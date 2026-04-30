Carlos Darwin Quintero se perderá lo que resta del semestre con Millonarios: este es el problema que tiene en la pierna

Carlos Darwin Quintero, otra baja en Millonarios por lesión en el primer semestre de 2026 - crédito Millonarios FC

Millonarios enfrenta una nueva crisis sanitaria tras la revelación del periodista Adrián Magnoli en el programa Morningol de Diario AS: Carlos Darwin Quintero padece una trombosis en una pierna y deberá ausentarse de las canchas durante los próximos dos o tres meses. Esta información llega cuando el club se juega su clasificación a los ocho mejores del torneo y agrava el ya delicado panorama en la plantilla dirigida por Fabián Bustos.

La noticia fue confirmada en vivo durante la emisión, donde Magnoli detalló que el jugador sintió molestias después del último partido y, tras estudios médicos, se identificó la presencia de un trombo. El periodista remarcó la gravedad del diagnóstico y la extensión del tiempo de recuperación, generando preocupación entre los panelistas y la audiencia.

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Adrián Magnoli explicó que Quintero presentó “un trombo después del partido” y que el jugador ya había tenido antecedentes de este tipo de problemas. Según el periodista, la trombosis le generó “un derrame grande en una pierna” y requerirá un proceso de recuperación prolongado.

Carlos Darwin Quintero juega sus primeros seis meses con la camiseta de Millonarios - crédito @MillosFCoficial/X

Durante el programa, el panel reaccionó con sorpresa ante la noticia. Magnoli enfatizó que la afección es seria y que “se va a perder dos o tres meses de competencia”.

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La preocupación se acentuó cuando se mencionó que la trombosis puede poner en riesgo la carrera de un futbolista si no es tratada adecuadamente. En 2016, Quintero ya había sufrido tromboflebitis cuando jugaba en México, lo que obligó a interrumpir su actividad por recomendación médica. En esa ocasión, la evolución fue favorable tras el tratamiento y el reposo obligatorio.

Millonarios no dio mayores detalles de la situación médica del jugador, pero en un comunicado de prensa aseguró que esta situación no le permitirá ejercer la actividad deportiva:

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“Millonarios FC informa que el jugador Carlos Darwin Quintero presenta un quebranto de salud que no le permitirá ejercer, por el momento, la actividad deportiva. El jugador ya inició el tratamiento médico que le garantizará el regreso a la competencia oficial en óptimas condiciones el próximo semestre”.

Millonarios lleno de ausencias para la fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026

Falcao no ha tenido continuidad en Millonarios por culpa de las lesiones en el primer semestre de 2026 - crédito Colprensa

La lesión de Quintero se suma a una lista de ausencias que afectan la estructura del equipo azul. Falcao García continúa fuera de las canchas debido a una fractura facial y no estará disponible para el crucial partido ante Alianza.

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Además, Sergio Mosquera tampoco ha sido habilitado para volver al campo, lo que limita aún más las opciones del entrenador Fabián Bustos en una semana decisiva.

A estas bajas se agrega la suspensión de Sebastián Valencia por acumulación de tarjetas amarillas, lo que obliga al cuerpo técnico a reorganizar la alineación para el encuentro que definirá el futuro inmediato del club.

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Qué necesita Millonarios para avanzar a los ‘Play-off’ de la Liga BetPlay I-2026

Juega contra Alianza FC en Valledupar, que ya está eliminado de la Liga, pero no depende de si mismo.

Si gana: llega a 28 puntos y la diferencia de gol es el ítem que juega a favor del Embajador. Deberá esperar que Independiente Medellín y Deportivo Cali pierdan o empaten sus partidos.

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Si empata: llega a 26 puntos y podría clasificar si Independiente Santa Fe, Deportivo Cali e Independiente Medellín pierden sus partidos. El empate o la victoria de alguno de estos lo deja por fuera.

Si pierde: queda eliminado.

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Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026

Millonarios quiere superar la fase de grupos en la Copa Sudamericana, aunque el camino sea difícil - crédito Millonarios FC

Atlético Nacional: 40 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +21) (clasificado). Deportivo Pasto: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +5) (clasificado). Junior: 32 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +6) (clasificado). Deportes Tolima: 30 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +10) (clasificado). América de Cali: 30 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9) (clasificado). Once Caldas: 30 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +8) (clasificado). Internacional de Bogotá: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +2). Independiente Santa Fe: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +5). Deportivo Cali: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Independiente Medellín: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +3). Millonarios: 25 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +8). Atlético Bucaramanga: 23 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +7). Águilas Doradas: 23 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -6). Llaneros: 22 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de 0). Fortaleza: 19 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -6) (eliminado). Cúcuta Deportivo: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -11) (eliminado). Alianza FC: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -14) (eliminado). Jaguares de Córdoba: 15 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -15) (eliminado). Boyacá Chicó: 14 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -20) (eliminado). Deportivo Pereira: 10 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -16) (eliminado).