escuches desde arriba”.

Así fue el lanzamiento de la canción 'Aventurero en el cielo', el homenaje a Yeison Jiménez - crédito Paola España

Pipe Bueno añadió: “Una canción, un homenaje, un momento de pausa, de gratitud, de amor, pero sobre todo de unión. Con mucho amor, el género regional popular colombiano”.

La creación de El Aventurero en el Cielo surgió por iniciativa de César León, quien decidió componer un homenaje auténtico tras notar la proliferación de canciones generadas con inteligencia artificial. “Esto nació del corazón, porque yo veía que muchos estaban haciendo canciones, y yo me metí en internet y muchas canciones con IA, no reales, y yo como músico y como compositor, sé cuando algo es hecho con IA, porque las canciones tienen errores musicales, y yo dije, tengo que hacer algo”, relató León en entrevista con Olímpica Stereo.

La letra de la canción evoca la pasión de Jiménez por los caballos y la música, y destaca la unión entre los artistas participantes en el homenaje. La producción musical estuvo a cargo de Yohan Usuga, quien formó parte de la grabación junto a la familia y amigos del cantante.

Las imágenes del video muestran a los músicos acompañados por caballos, uno de los símbolos más representativos en la vida de Jiménez. El homenaje se volvió tendencia en redes sociales, donde seguidores y colegas resaltaron la importancia de mantener vivo el legado del artista.

El video en sus primeras 14 horas ya cuenta con mas de medio millón de vistas en YouTube y más de 67 mil me gusta, en el canal de Yeison, donde fue publicado el homenaje. Por otro lado, las reacciones de sus seguidores no se han hecho esperar, quienes agradecieron a los cantantes por la creación de la canción.

“Lo más lindo fue que lo colocaran en la cuenta de él que hermoso homenaje”, “Ningún otro género ha demostrado tanta unión por despedir a uno de los suyos y que en solo 24 horas hicieran esta canción demuestra lo bueno que son”, “Lo más lindo, lo más hermoso, gracias, muchachos, los queremos y admiramos por querer tanto a Yeison”, son algunas de las reacciones en la caja de comentario del video.

