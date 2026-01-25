Nuevo ministro de la Igualdad respondió a las críticas tras su nombramiento en la cartera: “Yo soy servidor de la comunidad”

Alfredo Acosta Zapata rechazó los señalamientos sobre su pasado como activista - crédito @aida_quilcue/X

El nuevo ministro de la Igualdad, Alfredo Acosta Zapata, respondió a las críticas por su nombramiento y defendió su trayectoria, al declarar: “Yo soy servidor de la comunidad”.

La entrevista, realizada por El Espectador, abordó los cuestionamientos sobre su pasado en la guardia indígena y su papel como líder social, en un momento en que enfrenta oposición por parte de distintos sectores políticos.

Desde su designación como titular del Ministerio de la Igualdad, Acosta Zapata ha sido objeto de señalamientos por su participación en movilizaciones y su papel como activista indígena.

Consultado por El Espectador sobre estas críticas, el ministro afirmó: “Desde la guardia indígena hemos apuntado precisamente a defender la vida, la paz, a proteger el territorio y a servir a la gente. Y ahora desde el ministerio debemos hacer lo mismo, servir a la gente”.

Acosta Zapata insistió en que todos los ministerios deben estar al servicio de la ciudadanía, y remarcó: “Yo soy servidor de la comunidad y, cuando uno es servidor de la comunidad, pues es a la comunidad a la que se debe servir, no a unos intereses ni nada parecido”, según recogió El Espectador.

Respecto a las acusaciones de que su llegada al ministerio busca promover movilizaciones favorables al actual gobierno en tiempos electorales, Acosta Zapata señaló que el derecho a la movilización está consagrado en la Constitución y pertenece a toda la población.

El ministro también se refirió a la estigmatización que, según dijo, afecta tanto a las comunidades indígenas como a otros grupos sociales.

En palabras recogidas por El Espectador, indicó: “A veces, y tengo que decir esto, ven a un indígena abajo y dicen que es un guerrillero; ven a un afro arriba y dicen que es un paramilitar; y todo porque no nos conocemos. A veces, por la ignorancia o el desconocimiento de lo que somos, de lo que hacemos, todo se mira sin saber y sin analizar”.

Sobre las críticas en torno a su formación académica, Acosta Zapata respondió que el respeto, la dignidad y la honestidad no dependen de títulos universitarios. “El respeto y la dignidad no tienen título; el amor no tiene título; la honestidad no tiene título”, argumentó.

El episodio de confrontación con el sargento retirado Rodrigo García, ocurrido durante una protesta en el departamento del Cauca hace catorce años, también fue abordado.

Acosta Zapata explicó que le pidió disculpas a García movido por enseñanzas familiares y por su deseo de reconciliación.

Luis Alfredo Acosta, que será el nuevo ministro de Igualdad, es recordado por un hecho ocurrido en 2012, cuando al parecer alentó actos en contra de los miembros de las Fuerzas Militares - crédito X

Al referirse al diálogo que mantuvo con García en una emisora nacional, el ministro resaltó el valor de reconocer errores y buscar la armonía: “El soldado se mide por sus acciones y su corazón al defender la vida, y él, eso se lo reconozco, allá no nos disparó. Eso es un verdadero soldado, porque un verdadero soldado defiende la vida y también tiene la capacidad de poder reconocer y, con humildad, poder hablar y conversar”, dijo Acosta Zapata, según citó El Espectador.

La entrevista permitió conocer la postura del ministro sobre los objetivos que tendrá al frente del Ministerio de la Igualdad.

Acosta Zapata aseguró que buscará implementar una estrategia basada en el diálogo y el respeto, especialmente en el contexto de la polarización política que vive el país.

Consultado sobre la viabilidad política para que el ministerio conserve su estatus jurídico, Acosta Zapata expresó: “Yo espero eso. Pero también espero las órdenes del señor presidente para crear el plan y la estrategia que toca desarrollar”.

Finalmente, al ser preguntado sobre su mensaje al presidente y a la oposición en el contexto de la polarización, Acosta Zapata insistió en la importancia de la reconciliación y el respeto.

Ministro de la Igualdad - crédito Crit Tolima/Luisa González/REUTERS

“Yo invito a que haya gallardía y respeto a la gente porque todos somos importantes en este ejercicio. Algunos serán de un partido, y otros de otro, pero yo invito al respeto; todos son muy importantes en esta vida colombiana, en esta república diferente”, concluyó en la conversación con El Espectador.