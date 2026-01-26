Colombia

Joven denunció bochornoso acto de un hombre en el concierto de Bad Bunny en Medellín: “Lo hizo delante de todo el mundo”

La víctima relató en TikTok como ella y su familia fueron víctimas de una agresión inesperada en pleno show

La denuncia sorprendió a los internautas que criticaron este tipo de acciones en eventos públicos - crédito TikTok

Un testimonio que se viralizó a través de las redes sociales demostró la indignación por los actos intolerables ocurridos en los eventos masivos. Una creadora de contenido colombiana, a través de su cuenta de TikTok, relató un incómodo suceso que vivió durante el cierre de un concierto que encendió el debate en redes sociales por la reacción de los asistentes y la falta de respuesta de las autoridades.

Según su denuncia, un hombre orinó sobre varios de los asistentes al evento, aunque lo que más llamó la atención es que el círculo masculino que se encontraba alrededor del señalado responsable, lejos de confrontarlo, lo protegió e invisibilizó la agresión.

“En el concierto de Bad Bunny pasó algo que me dejó con demasiada rabia”, inició la joven al compartir el video que se viralizó en plataformas digitales. En sus palabras, el ataque ocurrió en el momento en el que se encontraba disfrutando de los últimos minutos del evento junto a su prima y su tía.

La denuncia se viralizó en las diferentes plataformas - crédito @benitonewsmx

“Estaba al final del concierto, estaba sonando Debí tirar más fotos. A mí de la nada me cayó un montón de agua en la cabeza y en los brazos”, relató, señalando que inicialmente no comprendió lo sucedido y que incluso intentó ignorar el revuelo en la multitud.

Aunque fue su tía la que reveló la naturaleza del ataque: “Lo que nos cayó no era agua, era que un señor se nos había orinado encima, literalmente”, expresó la joven en TikTok. Además contó que otro asistente, que se encontraba ubicado justo debajo del agresor, recibió la mayor parte de la descarga.

Ella aseguró que, aunque no presenció el acto en sí, “mi tía me dijo que ella lo vio mientras que hacía eso”, lo que pudieron confirmar “claramente por el tipo de gotas que cayeron en nosotros”.

A partir de ese momento, la actuación del entorno se convirtió en el foco de la denuncia: “La cosa es que cuando la gente lo empezó a insultar, él se escondió (...) Habían como 5 o 6 señores al lado. Ellos no hicieron absolutamente nada, no le hicieron absolutamente nada”, expresó.

La joven contó que incluso uno de ellos intentó desentenderse y se solidarizó con el señalado de este acto, en vez de confrontarlo: “No solamente eso, se puso a hablar con el hombre que hizo esto y lo escondió”.

Los hechos ocurrieron mientras el artista interpretaba una de sus canciones más famosas - crédito Juan David Duque/REUTERS

La falta de respuesta inmediata indignó a la joven afectada y a los internautas: “Fue como si no pasara absolutamente nada. Tampoco vino nadie de seguridad en ese momento a ayudarnos”.

Antes del cierre de su testimonio, la creadora reiteró la impotencia que siente por lo ocurrido: “Este señor lo hizo delante de todo el mundo. Y bueno, no tengo nada más por decir. Tengo mucha rabia”.

Al parecer, estos hechos no solo ocurrieron en el concierto de Bad Bunny - crédito EFE

Entre los comentarios de los internautas también se mostró la indignación por este tipo de actos: “Uy nooo, la gente está muy enferma, gas”, “Es verdad estuve ahí y me toco ese momento desagradable”, “No son todos pero, en este tipo de eventos, sí muchos” y “A mí por eso no gustan los conciertos, para ir a pagar una vaina tan cara y exponerme a tantas cosas, yo mejor veo mi vaina en YouTube”.

Además, otros jóvenes agregaron que esta no es la primera vez que ocurre una situación similar: “En RBD vimos como a un grupo de personas les pasó lo mismo, pero no fue de arriba si no de los lados en la zona de los palcos, llamamos a la Policía y se lo llevaron, entiendo que por ser gradería es más difícil, que triste que vivieras eso”.

