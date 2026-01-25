Colombia

Día sin carro y sin moto en Bogotá: la Secretaría de Movilidad definió el uso de vehículos híbridos para la jornada del 5 de febrero

Las entidades responsables desplegarán operativos exhaustivos para medir la calidad del aire y el impacto acústico, enfocando especial atención en las zonas de mayor densidad poblacional y niveles elevados de contaminación

Guardar
La medida de movilidad en
La medida de movilidad en Bogotá estará vigente desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, sumando un total de dieciséis horas continuas - crédito Colprensa

El jueves cinco de febrero, Bogotá vivirá la versión número 28 del Día Sin Carro y Sin Moto, una jornada que, desde su instauración por consulta popular en el año 2000, busca transformar los hábitos de movilidad en la capital.

Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., circular por la ciudad en vehículo particular estará restringido, en un esfuerzo por promover alternativas sostenibles como caminar, usar la bicicleta o el transporte público.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó que, en esta ocasión, los vehículos híbridos no podrán circular durante la jornada, al igual que los automóviles a gas, carros y motos particulares, vehículos de academias de conducción, taxis y transporte especial cuyas placas terminan en siete y ocho, así como vehículos de medios de comunicación con placa amarilla.

La restricción para híbridos responde a que estos automóviles combinan motores de combustión y eléctricos, por lo que no se consideran cero emisiones y no están incluidos en las excepciones del Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025.

Por su parte, los vehículos eléctricos y de cero emisiones, incluyendo motocicletas, sí podrán transitar libremente. Este criterio, de acuerdo con la autoridad, busca incentivar tecnologías que no generen emisiones directas y distinguirlas claramente de los híbridos, que todavía dependen de combustibles fósiles.

Los vehículos híbridos quedan excluidos
Los vehículos híbridos quedan excluidos de las excepciones debido a que aún generan emisiones para incentivar tecnologías limpias - crédito Secretaria de Movilidad

La medida, que se extenderá durante 16 horas, coincide con la implementación de una amplia oferta de servicios de transporte público y de infraestructura urbana adaptada para facilitar los desplazamientos de estudiantes, trabajadores y demás ciudadanos.

Las alternativas habilitadas incluyen la circulación de transporte escolar, vehículos para personas con discapacidad, carros de emergencia, transporte de valores, caravana presidencial, vehículos militares y de la Policía Nacional, así como motocicletas vinculadas a empresas de mensajería o domicilios.

También se permitirá el tránsito de automóviles destinados al control operacional y mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), así como los vehículos de la Unidad Nacional de Protección y los diplomáticos o consulares.

El incumplimiento de la restricción conlleva una multa de $633.000 y la inmovilización del vehículo. Los permisos de Pico y Placa Solidario, en caso de estar vigentes, no eximirán a sus titulares de la prohibición, aunque el día no utilizado será repuesto al final del periodo adquirido.

El incumplimiento de la restricción
El incumplimiento de la restricción vehicular generará una multa de 633.000 pesos y la inmovilización del automotor, sin excepciones para Pico y Placa Solidario - crédito Secretaría de Movilidad

De acuerdo con la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, para el setenta por ciento de los habitantes de Bogotá, todos los días son días sin carro, ya que se movilizan mediante transporte público, bicicleta o a pie. Díaz hizo un llamado a quienes usualmente utilizan vehículos particulares para que se sumen a la jornada y experimenten la ciudad desde una perspectiva diferente, contribuyendo a la reducción del ruido y la mejora de la calidad del aire.

La Secretaría de Ambiente realizará un monitoreo exhaustivo del impacto ambiental de la jornada, empleando diecinueve estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB), la Red Colaborativa de Microsensores de Calidad del Aire y cinco operativos especiales para controlar fuentes móviles en distintas vías. El seguimiento se enfocará en las emisiones de material particulado fino (PM2.5 y PM10), carbono negro y los niveles de ruido ambiental.

Según la secretaria de Ambiente, Adriana Soto, las fuentes móviles ocupan el segundo lugar en emisiones de partículas finas y el transporte de carga es el principal emisor en esta categoría. El análisis será especialmente riguroso en el suroccidente de la ciudad —zonas como Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Fontibón— donde se concentra el treinta y tres por ciento de la población y los niveles más altos de contaminación.

