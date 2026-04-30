Colombia

Estos son los candidatos a la Presidencia por los que los colombianos nunca votarían, según encuesta Guarumo: Iván Cepeda lidera la lista

El senador que representa al Pacto Histórico tiene la mayor intención de voto pese al rechazo de los ciudadanos

Guardar
Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS
Estos son los candidatos a la Presidencia por los que los colombianos nunca votarían; Iván Cepeda lidera la lista - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS

La encuesta de Guarumo y EcoAnalítica reflejó que la fórmula de Iván Cepeda y Aida Quilcué concentra el mayor rechazo electoral en Colombia, con 42,2% de los consultados entre el 22 y el 29 de abril de 2026 en 74 municipios que aseguraron que nunca votarían por ellos.

El sondeo, citado por ambas firmas y publicado por El Tiempo, también resalta la persistencia del “voto de rechazo” como factor determinante en las tendencias del electorado, según la muestra que abarcó a 4.680 personas con intención de votar y un margen de error de 2%.

PUBLICIDAD

La encuesta de Guarumo y EcoAnalítica reflejó que la fórmula de Iván Cepeda y Aida Quilcué concentra el mayor rechazo electoral en Colombia, con 42,2% - crédito Carlos Ortega/EFE
La encuesta de Guarumo y EcoAnalítica reflejó que la fórmula de Iván Cepeda y Aida Quilcué concentra el mayor rechazo electoral en Colombia, con 42,2% - crédito Carlos Ortega/EFE

De acuerdo con los resultados, la resistencia más marcada después de las candidaturas de Cepeda y Quilcué corresponde a Abelardo de la Espriella, con un 17,9%, seguido de cerca por Paloma Valencia al registrar un 17,4%. Más distante aparece Claudia López, con 8,1%, en contraste con los tres primeros puestos.

Los demás candidatos reportaron porcentajes inferiores al 3%. Sergio Fajardo alcanza un 2,5%, Miguel Uribe un 2,3% y Roy Barreras un 2,0%. Otros aspirantes como Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo y Santiago Botero fluctúan entre el 1% y el 2%, mientras que figuras como Gustavo Matamoros, Sondra Macollins y Mauricio Lizcano no superan el 1,1%.

PUBLICIDAD

Los escenarios en primera y segunda vuelta

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia miran una urna transparente con el escudo colombiano frente al Palacio de Nariño en Bogotá.
Iván Cepeda Castro, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia son los favoritos en primera vuleta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A menos de un mes de las elecciones presidenciales en Colombia, Iván Cepeda, candidato por el Pacto Histórico, encabeza la intención de voto con una ventaja clara en la primera vuelta, pero las proyecciones para una eventual segunda ronda indican un cambio drástico en las preferencias, con posibilidades de derrota frente a sus principales rivales, según la más reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica.

El sondeo atribuye a Cepeda un 38% de apoyo, un leve aumento respecto al resultado de marzo, cuando había registrado 37,5%, lo que representa apenas medio punto porcentual más. Por debajo, Abelardo de la Espriella —líder de Defensores de la Patria— alcanza un 23,9%, seguido por Paloma Valencia del Centro Democrático con 22,8%. La brecha entre los tres primeros es amplia: ninguno de los demás candidatos supera el 3% de respaldo ciudadano.

Valencia supera a Cepeda en segunda vuelta por primera vez desde enero

- crédito @SenadoGovCo/X - Paloma Valencia/Facebook
Paloma Valencia supera a Cepeda en segunda vuelta por primera vez desde enero - crédito @SenadoGovCo/X - Paloma Valencia/Facebook

La encuesta de Guarumo y Ecoanalítica indicó que, en un escenario de segunda vuelta entre Paloma Valencia e Iván Cepeda, la senadora del Centro Democrático se impondría con 44,8% frente al 40,1% del abanderado del oficialismo. Un 15,3% de encuestados manifestó su negativa a elegir entre ambos postulantes.

