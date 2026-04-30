Así está la aprobación de los alcaldes, según encuesta Guarumo y Ecoanalítica: Álex Char y Fico Gutiérrez lideran el ranking

Federico Gutiérrez, Alejandro Char y Carlos Fernando Galán, los tres alcaldes con la mejor evaluación en Colombia según la reciente medición de Guarumo y Ecoanalítica. - crédito Colprensa

La más reciente encuesta realizada por Guarumo y EcoAnalítica para el diario El Tiempo también dejó ver cómo le ha ido a los principales alcaldes del pais tras dos años y cuatro meses de mandato.

Según la medición nacional, Alejandro Char, mandatario de Barranquilla; Federico Gutiérrez de Medellín y Carlos Fernando Galán de Bogotá lideran los niveles de aprobación tras superar la mitad de su periodo como alcaldes.

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En el caso de Barranquilla, Alejandro Char obtuvo una aprobación del 85,3%, mientras que el 11,9% de los encuestados manifestó su desaprobación y un 2,8% prefirió no responder. Este resultado lo posiciona como el alcalde con mayor respaldo entre los consultados, según el estudio publicado el 30 de abril.

La encuesta también destaca a Federico Gutiérrez como el segundo mandatario con mayor aprobación. El dirigente de Medellín alcanzó un 80,3% de aceptación y un 13,8% de desaprobación, con un 5,9% de encuestados optando por no calificar su gestión.

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Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, lidera la aprobación con un destacado 85,3% entre los encuestados según el estudio publicado por El Tiempo -crédito Jefatura de Prensa Alcaldía de Barranquilla

El tercer lugar corresponde a Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, quien registró un 53,3% de aprobación frente a un 39,3% de respuestas negativas y un 7,4% que no expresó opinión.

Por otro lado, la situación más compleja es la de Alejandro Eder en Cali, quien resultó ser el único de los cuatro principales alcaldes cuya desaprobación supera ampliamente la aprobación: 70,2% contra un 18,2%, con un 11,6% de indecisos.

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La medición, realizada entre el 22 y el 29 de abril de 2026, se llevó a cabo en 74 municipios del país y consultó a 4.680 adultos con intención de votar. El margen de error global es del 2%, lo que otorga solidez estadística a los resultados presentados.

La encuesta preguntó específicamente a los participantes si aprobaban o desaprobaban la gestión de los alcaldes de Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín, quienes fueron elegidos el 29 de octubre de 2023 para el periodo constitucional 2024–2027.

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Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, alcanza un 53,3% de respaldo pero enfrenta un 39,3% de desaprobación en la medición nacional - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

El estudio utilizó un muestreo probabilístico, estratificado y en cuatro etapas, garantizando representatividad en las regiones de Bogotá, Caribe, Eje Cafetero, Pacífico y Sur-oriente. La muestra incluyó tanto zonas urbanas como rurales, cubriendo el 99% del universo de adultos con intención de votar en todo el territorio nacional.

La encuesta se realizó de manera presencial en hogares, empleando tarjetones con fotografías de los candidatos para facilitar la identificación. El cuestionario abordó tanto la intención de voto para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 como la evaluación de la gestión de los alcaldes de las principales ciudades.

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El diseño y la ejecución del estudio siguieron los lineamientos técnicos del DANE y la Ley 2494 de 2025, contando con un nivel de confianza del 95%. Las regiones de mayor peso en la muestra fueron Sur-oriente (29,6%), Caribe (18,6%), Eje Cafetero (17,9%), Bogotá (17,7%) y Pacífico (16,2%).

La disputa por la Presidencia está entre tres candidatos

En la primera vuelta, Iván Cepeda lidera con el 38% de apoyo, seguido por Abelardo de la Espriella (23,9%) y Paloma Valencia (22,8%) - crédito imagen ilustrativa Infobae

A menos de un mes de las elecciones presidenciales en Colombia, la más reciente encuesta de Guarumo y EcoAnalítica muestra que Paloma Valencia superaría a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta, revirtiendo una tendencia sostenida desde inicios de año.

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El sondeo, realizado entre 4.680 mayores de edad en 74 municipios del país y publicado por El Tiempo, revela un entorno de competencia ajustada y cambios inéditos en la preferencia de los votantes.

Por primera vez desde que se evalúa este ciclo electoral, Valencia alcanza el liderazgo en un posible balotaje presidencial. De acuerdo con los datos difundidos por El Tiempo, el enfrentamiento entre la candidata del Centro Democrático y el aspirante del Pacto Histórico se resolvería con el 44,8% de los votos a favor de Valencia, frente al 40,1% para Cepeda. Un 15,3% del electorado encuestado optaría por no elegir entre los dos candidatos principales.

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En el escenario actual de primera vuelta, Cepeda mantiene la ventaja con el 38% de la intención de voto, apenas medio punto por encima del registro obtenido en marzo, que fue de 37,5%. Abelardo de la Espriella, representante de Defensores de la Patria, ocupa la segunda plaza con el 23,9%, mientras Valencia completa las tres primeras posiciones con un 22,8% de apoyo. Ambos candidatos muestran incrementos respecto a marzo: De la Espriella subió del 20,2% y Valencia del 19,9%.

Los resultados de segunda vuelta marcan un hito, porque hasta enero, Cepeda superaba a Valencia por 19 puntos porcentuales: 40% contra 21%, con un 38% de consultados que preferían no elegir entre ambos, según la misma medición presentada por El Tiempo. Esta nueva medición fija un punto de inflexión, consolidando a Valencia como una contendiente fuerte a escasas semanas de la elección.

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