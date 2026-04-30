Estos fueron los paquetes privados “con todo incluido” que compraron cinco turistas estadunidenses que llegaron a Colombia en un plan de turismo sexual

El regreso inmediato de cinco ciudadanos norteamericanos, tras inconsistencias en sus declaraciones migratorias, destaca el fortalecimiento de las estrategias para impedir la explotación sexual encubierta mediante ofertas turísticas privadas en la región - crédito Migración Colombia

La expulsión de extranjeros por sospecha de turismo sexual cobró atención tras la inadmisión y retorno inmediato de cinco ciudadanos estadounidenses en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Rionegro, Antioquia, por parte de Migración Colombia.

La operación se relacionó directamente con los llamados “paquetes turísticos todo incluido”, señalados como posible fachada para actividades de explotación sexual en ciudades como Medellín.

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Cinco estadounidenses llegaron en un vuelo desde Nueva York y declararon motivos turísticos. No obstante, Migración Colombia detectó inconsistencias en sus declaraciones y vínculos con paquetes turísticos privados de corta duración, organizados por contactos locales.

Ante la sospecha de que buscaban realmente participar en actividades de explotación sexual, la autoridad migratoria anuló su ingreso y los devolvió a su país en el siguiente vuelo disponible.

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Tras analizar perfiles y documentos, decidió la inadmisión como parte del fortalecimiento de los controles migratorios para combatir la explotación sexual vinculada al turismo.

Las autoridades indicaron que en lo que va del 2026 solo en Antioquia se han producido 56 inadmisiones de extranjeros entre enero y abril, la mayoría de nacionalidad estadounidense, por causas similares.

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Las empresas promotoras de turismo han sido objeto de inspecciones, ya que algunos paquetes cortos y organizados en varias ciudades han encubierto actividades de explotación, según los análisis realizados por Migración Colombia - crédito Migración Colombia

La cifra representa un incremento respecto a años anteriores. La modalidad del paquete turístico “todo incluido” ha sido identificada como principal vía de encubrimiento.

Creciente fenómeno del turismo sexual y cifras de expulsión en Colombia

El fenómeno de los “paquetes todo incluido” que encubren la explotación sexual se presenta en varias ciudades del país, no solo en Antioquia.

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Migración Colombia registró más de 70 inadmisiones a nivel nacional durante los primeros cuatro meses de 2026 por razones relacionadas con explotación sexual. En 2025, la cifra alcanzó los 110 casos en el año.

Entre los destinos más señalados figuran Medellín y otras capitales departamentales.

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El endurecimiento de entrevistas y la mejora en la identificación de perfiles de riesgo permiten detectar a viajeros que intentan ingresar como turistas, pero que realmente buscan participar en actividades no declaradas.

Los controles han permitido una respuesta más efectiva ante la llegada de extranjeros con fines ajenos al turismo regular. El número creciente de expulsiones refleja tanto la mayor vigilancia institucional como la persistencia del fenómeno.

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Estrategia y postura institucional contra la explotación sexual

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, afirmó que estos casos “responden al fortalecimiento de los controles migratorios, principalmente en el último año”.

Un énfasis en la protección de menores y en la detección de patrones sospechosos orienta las medidas tomadas por Migración Colombia, según declaraciones de su directora general - crédito EFE

Subrayó que el enfoque de la entidad sigue la instrucción del presidente Gustavo Petro, priorizando la protección de la niñez y la lucha contra toda forma de explotación sexual.

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Arriero López reafirmó el compromiso de mantener controles estrictos en los principales puntos de ingreso al país, sin distinción de la nacionalidad de los viajeros ni del volumen del flujo turístico.

Explicó que “desde Migración Colombia le hacemos frente a este fenómeno conforme a la instrucción presidencial, enfocada en desalentar prácticas de explotación y reforzar la protección de menores”.

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Ciudadano estadounidense afirma que colombia debería legalizar la prostitución

Un video publicado en redes sociales ha provocado un debate intenso sobre el modelo turístico de Medellín, luego de que un ciudadano estadounidense afirmara que la economía local depende de visitantes que buscan experiencias de vida nocturna y ocio.

De acuerdo con el protagonista del video, difundido por la cuenta Iberian America en X, la legalización de la prostitución y la promoción del turismo sexual serían factores clave para la afluencia de turistas, un fenómeno que, según él, sostiene empleos en hoteles, restaurantes y otros servicios de la ciudad.

Las autoridades migratorias identifican este tipo de declaraciones como síntoma de un problema grave que pone en riesgo la imagen y la seguridad de la ciudad al vincularla con delitos como la explotación y la trata de personas.

La grabación, que ha circulado ampliamente, muestra al extranjero —cuya identidad no ha sido confirmada— asegurando: “Si no quieren que los passport bros estén aquí, ¿cierto?, cambien las leyes. Cambien las leyes. Es muy sencillo. Ustedes legalizaron la prostitución. Tienen a todas estas mujeres saliendo, ¿verdad?, para ofrecerse y ofrecer sus servicios, ¿sí? Por eso es que los hombres vienen acá”.

El turista estadounidense sostiene que el turismo en Medellín depende en gran parte de los llamados passport bros, viajeros asociados al turismo sexual - crédito Alcaldía de Medellín/Captura video

El término passport bros hace referencia a turistas varones extranjeros que viajan buscando relaciones sentimentales o experiencias sexuales en países con legislación más permisiva.

El estadounidense añadió que Medellín, a su juicio, “no es una ciudad turística tradicional. Es una gran ciudad metropolitana, a pesar de ciertos problemas. Si eliminas la vida nocturna, el turismo se vendrá abajo. Puede que a algunos no les importe, pero hoteles, Airbnbs, restaurantes, clubes, guías turísticos y muchas personas que dependen de esto verán afectado su sustento”.

Además, subrayó que su propia familia no viajaría a Medellín “por el estigma asociado a Medellín y a Colombia en general”.

Estas afirmaciones, han motivado a guías turísticos y a comunidades locales a rechazar la imagen proyectada en el exterior, señalando que perpetúa estereotipos.