Este resultado constituye un giro fundamental respecto de las mediciones anteriores: es la primera vez desde enero que Valencia aventaja a Cepeda en una eventual definición presidencial directa. En el registro de ese mes, el candidato del Pacto Histórico aventajaba a Valencia por 19 puntos (40% frente a 21%), mientras que hasta 38% optaba por ninguno, conforme a los datos consignados por El Tiempo.

En otra simulación de balotaje, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella registraron un virtual empate técnico: 40,6% para Cepeda y 40,4% para De la Espriella. Además, un 19% del electorado declaró que no se inclinaría por ninguno de los dos, informó el diario.

Este punto de equilibrio representa un contraste radical en relación al arranque de año, cuando según la misma medición Cepeda superaba a De la Espriella por casi seis puntos (39,4% contra 33,9%), y con una proporción de indecisos o abstencionistas —26,7%— notablemente superior a la actual.

Temas Relacionados

Encuesta GuarumoCandidatos presidencialesIván CepedaRechazo votoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ley colombiana le puso límites a páginas de “chismes” universitarios: esta práctica puede costarle entre 4 y 8 años de cárcel

La ley colombiana castiga con prisión y multas a quienes difundan datos personales, imágenes íntimas o mensajes privados sin autorización

Ley colombiana le puso límites a páginas de “chismes” universitarios: esta práctica puede costarle entre 4 y 8 años de cárcel

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

El “Poderoso de la Montaña” necesita la victoria con urgencia para seguir en la pelea para la clasificación a los octavos de final

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Exsicaria de Pablo Escobar reveló algunas de las estrategias de los gatilleros para no ser detenidos por la Policía: desde bañarse en leche hasta abrazarse a árboles

La leche, elemento común en cualquier hogar, se transformaba en herramienta de protección forense, mientras que el fútbol servía de cantera y campo de entrenamiento para los futuros integrantes del cartel

Exsicaria de Pablo Escobar reveló algunas de las estrategias de los gatilleros para no ser detenidos por la Policía: desde bañarse en leche hasta abrazarse a árboles

Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia, pero habló sobre el fin de su carrera: “Está cerca”

tras décadas bajo los focos, el portugués enfoca su presente en nuevos desafíos lejos de Europa y sostiene su vigencia motivando a jóvenes admiradores

Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia, pero habló sobre el fin de su carrera: “Está cerca”

Así fue el operativo de captura de “Patascuy”: lideró atentados terroristas en el suroccidente del país liderado por Iván Mordisco

El director de la Policía Nacional, general William Rincón afirmó que este criminal contaba con más de ochos en las disidencias de las Farc

Así fue el operativo de captura de “Patascuy”: lideró atentados terroristas en el suroccidente del país liderado por Iván Mordisco
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Así fue el operativo de captura de “Patascuy”: lideró atentados terroristas en el suroccidente del país liderado por Iván Mordisco

Así fue el operativo de captura de “Patascuy”: lideró atentados terroristas en el suroccidente del país liderado por Iván Mordisco

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

ENTRETENIMIENTO

Maisak, Feid y Maluma lanzaron ‘Te entiendo remix’ y el verso de Feid fue visto como un mensaje para Karol G: “Ya habías encontrado al hombre de tu vida”

Maisak, Feid y Maluma lanzaron ‘Te entiendo remix’ y el verso de Feid fue visto como un mensaje para Karol G: “Ya habías encontrado al hombre de tu vida”

El esperado videoclip de “Choka Choka” con Shakira y Anitta ya tiene fecha y hora de estreno para Brasil y Colombia

Carolina Cruz explicó la verdadera razón por la que decidió no casarse con Lincoln Palomeque: “En algún momento me limitó”

Carla Giraldo denunció amenazas por su rol como presentadora en ‘La casa de los famosos’: “No me importa”

La liendra fue amenazado de muerte luego de infiltrarse en una zona de prostitución en Medellín: “Me ofrecieron bala”

Deportes

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia, pero habló sobre el fin de su carrera: “Está cerca”

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

Falcao se refirió a la posibilidad de formar parte del cuerpo técnico de la selección Colombia durante la Copa Mundial FIFA 2026: “Explotar lo mejor de cada uno de los talentos”

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Sub17