Colombia

Escrito de acusación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco: la Fiscalía aseguró que repartieron $600 mil millones en contratos para asegurar votos en el Congreso

Ambos exfuncionarios cuestionaron los señalamientos de la Fiscalía y advirtieron que no negociarán con el ente investigador

Guardar
Ilustración de dos hombres en blanco y negro con textura risográfica y bordes rasgados, frente a un edificio institucional en tonos naranja y negro, con un logo amarillo central.
Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, exministros de Hacienda e Interior del gobierno Petro, enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos- crédito Catalina Olaya/Mariano Vimos/Álvaro Tavera/Colprensa,Ungrd

Ante el despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, los exministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves tomaron la palabra para cuestionar la investigación que los tiene sentados frente a la justicia. La diligencia arrancó a las 8:00 de la mañana de este jueves 30 de abril.

La Fiscalía General de la Nación los acusa de tres delitos: concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, e interés indebido en la celebración de contratos.

PUBLICIDAD

En términos más sencillos, el ente investigador sostiene que los dos exministros acordaron repartir contratos de obra pública entre congresistas a cambio de que estos votaran a favor de proyectos del gobierno del presidente Gustavo Petro y aprobaran créditos de la nación.

El escrito de acusación lo describe así: “Desde por lo menos mayo de 2023 y hasta mediados de febrero de 2024, Luis Fernando Velasco Chaves, entonces Ministro del Interior, y Ricardo Bonilla González, para la data Ministro de Hacienda y Crédito Público, se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas, para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias que les permitiera la aprobación de proyectos de ley del gobierno nacional y la tramitación exitosa de créditos de la nación”.

PUBLICIDAD

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia adelanta la audiencia de acusación contra los exministros Bonilla y Velasco por el escándalo de corrupción de la Ungrd- crédito Mariano Vimos, Lina Gasca/Colprensa y Corte Suprema de Justicia
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia adelanta la audiencia de acusación contra los exministros Bonilla y Velasco por el escándalo de corrupción de la Ungrd- crédito Mariano Vimos, Lina Gasca/Colprensa y Corte Suprema de Justicia

El mismo documento detalla que “en desarrollo del pacto criminal ofrecieron y acordaron ilícitamente con algunos Senadores y Representantes del Congreso de la República, direccionar proyectos, contratos o convenios, que se adelantaban en el *Instituto Nacional de Vías (Invías) o en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), a cambio de su concurrencia y votación en las sesiones de las comisiones del Congreso de la República a las que pertenecían”.

Las cifras que aparecen en el expediente son las que le dan dimensión al caso: según la Fiscalía, entre mayo de 2023 y febrero de 2024 se habrían direccionado 74 proyectos radicados en el Invías por $571.701.473.657 pesos y 5 proyectos en la Ungrd por $40.536.363.430 pesos, para un total de $612.237.837.087 pesos. De ese universo, se habrían concretado siete proyectos que el ente investigador detalla al exponer los cargos por interés indebido en contratos.

El escrito también desglosa cómo se habría distribuido ese monto entre distintas comisiones del Congreso de la República: 13 proyectos para la Comisión Cuarta de la Cámara en departamentos como Atlántico, Cesar, La Guajira, Tolima y Magdalena, por $142.658.279.353 pesos.

Debido a la vacancia judicial, los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla tendrán que esperar hasta enero de 2026 para que su apelación de su encarcelamiento sea revisada por el Tribunal Superior de Bogotá - crédito redes scoailes
La Fiscalía sostiene que los exministros Bonilla y Velasco direccionaron más de $612.000 millones en contratos del Invías y la Ungrd a cambio de votos favorables en el Congreso - crédito redes sociales

Otros 19 proyectos para la Comisión Cuarta del Senado en Magdalena, Córdoba, Atlántico, Nariño y Caldas, por $80.816.638.625 pesos; 14 proyectos para la Comisión Tercera del Senado en Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Valle del Cauca, Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, por $155.145.632.524 pesos; y 25 proyectos para la Comisión Tercera de la Cámara en once departamentos, por $177.380.923.155 pesos.

Uno de los casos concretos que menciona el escrito involucra al senador Julio Elías Chagüí Flórez, de la Comisión Primera del Senado. Según la Fiscalía, en septiembre de 2023 los exministros habrían ordenado a una funcionaria reunirse con él para tramitar tres proyectos del Invías en Córdoba: uno en Lorica por $8.500 millones, otro en Los Córdobas por $4.500 millones y un tercero en Tierralta por $2.700 millones, para un total de $15.700 millones.

Frente a todo esto, Bonilla cuestionó ante el magistrado Caldas el origen de las cifras del Invías que usa la Fiscalía: “Señores de la Fiscalía, ¿cuál es el origen de ese cuadro de Invías? ¿Dónde está? Son proyectos de los años 2021 a 2022”.

