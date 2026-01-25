Colombia

El Centro Democrático culpó a Iván Cepeda por el ‘exceso’ de criminalidad de las disidencias de las Farc: “Fue el que ayudó a que Iván Márquez”

Durante un foro virtual, Gabriel Vallejo acusó al candidato presidencial del Pacto Histórico de mantener nexos con las Farc y atribuyó a sus gestiones el fracaso de aproximaciones con grupos armados y el incremento de cultivos ilícitos en el país

El Centro Democrático responsabiliza a
El Centro Democrático responsabiliza a Iván Cepeda por el avance de grupos armados ilegales en Colombia, según Gabriel Vallejo - crédito Colprensa y Centro Democrático

En medio del foro virtual del Centro Democrático, que reunió a varias figuras de la colectividad durante la mañana del domingo 25 de enero para exponer propuestas de cara a las elecciones de 2026 y analizar el panorama político actual, el nombre del candidato presidencial Iván Cepeda fue protagonista.

Durante el encuentro, Gabriel Vallejo, director del partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, centró su intervención en los riesgos que, según él, representan los avances de los grupos armados ilegales en Colombia y señaló como responsable a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

Vallejo afirmó que la “fracasada paz total” recae sobre los hombros de Cepeda, que, según su análisis, ha mantenido una “relación directa, cercana y estrecha con las Farc”. El dirigente del Centro Democrático sostuvo que Cepeda lideró los acercamientos con el ELN y las disidencias de las Farc durante el gobierno de Gustavo Petro. “Todos los procesos de la paz total de Iván Cepeda fracasaron”, insistió Vallejo durante el encuentro.

Como parte de sus argumentos, Vallejo señaló que desde hace muchos años existen vínculos entre Cepeda y las Farc, advirtiendo que hay dos frentes de esa organización que llevan el nombre de su padre, Manuel Cepeda. También recordó la información contenida en los computadores de Raúl Reyes, antiguo líder guerrillero, como una de las pruebas de esa cercanía.

Gabriel Vallejo califica de fracasada
Gabriel Vallejo califica de fracasada la ‘paz total’ impulsada por Cepeda durante el gobierno de Gustavo Petro - crédito Centro Democrático

El director del Centro Democrático fue más allá al afirmar que Cepeda “estuvo en todo este proceso engañoso y mentiroso de la negociación con las Farc en La Habana”. Además, lo señaló como facilitador para que alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich evadieran la justicia y continuaran sus actividades ilícitas.

Cepeda estuvo en todo este proceso engañoso y mentiroso de la negociación con las Farc en La Habana y fue él el que directamente ayudó a que Iván Márquez y Santrich evadieran la justicia y continuaran delinquiendo y narcotraficando”, comentó Vallejo.

El dirigente también alertó sobre un posible riesgo en las próximas elecciones presidenciales. Sostuvo que los grupos armados ilegales estarían ejerciendo presión para apoyar al candidato de izquierda y responsabilizó a Cepeda del aumento de las hectáreas de cultivos de coca en el país.

El foro también abordó la agenda programática de la colectividad. Paloma Valencia, candidata presidencial y senadora, expuso su propuesta de reducción del Estado. Planteó que, en los primeros meses de un eventual gobierno suyo, reduciría en un 30% el número de contratistas y eliminaría varios ministerios, dejando solo 12 de los 19 actuales.

Las declaraciones de Vallejo señalan
Las declaraciones de Vallejo señalan a Cepeda como facilitador en la evasión de justicia de alias Iván Márquez y Jesús Santrich - crédito Colprensa

Valencia también manifestó su intención de cerrar varias embajadas. Según explicó, busca incentivar la estabilidad de los funcionarios de carrera y limitar el gasto público en el servicio exterior.

En el evento participaron, además, el expresidente Álvaro Uribe y otros miembros del partido, quienes respaldaron la línea de austeridad planteada por Valencia y coincidieron en la urgencia de revisar el tamaño y el funcionamiento del aparato estatal en Colombia.

Apenas un día atrás, el expresidente Uribe intensificó sus críticas contra Iván Cepeda durante la convención nacional del Centro Democrático, al advertir que “Colombia no tendría esperanza” de superar el narcotráfico bajo el mandato del actual candidato presidencial del Pacto Histórico.

De acuerdo con la más reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica, Cepeda lidera la intención de voto con 33,6%, superando de manera clara a Abelardo De la Espriella, que obtiene 18,2%, y a Paloma Valencia, que suma 6,9%.

Durante la convención nacional del Centro Democrático, el expresidente aseguró que con Iván Cepeda “no hay ninguna esperanza” de que Colombia salga de la economía de la droga - crédito red social X

En su intervención ante la militancia, Uribe Vélez acusó a Cepeda de fortalecer lo que denominó la “economía venenosa de la droga” y responsabilizó al candidato de facilitar la consolidación del narcotráfico mediante posturas políticas que, según el expresidente, promueven la impunidad para los grupos armados ilegales.

Como ejemplos, mencionó los casos de los exjefes guerrilleros Jesús Santrich e Iván Márquez, quienes retomaron las armas tras recibir beneficios judiciales, señalando que Cepeda justificó su regreso a la clandestinidad y calificó como “entrampamiento” los procesos judiciales abiertos contra ellos.

Uribe sostuvo que este enfoque permitió la creación de la Nueva Marquetalia y la expansión de redes del narcotráfico, derivando en un aumento de la violencia, incluido el resurgimiento de magnicidios. Además, advirtió sobre una posible profundización de las reformas al sistema de salud si Cepeda accede al poder, citando la intención de avanzar en las políticas impulsadas por el presidente Gustavo Petro.

También calificó a Cepeda como “castrochavista declarado”, recordando que su nombre apareció en los computadores del exjefe guerrillero Raúl Reyes, abatido en 2008 en una operación militar en la frontera entre Colombia y Ecuador. Uribe concluyó afirmando que “Cepeda no le ha quedado bien sino a los criminales”, y lo acusó de contar históricamente con protección de sectores armados ilegales.

