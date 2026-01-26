Becas públicas sin deuda: el Gobierno redefinió el apoyo a maestrías y doctorados hasta 2030, además de cambios en Colfuturo

El Programa Nacional de Becas prioriza el acceso de sectores tradicionalmente excluidos y elimina la dependencia del endeudamiento estudiantil en Colombia - crédito Ministerio de Ciencias/X

El Gobierno nacional anunció la continuidad y transformación del Programa Nacional de Becas en Maestrías y Doctorados con una inversión histórica cercana a $370 mil millones, que se ejecutará hasta 2030.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y respaldada por el reciente Conpes 4182, marcará un cambio de modelo en la financiación de la formación avanzada en Colombia y prioriza el acceso de sectores tradicionalmente excluidos.

La ministra Ángela Yesenia Olaya Requene explicó que, con ese nuevo marco, el Estado asume el liderazgo en la política de formación de alto nivel; además, añadió que “el talento no puede seguir dependiendo del estrato social, del apellido ni de la capacidad de endeudamiento“.

Esta decisión, según la ministra, implica una ruptura con el modelo anterior, pues los recursos antes destinados a Colfuturo ahora financiarán becas completas y no créditos, eliminando el endeudamiento estudiantil y orientando la inversión pública hacia la equidad.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación orienta el 72% de los cupos a instituciones educativas del país y el 60% de los fondos a universidades públicas - crédito cortesía

El nuevo programa prevé casi 900 beneficiarios en dos cohortes, con prioridad para profesionales de los estratos 1, 2 y 3. El 72% de los cupos se desarrollará en instituciones educativas del país y el 60% de los fondos se asignará a universidades públicas. De ese modo, la inversión pública se traduce directamente en el fortalecimiento de capacidades científicas, infraestructura universitaria y reducción de la fuga de cerebros.

La equidad de género y étnica es uno de los ejes centrales de la política. El 60% de los cupos se reservará para mujeres, y habrá inclusión explícita de comunidades indígenas, negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, priorizando a población de estratos 1, 2 y 3.

Además, se corrige la concentración territorial histórica de la formación avanzada: al menos el 30% de los recursos, más de $110 mil millones, se destinará a regiones con rezagos estructurales como el Pacífico, la Amazonía y los Llanos.

La política pública de becas promueve la equidad de género y étnica, reservando el 60% de los cupos para mujeres y priorizando comunidades indígenas, afrocolombianas y de estratos bajos - crédito Alcaldía de Bogotá

La ministra Olaya puntualizó: “Esta es una decisión profundamente política porque enfrenta una desigualdad histórica que durante 30 años se normalizó. Hoy decimos que no es normal que los hijos e hijas de los territorios más excluidos queden por fuera de la ciencia, de la investigación y del conocimiento“.

Añadió que el Ministerio de Ciencia dirige y ejecuta directamente los recursos, eliminando esquemas de intermediación y asegurando que cada peso invertido responda al Plan Nacional de Desarrollo y a las prioridades estratégicas del país.

Otra novedad es la orientación de los recursos a áreas estratégicas alineadas con las Misiones de País, como la inteligencia artificial, la transición energética, la bioeconomía y las ciencias y tecnologías cuánticas. De este modo, la formación de alto nivel busca dar respuesta a los retos productivos, sociales y ambientales de Colombia, asegurando que el conocimiento tenga impacto en el desarrollo nacional.

El programa de becas alinea la formación avanzada con áreas estratégicas nacionales como inteligencia artificial, transición energética, bioeconomía y ciencias cuánticas - crédito Freepik

El programa garantizará que los beneficiarios dejarán de ser deudores y pasarán a ser receptores directos de una inversión pública orientada al cierre de brechas. El acceso a un doctorado o una maestría deja de depender de la capacidad de endeudamiento y se reconoce como un derecho, no como un privilegio, subraya el Ministerio.

La política fortalece el sistema educativo nacional, pues la mayoría de los recursos se destinarán a universidades del país, especialmente públicas. No obstante, la ministra Olaya aclaró que “no estamos cerrando las puertas a las universidades privadas. Si algún joven interesado se postula a una universidad privada, también podrá acceder a su beca de Formación de Alto Nivel“.

Con el Conpes 4182 y este modelo de ejecución directa, se elimina la incertidumbre presupuestal y se consolida la formación de alto nivel como una verdadera política pública de Estado, con visión de largo plazo y recursos asegurados.