Gustavo Petro reaccionó en la red social X a la decisión judicial que envió a la cárcel a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco - crédito Colprensa y Presidencia
El caso de corrupción de la Ungrd ya tiene cuatro congresistas detenidos y hoy suma dos exministros del gobierno Petro ante la Corte Suprema de Justicia- crédito Colprensa y Presidencia

También preguntó qué hizo Olmedo López, exdirector de la Ungrd y testigo clave de la Fiscalía, en visitas al Congreso el 13 y el 15 de junio de 2023, y señaló que en esas fechas López se habría reunido con congresistas para llegar a acuerdos políticos que, a su juicio, no han sido investigados.

Velasco, por su parte, fue directo: “Uno no puede defenderse de insinuaciones que no aterricen en cosas reales. No acepto cargos ni tengo nada qué negociar con la Fiscalía”. Su defensa, a cargo de la abogada Rosa Elena Suárez Díaz, argumentó que hay inconsistencias entre la imputación, la acusación y los hechos reales, y que el ente investigador ha usado el delito de concierto para delinquir para “inflar acusaciones”.

Ambos exministros coincidieron en señalar que la Fiscalía no ha cuestionado con suficiente profundidad a López, lo que a su juicio protege al principal testigo del caso. El proceso también tiene como investigados a los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, actualmente detenidos, y a otros cuatro parlamentarios que enfrentarán juicio.

Temas Relacionados

Luis Fernando VelascoRicardo BonillaCaso UngrdCorte SupremaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ley colombiana le puso límites a páginas de “chismes” universitarios: esta práctica puede costarle entre 4 y 8 años de cárcel

La ley colombiana castiga con prisión y multas a quienes difundan datos personales, imágenes íntimas o mensajes privados sin autorización

Ley colombiana le puso límites a páginas de “chismes” universitarios: esta práctica puede costarle entre 4 y 8 años de cárcel

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

El “Poderoso de la Montaña” necesita la victoria con urgencia para seguir en la pelea para la clasificación a los octavos de final

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Exsicaria de Pablo Escobar reveló algunas de las estrategias de los gatilleros para no ser detenidos por la Policía: desde bañarse en leche hasta abrazarse a árboles

La leche, elemento común en cualquier hogar, se transformaba en herramienta de protección forense, mientras que el fútbol servía de cantera y campo de entrenamiento para los futuros integrantes del cartel

Exsicaria de Pablo Escobar reveló algunas de las estrategias de los gatilleros para no ser detenidos por la Policía: desde bañarse en leche hasta abrazarse a árboles

Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia, pero habló sobre el fin de su carrera: “Está cerca”

tras décadas bajo los focos, el portugués enfoca su presente en nuevos desafíos lejos de Europa y sostiene su vigencia motivando a jóvenes admiradores

Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia, pero habló sobre el fin de su carrera: “Está cerca”

Así fue el operativo de captura de “Patascuy”: lideró atentados terroristas en el suroccidente del país liderado por Iván Mordisco

El director de la Policía Nacional, general William Rincón afirmó que este criminal contaba con más de ochos en las disidencias de las Farc

Así fue el operativo de captura de “Patascuy”: lideró atentados terroristas en el suroccidente del país liderado por Iván Mordisco
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Así fue el operativo de captura de “Patascuy”: lideró atentados terroristas en el suroccidente del país liderado por Iván Mordisco

Así fue el operativo de captura de “Patascuy”: lideró atentados terroristas en el suroccidente del país liderado por Iván Mordisco

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

ENTRETENIMIENTO

Confundieron a Yina Calderón con la cantante Juliana Velásquez en programa de la televisión internacional: “Esa no soy yo”

Confundieron a Yina Calderón con la cantante Juliana Velásquez en programa de la televisión internacional: “Esa no soy yo”

Maisak, Feid y Maluma lanzaron ‘Te entiendo remix’ y el verso de Feid fue visto como un mensaje para Karol G: “Ya habías encontrado al hombre de tu vida”

El esperado videoclip de “Choka Choka” con Shakira y Anitta ya tiene fecha y hora de estreno para Brasil y Colombia

Carolina Cruz explicó la verdadera razón por la que decidió no casarse con Lincoln Palomeque: “En algún momento me limitó”

Carla Giraldo denunció amenazas por su rol como presentadora en ‘La casa de los famosos’: “No me importa”

Deportes

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia, pero habló sobre el fin de su carrera: “Está cerca”

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

Falcao se refirió a la posibilidad de formar parte del cuerpo técnico de la selección Colombia durante la Copa Mundial FIFA 2026: “Explotar lo mejor de cada uno de los talentos”

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Sub17