Las zonas de Ciudad Bolívar,
Las zonas de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Fontibón tendrán un análisis ambiental más riguroso, dada su alta concentración poblacional y niveles elevados de contaminación - crédito Secretaría de Ambiente

Las autoridades ambientales compararán los datos recogidos durante el Día Sin Carro y Sin Moto con los de jornadas normales, para evaluar el comportamiento de los contaminantes y el impacto en la salud pública. La Red de Ruido Urbana permitirá conocer el efecto de la reducción del tráfico sobre el ambiente sonoro, recordando que el ochenta y nueve por ciento del ruido en Bogotá proviene de fuentes móviles.

El distrito invitó a la ciudadanía a participar activamente en la jornada, destacando que pequeñas acciones colectivas, como escalonar los horarios laborales o elegir modos de transporte alternativos, pueden tener un efecto significativo en la movilidad, la calidad de vida y el bienestar común.

Temas Relacionados

Día sin Carro y sin MotoBogotáVehículos híbridosSecretaría de MovilidadMovilidad sostenibleContaminación ambiental5 de febreroColombia-Noticias

Más Noticias

Millonarios vs. Junior: EN VIVO; minuto a minuto en el El Campín por la fecha 2 de Liga BetPlay

El Embajador debuta de local ante más de 20.000 personas, que le exigen a Hernán Torres una victoria luego de perder en la primera jornada ante Atlético Bucaramanga en la capital santandereana

Millonarios vs. Junior: EN VIVO;

Menos trabas y más dólares: una nueva banca llega a EE. UU. y facilita operaciones para colombianos, conozca los detalles

La apertura de una sucursal bancaria digital en Estados Unidos promete reducir costos, agilizar pagos y ampliar el acceso a cuentas y créditos en dólares para colombianos, incluso sin residencia en ese país

Menos trabas y más dólares:

César Gaviria acusó al presidente Gustavo Petro de adelantar una “guerra sin cuartel” contra Antioquia

El expresidente afirmó que desde el inicio del actual Gobierno se han presentado discursos, decisiones administrativas y actuaciones políticas que, a su juicio, configuran una confrontación permanente de Petro con la institucionalidad

César Gaviria acusó al presidente

Deportivo Cali: el presidente define el futuro de Alberto Gamero y explica la estrategia de los refuerzos para 2026

El club Azucarero logró sumar sus primeros tres puntos en la Liga BetPlay tras vencer 3-1 a Independiente Medellín en el estadio Palmaseca

Deportivo Cali: el presidente define

EN VIVO| Debate de los aspirantes presidenciales de la Gran Consulta por Colombia: estas son sus propuestas para las elecciones 2026

Nueve candidatos participarán de un debate abierto con ciudadanos, de cara a la elección interpartidista del 8 de marzo de 2026; expondrán sus propuestas y responderán preguntas sobre sus planes a puertas de la contienda que definirá quién representará al sector de centro‑derecha en la primera vuelta presidencial

EN VIVO| Debate de los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Una región atrapada entre las

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

ENTRETENIMIENTO

Top 10: Este es el

Top 10: Este es el ranking de las mejores películas del momento en Netflix en Colombia

Luis Alfonso retó a Paola Jara en la cocina: presumió un sudado de pollo muy diferente al de la paisa

“Nunca salir bravo de la casa”: Luis Alfonso dio emotivo consejo a sus fans tras la muerte de Yeison Jiménez

Top 10 Prime Video Colombia: “Ballerina” encabeza el ranking de películas imprescindibles para ver hoy

Las series más populares de Prime Video Colombia que no podrás dejar de ver

Deportes

Millonarios vs. Junior: EN VIVO;

Millonarios vs. Junior: EN VIVO; minuto a minuto en el El Campín por la fecha 2 de Liga BetPlay

Deportivo Cali: el presidente define el futuro de Alberto Gamero y explica la estrategia de los refuerzos para 2026

El estilo de Juan Carlos Osorio genera polémica: así lo analiza la prensa brasileña tras su último partido

Roberto Martínez, técnico de Portugal, se desbordó en elogios hacia la selección Colombia: dejó ver su admiración por estrella de la ‘Tricolor’

Presidente de Llaneros se molestó porque Leonel Álvarez trató de “potrero” el estadio de Villavicencio: así le respondió