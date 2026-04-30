Tragedia en playa de Cartagena: rescataron cuerpo de menor de 15 años que habría sido arrastrado por el mar en medio de intensas lluvias

crédito Armada Nacional de Colombia

La Armada Nacional de Colombia informó el rescate del cuerpo sin vida de un menor de 15 años en Cartagena, luego de que fuera arrastrado por una repentina corriente de agua ocasionada por las fuertes lluvias registradas en la tarde del miércoles 29 de abril.

Según el comunicado de la Fuerza Naval del Caribe, la emergencia se reportó cerca de las tres de la tarde, cuando la Estación de Guardacostas de Cartagena recibió un llamado de alerta de la comunidad.

PUBLICIDAD

Testigos informaron que el joven cartagenero estaba jugando fútbol con cuatro amigos en las cercanías del aeropuerto de la ciudad Heroica (Rafael Núñez) y decidió lanzarse a un caño del sector.

Poco después, la víctima fue arrastrada por la corriente generada por la lluvia.

PUBLICIDAD

crédito Armada Nacional de Colombia

La Institución Naval desplegó de inmediato una Unidad de Reacción Rápida (URR) para buscar al menor en el área donde se presentó la emergencia, confirmó en declaraciones a medios de comunicación el capitán de Fragata Julio César Chacón Sanchez, Comandante de la Estación de Guardacostas de Cartagena.

Después de una hora de labores, el cuerpo fue hallado sin vida en la Bocana de Marbella.

PUBLICIDAD

Una vez ubicado, los tripulantes de la unidad naval coordinaron con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación las acciones de levantamiento y reconocimiento del cuerpo.

La Armada de Colombia lamentó el desenlace del caso y reiteró el llamado a la comunidad para tomar precauciones durante la temporada de lluvias, ya que los cuerpos de agua pueden aumentar sus niveles y generar situaciones de riesgo.

PUBLICIDAD

La institución instó a la ciudadanía a extremar cuidados para evitar emergencias similares en el futuro.

Armada confirmó captura de alias Chucky: señalado de dinamizador del crimen en Tumaco

La Armada Nacional de Colombia informó esa misma mañana del jueves la captura de un presunto integrante del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Bloque Alfonso Cano, conocido con el alias de Chuky, en una operación conjunta realizada en Tumaco, Nariño.

PUBLICIDAD

El procedimiento, desarrollado por el Gaula Militar Tumaco en coordinación con el Ejército Nacional y el Gaula de la Policía Nacional, tuvo lugar en el barrio Las Américas del municipio, en cumplimiento de una orden judicial.

“Chuky”, de 25 años, sería presuntamente el coordinador delictivo en esa zona y responsable de dinamizar actividades de secuestro y cobros extorsivos en el casco urbano de Tumaco, y las investigaciones indican que el capturado era un objetivo priorizado por su presunta participación en delitos de secuestro y extorsión dirigidos a gremios y habitantes locales.

PUBLICIDAD

En medio de la diligencia de allanamiento y registro se incautó un arma corta tipo pistola, un proveedor y nueve cartuchos calibre 9 milímetros.

El detenido registraba una orden de captura vigente por el delito de secuestro extorsivo agravado, emitida por el Juzgado Tercero Municipal con Función de Control de Garantías de Tumaco.

PUBLICIDAD

La Armada de Colombia destacó que este resultado afecta de manera directa las capacidades criminales y de financiamiento ilegal de las estructuras armadas organizadas en el Pacífico nariñense, contribuyendo a fortalecer la seguridad y la tranquilidad de la población civil, explicó el mayor del Cuerpo de Infantería de Marina Jackson Tovar, Comandante del Gaula Militar Tumaco.

El capturado y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para adelantar el proceso de judicialización.

PUBLICIDAD