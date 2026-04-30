Colombia

Estos son los cambios en la Ciclovía de Bogotá para este 1 de mayo por manifestaciones convocadas por Petro

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte insistió en la importancia de que los ciudadanos planifiquen sus trayectos y atiendan recomendaciones

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Estos son los cambios en la Ciclovía de Bogotá para este 1 de mayo por manifestaciones convocadas por Petro - crédito Alcaldía de Bogotá
Estos son los cambios en la Ciclovía de Bogotá para este 1 de mayo por manifestaciones convocadas por Petro - crédito Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza de Carlos Fernando Galán, modificará temporalmente la operación de la ciclovía este viernes 1 de mayo de 2026, debido a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo y a las manifestaciones previstas en el corredor de la carrera Séptima.

“¡Aquí sí pasa! Bogotá, mi Ciudad, mi Casa es tierra de deporte y recreación al aire libre, debido a la conmemoración del Día del Trabajo y marchas programadas para esta festividad, Ciclovía de Bogotá tendrá desvíos temporales en algunos tramos de la carrera Séptima!”.

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Y agregó: “Estas medidas se adoptan para facilitar una movilidad segura en el Distrito, sin afectar las actividades del gran parque lineal de la ciudad ni las movilizaciones que se realizarán en la ciudad. Planea tu ruta con anticipación y disfruta tu recorrido sin contratiempos”.

Según el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IIdrd), el tramo entre la calle 33 y la calle 10 sufrirá cierres y desvíos a lo largo de la jornada, desde las 7:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

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El Instituto Distrital de Recreación y Deporte insistió en la importancia de que los ciudadanos planifiquen sus trayectos y atiendan recomendaciones - crédito Idrd
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte insistió en la importancia de que los ciudadanos planifiquen sus trayectos y atiendan recomendaciones - crédito Idrd

El Idrd informó el 29 de abril a través de su canal oficial de Instagram que la medida tiene como fin permitir el desarrollo de las marchas y proteger el uso del espacio recreativo.

La ruta alterna habilitará el tránsito por la diagonal 40, el Parkway y la calle 26 para ciclistas y peatones, aunque la entidad advirtió que podrían introducirse cambios adicionales dependiendo de la evolución de las movilizaciones y la cantidad de asistentes. Las movilizaciones comenzarán a las 9:00 a. m. en el Parque Nacional y culminarán en la plaza de Bolívar.

Recomedaciones del Idrd para disfrutar de la ciclovía el 1 de mayo

La propuesta tiene como finalidad reforzar la infraestructura ciclista en la entidad, brindar seguridad, así como fomentar el uso de la bicicleta como un medio de transporte seguro y sustentable.
Recomedaciones del Idrd para disfrutar de la ciclovía el 1 de mayo - crédito Gobierno del Estado de México

Para minimizar incidentes, el Idrd insistió en la importancia de que los ciudadanos planifiquen sus trayectos y atiendan recomendaciones

  • Mantenga un carril definido: mantenga siempre su derecha y dé paso a quien vaya más rápido que usted.
  • No se detenga: no están permitidas las actividades que aglomeren personas en la vía. Puede realizar algún tipo de ejercicio siempre y cuando cuente con los permisos previos por las autoridades.
  • Respete las señales de tránsito: atienda las indicaciones de los funcionarios de la ciclovía.
  • No está permitida la circulación de vehículos automotores: esto incluye a las patinetas, bicicletas o motos eléctricas.
  • Cuide a su mascota: en caso de salir a pasear con un animal de compañía llévelo con una correa corta y manténgalo siempre a su lado.

Aunque la jornada del viernes traerá variaciones por la celebración del 1 de mayo, el Idrd aseguró que el domingo 3 de mayo la ciclovía volverá a operar en todos sus tramos con normalidad y sin alteraciones.

Puntos de encuentro marchas 1 de mayo

La movilización respalda reformas clave como la pensional, la reforma a la salud, el salario vital y la reforma a la justicia - crédito Lina Gasca/Colprensa
La movilización respalda reformas clave como la pensional, la reforma a la salud, el salario vital y la reforma a la justicia - crédito Lina Gasca/Colprensa

Miles de personas se preparan para participar en las movilizaciones del 1 de mayo en Colombia, con actividades previstas en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla desde las 7:00 a.m. El evento celebra el Día Internacional del Trabajo, una fecha que recuerda las luchas por los derechos laborales y se ha convertido en un referente para demandas de carácter social, político y económico.

En Medellín, la jornada estará centrada en la presencia de Gustavo Petro, que convocó a la ciudadanía a unirse: “Este primero de mayo nos vemos en las calles. Los invito a movilizarse en todas las plazas públicas de los municipios de Colombia”, declaró el mandatario.

Petro encabeza la movilización desde la capital antioqueña, punto emblemático en el calendario de actividades oficiales. La administración nacional reiteró la importancia de la participación ciudadana para respaldar las reformas sociales propuestas y el programa del llamado Gobierno del Cambio.

En Bogotá, la marcha arrancará a las 9:00 a.m. desde el Parque Nacional, mientras que en Barranquilla, Atlántico, la concentración está planificada para las 8:00 a.m. en la entrada del barrio El Bosque y contará con al menos cinco paradas para intervenciones de líderes sindicales.

Cali, capital del Valle del Cauca, reunirá a manifestantes en la Glorieta de la Estación y el sector de Puerto Rellena. Mientras que en Cartagena, Bolívar, la cita inicia a las 8:00 a.m. en el Coliseo de Combates, recorriendo la Avenida Pedro de Heredia hasta el Estadio de Nuevo Bosque.

El Eje Cafetero se suma con actividades en Manizales, Caldas, (inicio a las 9:00 a.m. en el sector El Cable), Pereira (desde las 8:00 a.m. en el Centro Administrativo de Dosquebradas, con programación cultural hasta las 4:00 p.m), y Armenia, capital del departamento del Quindío, (arranque a las 9:00 a.m. en el Banco de la República).

En el sur del país, Pasto, Nariño, celebrará el día con actos artísticos y culturales desde el Monumento al Trabajo, avanzando hacia la Plaza de Nariño. Sincelejo, El Carmen de Bolívar, Neiva y La Plata también han definido lugares y horarios de concentración para sumarse a la jornada nacional.

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