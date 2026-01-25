Colombia

‘La Reina del Flow’ podría tener cuarta temporada y ya habrían diálogos entre los productores: esto es lo que se sabe

La exitosa serie colombiana estaría preparando una nueva entrega tras el furor de su tercera temporada, aunque todavía no hay confirmación oficial sobre el regreso de Yeimy Montoya y los personajes favoritos del público

Con "La Reina del Flow"
Con "La Reina del Flow" ubicada entre las series más vistas del momento en Hisoanoamérica, ya iniciaron diálogos para una cuarta temporada - crédito Netflix

El fenómeno global que representa La Reina del Flow es innegable a estas alturas, gracias a una fórmula narrativa que une melodrama, industria musical y dilemas personales en torno a la figura de Yeimy Montoya.

Su historia cautivó audiencias de múltiples países desde su estreno en 2018, primero en Colombia y luego en mercados internacionales gracias a su presencia en Netflix, que para la tercera temporada estrenada en enero de 2026 se incorporó en calidad de coproductora.

De hecho, la reciente temporada cuenta con 64 episodios, y mostró a Yeimy junto a Charly Flow como pareja consolidada y padres, hasta que un accidente aéreo desata una nueva crisis en la narrativa.

El éxito continuado de la serie llevó a que tanto Netflix como Caracol Televisón ya hubiesen iniciado conversaciones para dar forma a una cuarta temporada, tal como asegura la edición digital del diario El Confidencial Digital de España, citando a fuentes del sector audiovisual.

Su posicionamiento entre los primeros puestos entre los contenidos más comentados por usuarios hispanohablantes en redes sociales, habría sido decisivo para poner en marcha esta nueva etapa.

Las conversaciones con actores del
Las conversaciones con actores del elenco evalúan la posible integración de cada uno en la nueva historia en construcción, aún sin fechas de rodaje definidas - crédito Colprensa

Aún sin un anuncio formal por parte de Caracol Televisión, fuentes acreditadas por el citado medio apuntan a que las primeras reuniones creativas ya dieron inicio, asegurando que los creativos ya están explorando posibles direcciones argumentales y evaluando los arcos de los personajes principales.

Paralelamente, mantiene conversaciones con actores clave del reparto, analizando la posible integración de cada uno en la historia que está gestándose. El número de episodios y las fechas de rodaje o estreno, según detalla la información, todavía no han sido definidos, y tampoco se ha hecho público el cronograma de producción.

Las reacciones a la noticia en redes sociales, pese a su alegría por esta información preliminar, ya hicieron notar su voz pidiendo el regreso de Carolina Ramírez al elenco. Esto, debido a que la actriz no participó de todo el rodaje para la tercera temporada entre rumores de conflictos con la producción.

La posible ausencia de Carolina
La posible ausencia de Carolina Ramírez en la cuarta temporada generó reacciones de los fanáticos, quienes piden el regreso de la actriz, involucrada en rumores de conflictos con la producción durante la tercera temporada - crédito Colprensa

Según explicó el presentador Ariel Osorio en La Corona TV, Carolina Ramírez, protagonista de la producción, habría quedado por fuera de las grabaciones de la temporada que está próxima a estrenarse. “Parece ser que tuvo un agarrón, fuerte agarrón, con Juana Uribe [libretista de Caracol Televisión]. Después de haberse agarrado con Juana Uribe, Juana la hizo y sacó a Carolina de la producción (...) Tendrá diplomáticas apariciones para hacer el enganche y el empalme con Alison Joan”, dijo, sobre la actriz que tomó el lugar de Ramírez en la temporada.

“Ahí estaba Carolina Ramírez y Carolina Ramírez no vive en Colombia. La tuvieron que traer desde Argentina solamente para este evento. Había programado otro evento para el lanzamiento grande de La reina del flow, pero después de lo que pasó ayer, dijeron: ‘¿Para qué más evento? Ay no, no traigamos más a Carolina, que se quede allá’. ¿Saben por qué? Porque Carolina ya no va más en el proyecto", apuntó.

Así va ‘La reina del flow’ en el rating de la televisión colombiana

Durante la última semana de emisiones, del 19 al 22 de enero de 2026, La Reina del Flow 3 se ubicó de manera constante entre los programas más vistos de la televisión colombiana, según los reportes de Kantar Ibope Media, firma encargada de hacer las mediciones de lo más visto en Colombia. Eso sí, mostró una tendencia a la baja.

El 19 de enero obtuvo un rating de 6,81 en personas y 14,68 en hogares que le valió para ubicarse en tercera posición. Al día siguiente, el 20 de enero, el rating fue de 5,82 en personas y 13,45 en hogares, manteniendo su lugar.

El 21 de enero, la producción alcanzó un 5,71 en personas y 12,22 en hogares, mientras que el jueves 22 de enero registró un rating de 5,64 en personas y 12,49 en hogares, perdiendo la tercera posición con la emisión del Noticiero del Senado.

Por otra parte, la tercera temporada mantiene a la producción en el segundo lugar de lo más visto en Colombia durante la última semana, solamente superada por la surcoreana ¿Cómo se traduce este amor?

