Colombia

Becas públicas sin deuda: el Gobierno redefinió el apoyo a maestrías y doctorados hasta 2030, además de cambios en Colfuturo

La gestión directa de los fondos por el Ministerio de Ciencia asegura que el acceso a posgrados deje de depender de la solvencia económica, favoreciendo áreas estratégicas como inteligencia artificial y transición energética

Guardar
El Programa Nacional de Becas prioriza el acceso de sectores tradicionalmente excluidos y elimina la dependencia del endeudamiento estudiantil en Colombia - crédito Ministerio de Ciencias/X

El Gobierno nacional anunció la continuidad y transformación del Programa Nacional de Becas en Maestrías y Doctorados con una inversión histórica cercana a $370 mil millones, que se ejecutará hasta 2030.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y respaldada por el reciente Conpes 4182, marcará un cambio de modelo en la financiación de la formación avanzada en Colombia y prioriza el acceso de sectores tradicionalmente excluidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La ministra Ángela Yesenia Olaya Requene explicó que, con ese nuevo marco, el Estado asume el liderazgo en la política de formación de alto nivel; además, añadió que “el talento no puede seguir dependiendo del estrato social, del apellido ni de la capacidad de endeudamiento“.

Esta decisión, según la ministra, implica una ruptura con el modelo anterior, pues los recursos antes destinados a Colfuturo ahora financiarán becas completas y no créditos, eliminando el endeudamiento estudiantil y orientando la inversión pública hacia la equidad.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación orienta el 72% de los cupos a instituciones educativas del país y el 60% de los fondos a universidades públicas - crédito cortesía

El nuevo programa prevé casi 900 beneficiarios en dos cohortes, con prioridad para profesionales de los estratos 1, 2 y 3. El 72% de los cupos se desarrollará en instituciones educativas del país y el 60% de los fondos se asignará a universidades públicas. De ese modo, la inversión pública se traduce directamente en el fortalecimiento de capacidades científicas, infraestructura universitaria y reducción de la fuga de cerebros.

La equidad de género y étnica es uno de los ejes centrales de la política. El 60% de los cupos se reservará para mujeres, y habrá inclusión explícita de comunidades indígenas, negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, priorizando a población de estratos 1, 2 y 3.

Además, se corrige la concentración territorial histórica de la formación avanzada: al menos el 30% de los recursos, más de $110 mil millones, se destinará a regiones con rezagos estructurales como el Pacífico, la Amazonía y los Llanos.

La política pública de becas
La política pública de becas promueve la equidad de género y étnica, reservando el 60% de los cupos para mujeres y priorizando comunidades indígenas, afrocolombianas y de estratos bajos - crédito Alcaldía de Bogotá

La ministra Olaya puntualizó: “Esta es una decisión profundamente política porque enfrenta una desigualdad histórica que durante 30 años se normalizó. Hoy decimos que no es normal que los hijos e hijas de los territorios más excluidos queden por fuera de la ciencia, de la investigación y del conocimiento“.

Añadió que el Ministerio de Ciencia dirige y ejecuta directamente los recursos, eliminando esquemas de intermediación y asegurando que cada peso invertido responda al Plan Nacional de Desarrollo y a las prioridades estratégicas del país.

Otra novedad es la orientación de los recursos a áreas estratégicas alineadas con las Misiones de País, como la inteligencia artificial, la transición energética, la bioeconomía y las ciencias y tecnologías cuánticas. De este modo, la formación de alto nivel busca dar respuesta a los retos productivos, sociales y ambientales de Colombia, asegurando que el conocimiento tenga impacto en el desarrollo nacional.

El programa de becas alinea
El programa de becas alinea la formación avanzada con áreas estratégicas nacionales como inteligencia artificial, transición energética, bioeconomía y ciencias cuánticas - crédito Freepik

El programa garantizará que los beneficiarios dejarán de ser deudores y pasarán a ser receptores directos de una inversión pública orientada al cierre de brechas. El acceso a un doctorado o una maestría deja de depender de la capacidad de endeudamiento y se reconoce como un derecho, no como un privilegio, subraya el Ministerio.

La política fortalece el sistema educativo nacional, pues la mayoría de los recursos se destinarán a universidades del país, especialmente públicas. No obstante, la ministra Olaya aclaró que “no estamos cerrando las puertas a las universidades privadas. Si algún joven interesado se postula a una universidad privada, también podrá acceder a su beca de Formación de Alto Nivel“.

Con el Conpes 4182 y este modelo de ejecución directa, se elimina la incertidumbre presupuestal y se consolida la formación de alto nivel como una verdadera política pública de Estado, con visión de largo plazo y recursos asegurados.

Temas Relacionados

Educación superiorBecas ColfuturoBecas sin deudaColfuturoPrograma Nacional de Becas en Maestrías y DoctoradosConpes 4182Colombia-Noticias

Más Noticias

Chontico Noche, resultados del último sorteo de hoy lunes 26 de enero de 2026

Comprueba los números que resultaron ganadores en el sorteo nocturno que se lleva a cabo todos los días en Colombia

Chontico Noche, resultados del último

Confirman la fecha de inicio de las obras del corredor de la Séptima en Bogotá: el primer tramo irá de la calle 99 a la 200

Las autoridades capitalinas definieron un Plan de Manejo de Tránsito para mantener la circulación, distribuir frentes de trabajo y reducir los tiempos de desplazamiento en transporte público, priorizando la movilidad durante la ejecución

Confirman la fecha de inicio

Fiscalía busca declarar como Grupo Delictivo Organizado a exfuncionarios de la alcaldía de Daniel Quintero, como Juan David Palacio

Entre los investigados se encuentra el exdirector del Amva, que es señalado de haber participado en irregularidades que superan los $17.000 millones durante la administración de Medellín del hoy candidato presidencial

Fiscalía busca declarar como Grupo

Gobierno Petro insiste en recusar al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez: ahora para que no esté en debate de reforma pensional

Con una solicitud radicada por el secretario Jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, se reiteró que el togado, que es el ponente de la discusión, se “prejuzgó” la Ley 2381 de 2024, con lo que se pretende abrir un incidente judicial que tendría que ser de estudio de la Sala Plena

Gobierno Petro insiste en recusar

Ecuador endurece medidas: aumenta en un 900% la tarifa de transporte de petróleo colombiano

La ministra de Ambiente y Energía ecuatoriana, Inés Manzano, indicó que se trata de un hecho de reciprocidad

Ecuador endurece medidas: aumenta en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

“¿Cómo se traduce este amor?"

“¿Cómo se traduce este amor?" el K-drama que domina el top 10 de las mejores series de Netflix Colombia

Ellos son los dos participantes de ‘La casa de los famosos 3’ que ya ganaron otros ‘realities’

Las mejores melodías para escuchar en Apple Colombia en cualquier momento y lugar

Luisa Fernanda W respondió a las críticas por su apariencia, su trabajo y su modo de vestir: “Respeto mi proceso”

Premios Lo Nuestro 2026: el colombiano Juanes recibirá reconocimiento especial por parte de la Academia

Deportes

La Dimayor se pronunció sobre

La Dimayor se pronunció sobre las acciones de Millonarios para habilitar a Falcao García en la Liga BetPlay

El Clásico del Oriente regresa: Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga se enfrentarán entre controles y restricciones

Campeón de Libertadores reveló su incómodo paso por Millonarios: “Qué haces acá si eres hincha de Nacional”

Revelación inesperada: lo que realmente pasa entre James Rodríguez y Millonarios

Atlético Nacional es el mejor equipo de Colombia: está entre los diez mejores en el ránking Conmebol