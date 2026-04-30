Acusada de robo de celulares y fraude, mujer no paró de llorar durante la audiencia de imputación de cargos: “No les importó dejar atrás a las víctimas”

Luisa Fernanda Torres Vargas lloró en audiencia, mientras se le acusaba de varios delito cometidos junto a sus complices - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

La decisión judicial que envió a Luisa Fernanda Torres Vargas y a sus tres cómplices a prisión reveló la magnitud de una red delictiva que, según las autoridades, operaba en Bogotá dedicada al hurto masivo de celulares y a la estafa en la venta de vehículos.

La audiencia, marcada por el llanto constante de la principal acusada, puso de manifiesto la reacción emocional de los procesados ante una resolución que, como expresó la jueza de garantías, no dio lugar a detención domiciliaria por considerar insuficiente cualquier atenuante.

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Durante la imputación de cargos, la Fiscalía detalló que los acusados robaban cientos de celulares, los enviaban fuera del país y los revendían, además de estar implicados en fraudes mediante un concesionario vehicular falso.

En palabras del fiscal del caso recogidas por Noticias Caracol, la ciudad de Bogotá impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario tanto para Torres Vargas como para los hombres involucrados, cada cual destinado al establecimiento correspondiente según su género.

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La decisión judicial que envió a Luisa Fernanda Torres Vargas y a sus tres cómplices a prisión reveló la magnitud de una red delictiva que, según las autoridades, operaba en Bogotá dedicada al hurto masivo de celulares y a la estafa en la venta de vehículos - crédito captura de video

Elver Alfonso Sanabria, director de la Dijín, explicó ante el mismo medio que la organización del grupo era meticulosa: “Cada uno de los delincuentes tenía un rol criminal definido, con un modus operandi muy planificado, desde el sujeto que dinamizaba el hurto a mano armada, como también el que recogía y almacenaba los celulares”.

El proceso judicial se sustenta en relatos de víctimas como el de un ciudadano estafado en septiembre de 2024, quien aceptó dejar su vehículo, valorado en 34 millones de pesos, a cambio de un pago inicial de tres millones cuatrocientos mil para un supuesto peritaje, sin que volviera a ver su automóvil.

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La decisión de la jueza incluyó un fuerte reproche a los procesados por su indiferencia ante el daño provocado. La funcionaria judicial afirmó al medio Noticias Caracol: “Unas personas que mostraron una actitud absolutamente desprendida, desconsiderada, dejan-- no les importó dejar atrás estas víctimas”.

Ante la exigencia de los acusados de obtener detención domiciliaria, la togada fue categórica en denegar la solicitud: “La decisión fue contundente y cayó como un golpe seco en la audiencia”, relataron testigos del proceso.

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La decisión de la jueza incluyó un fuerte reproche a los procesados por su indiferencia ante el daño provocado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las pruebas presentadas ante el juzgado incluyeron testimonios directos de afectados, uno de los cuales narró: “Me sentí muy mareado y empecé a perder el conocimiento, todavía sin perderlo completamente. Ya cuando ellos me instaron a entrar a mi apartamento nuevamente, sí entré con ellos dos ... me robaron mi computador, me robaron mi celular, mis equipos tecnológicos, eh, plata en efectivo, tarjetas de crédito y demás”.

La Fiscalía estableció que los robos y las estafas se realizaron entre septiembre y noviembre de 2024.

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Durante las diligencias, la defensa de los cuatro detenidos apeló la decisión de la jueza. Por ahora, tanto la medida de aseguramiento como la investigación penal permanecen en curso ante la justicia colombiana.

Capturan a cuatro ladrones de carros en Bogotá

La incautación de armas y vehículos utilizados en asaltos marcó una nueva etapa en la ofensiva de las autoridades de Bogotá contra las bandas organizadas dedicadas al robo violento de automóviles. Durante una reciente operación en Engativá, la Policía Nacional logró la captura de cuatro personas que, según información oficial, estarían implicadas en al menos dos asaltos armados ocurridos en Teusaquillo en abril de 2026.

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Cuatro hombres fueron capturados al ser responsables de varios robos de vehículos en Bogotá - crédito Mebog

Entre los elementos decomisados figuran dos armas de fuego tipo traumática, dos armas cortopunzantes, cuatro teléfonos móviles y dos vehículos, uno de ellos un taxi. Las autoridades indicaron que estos objetos eran usados para ejecutar los hurtos y facilitar la movilización de los implicados. Los detenidos fueron interceptados mientras circulaban en los vehículos señalados.

Según reportes de la policía, los cuatro sujetos intimidaron a las víctimas con armas de fuego y actuaron con violencia para despojarlas de sus automóviles. La intervención policial ocurrió tras identificar su posible participación en los asaltos cometidos el 17 y el 22 de abril, fechas en las que los afectados fueron amenazados y obligados a entregar sus vehículos bajo presión armada.

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Las investigaciones oficiales revelan que los capturados poseen antecedentes judiciales por hurto agravado y calificado, así como por lesiones personales. Dos de ellos ya habían sido detenidos anteriormente por delitos distintos, lo que refuerza la hipótesis de su reincidencia en actividades delictivas vinculadas al robo de automotores.

Los objetos incautados y los detenidos serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por cargos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, receptación y falsedad marcaria. Por el momento, la investigación se mantiene abierta para establecer si existen más integrantes implicados en esta organización delictiva.

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