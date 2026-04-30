Estos son los candidatos a la Presidencia por los que los colombianos nunca votarían, según encuesta Guarumo: Iván Cepeda lidera la lista

Estos son los candidatos a la Presidencia por los que los colombianos nunca votarían; Iván Cepeda lidera la lista - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS

La encuesta de Guarumo y EcoAnalítica reflejó que la fórmula de Iván Cepeda y Aida Quilcué concentra el mayor rechazo electoral en Colombia, con 42,2% de los consultados entre el 22 y el 29 de abril de 2026 en 74 municipios que aseguraron que nunca votarían por ellos.

El sondeo, citado por ambas firmas y publicado por El Tiempo, también resalta la persistencia del “voto de rechazo” como factor determinante en las tendencias del electorado, según la muestra que abarcó a 4.680 personas con intención de votar y un margen de error de 2%.

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La encuesta de Guarumo y EcoAnalítica reflejó que la fórmula de Iván Cepeda y Aida Quilcué concentra el mayor rechazo electoral en Colombia, con 42,2% - crédito Carlos Ortega/EFE

De acuerdo con los resultados, la resistencia más marcada después de las candidaturas de Cepeda y Quilcué corresponde a Abelardo de la Espriella, con un 17,9%, seguido de cerca por Paloma Valencia al registrar un 17,4%. Más distante aparece Claudia López, con 8,1%, en contraste con los tres primeros puestos.

Los demás candidatos reportaron porcentajes inferiores al 3%. Sergio Fajardo alcanza un 2,5%, Miguel Uribe un 2,3% y Roy Barreras un 2,0%. Otros aspirantes como Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo y Santiago Botero fluctúan entre el 1% y el 2%, mientras que figuras como Gustavo Matamoros, Sondra Macollins y Mauricio Lizcano no superan el 1,1%.

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Los escenarios en primera y segunda vuelta

Iván Cepeda Castro, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia son los favoritos en primera vuleta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A menos de un mes de las elecciones presidenciales en Colombia, Iván Cepeda, candidato por el Pacto Histórico, encabeza la intención de voto con una ventaja clara en la primera vuelta, pero las proyecciones para una eventual segunda ronda indican un cambio drástico en las preferencias, con posibilidades de derrota frente a sus principales rivales, según la más reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica.

El sondeo atribuye a Cepeda un 38% de apoyo, un leve aumento respecto al resultado de marzo, cuando había registrado 37,5%, lo que representa apenas medio punto porcentual más. Por debajo, Abelardo de la Espriella —líder de Defensores de la Patria— alcanza un 23,9%, seguido por Paloma Valencia del Centro Democrático con 22,8%. La brecha entre los tres primeros es amplia: ninguno de los demás candidatos supera el 3% de respaldo ciudadano.

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Valencia supera a Cepeda en segunda vuelta por primera vez desde enero

Paloma Valencia supera a Cepeda en segunda vuelta por primera vez desde enero - crédito @SenadoGovCo/X - Paloma Valencia/Facebook

La encuesta de Guarumo y Ecoanalítica indicó que, en un escenario de segunda vuelta entre Paloma Valencia e Iván Cepeda, la senadora del Centro Democrático se impondría con 44,8% frente al 40,1% del abanderado del oficialismo. Un 15,3% de encuestados manifestó su negativa a elegir entre ambos postulantes.

Este resultado constituye un giro fundamental respecto de las mediciones anteriores: es la primera vez desde enero que Valencia aventaja a Cepeda en una eventual definición presidencial directa. En el registro de ese mes, el candidato del Pacto Histórico aventajaba a Valencia por 19 puntos (40% frente a 21%), mientras que hasta 38% optaba por ninguno, conforme a los datos consignados por El Tiempo.

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En otra simulación de balotaje, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella registraron un virtual empate técnico: 40,6% para Cepeda y 40,4% para De la Espriella. Además, un 19% del electorado declaró que no se inclinaría por ninguno de los dos, informó el diario.

Este punto de equilibrio representa un contraste radical en relación al arranque de año, cuando según la misma medición Cepeda superaba a De la Espriella por casi seis puntos (39,4% contra 33,9%), y con una proporción de indecisos o abstencionistas —26,7%— notablemente superior a la actual.

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