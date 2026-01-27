Candidatos de Alianza Verde al Congreso evitaron el pago de un peaje para hacer campaña: la Gobernación de Cundinamarca anunció denuncias

Óscar Mauricio Sánchez Cruz y Juan Rachif, candidatos del Partido Verde, justificaron su acción como respuesta al cansancio ciudadano por problemas viales - crédito Perfil de Oscar Mauricio Sánchez/Facebook

Surgen las polémicas de aspirantes al Congreso de la República que participarán en las elecciones del 8 de marzo de 2026.

En el episodio presentado en la mañana del martes 27 de enero de 2026, los protagonistas son Óscar Mauricio Sánchez Cruz, candidato a la Cámara de Representantes por el partido Alianza Verde del departamento de Cundinamarca, junto a Juan Rachif, aspirante al Senado por la misma colectividad, que llegaron junto con su equipo de trabajo hasta el peaje de La Tebaida, en inmediaciones del municipio de Funza, para realizar una protesta frente a los altos precios en las tarifas viales.

No obstante, la polémica se centró en que Rachif, Sánchez Cruz y sus acompañantes levantaron las talanqueras del punto de cobro y permitieron el paso de vehículos sin registrar el pago.

Tras ello, uniformados de la Policía Nacional llegaron al sitio para retomar el control del peaje.

En sus redes sociales, el candidato explicó los motivos de su protesta. “Esta movilización nace del cansancio colectivo de ver cómo pasan los años, se recauda dinero y las soluciones nunca llegan”, indicó en su cuenta de Facebook.

Así mismo, agregó que su manifestación obedece a las condiciones de las vías por el municipio cundinamarqués que, según él, afectan la calidad de vida de los conductores y pasajeros que se movilizan por los mismos.

“No es solo tráfico, ni huecos, ni retrasos: es falta de respuestas, de transparencia y de respeto por quienes usamos estas vías todos los días. Salimos a alzar la voz porque pagar sin ver resultados no es normal. Las vías dignas no se piden, se exigen”, agregó.

Ante esta situación, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca rechazó las acciones realizadas por los dos candidatos de Alianza Verde, y mencionó que serán denunciados ante la Fiscalía General de la Nación.

“Rechazamos de manera categórica este tipo de acciones, que no solo afectan la infraestructura vial, sino que generan un detrimento a los recursos públicos y vulneran el respeto por la institucionalidad”, mencionó la entidad departamental.

Según la institución, el levantamiento de las talanqueras impactó tanto en la recaudación prevista como en el normal desarrollo del tráfico en la zona, lo que perjudicó el funcionamiento habitual del peaje y la seguridad en las vías.

Por el momento, las autoridades seguían evaluando el impacto económico y las medidas correspondientes frente al incidente divulgado en redes sociales.

El polémico ‘jingle’ del Pechy Player

Esta no ha sido la única polémica de algunos candidatos al Congreso durante la campaña electoral del 2026.

A este caso de los aspirantes del partido Alianza Verde en Cundinamarca, se suma Edwin Javier Brito García, conocido como Pechy Player, candidato al Senado del Partido Conservador, que realizó el lanzamiento de su jingle oficial para promover su campaña política.

El propio Brito García no ocultó sus deseos de contar con la colaboración de un cantante consagrado para interpretar la pieza musical.

En su publicación expresó: “Jingle oficial. Quería que fuera Silvestre (Dangond), pero no alcanzó el presupuesto”, reflejando con ironía las limitantes propias de una campaña que apuesta por las redes y la viralidad más que por estructuras tradicionales.

El jingle, con su tono humorístico y coloquial, incluye versos como: “Te dicen que es un muchacho sin experiencia, pero será pa robar. Y de la política no sabe una verga (sic), pero sabe trabajar. Y no le gusta robar y mucho menos soplar. Honesto y trabajador, por Pechy es que voto yo (...) si tú quieres que cambie esta verga (sic), vota por el Pechy Player”.

Diversas reacciones se multiplicaron apenas el influencer compartió su tema en Instagram, un hecho que acentuó la polarización habitual de estos procesos. Mientras algunos aficionados elogiaron la creatividad y hasta consideraron que fue el “mejor jingle de la historia”, otros pusieron en tela de juicio tanto la canción como la capacidad política del aspirante.

Comentarios como “El papá de los jingle” y “Al único que le voy a dar mi voto” contrastaron con críticas incisivas como “¿Qué mérito tiene para ser senador o político? ¿Qué cosas propone fuera del populismo de siempre?”.

La particularidad del fenómeno radica tanto en la masiva recepción que tuvo el jingle en las redes sociales como en el trasfondo de su candidatura: desde el humor y la música vallenata, la presencia de Pechy Player evidencia la creciente influencia de los creadores de contenido en la política nacional, apostando por conectar directamente con millones de usuarios en la escena digital.