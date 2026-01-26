Día sin carro y sin moto en Bogotá: TransMilenio anunció cómo será su operación durante la jornada del 5 de febrero

Un total de 10.482 buses, 163 cabinas de TransMiCable y 37.000 taxis sin restricción estarán disponibles para cubrir la demanda de movilidad en Bogotá - crédito Colprensa

El jueves 5 de febrero de 2026, Bogotá vivirá la versión número 28 del Día sin carro y sin moto, una jornada que se extiende entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m. La iniciativa, resultado de la consulta popular del 2000, busca promover la movilidad sostenible y el uso del transporte público en la ciudad.

Durante este periodo, estará prohibida la circulación de carros y motos particulares, así como vehículos con permisos especiales, automóviles y motocicletas de academias de conducción, vehículos híbridos o a gas, y taxis y transporte especial con placa terminada en siete y ocho. El incumplimiento de esta medida conlleva una multa de $633.000 y la inmovilización del vehículo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El sistema TransMilenio será el eje de la movilidad pública durante la jornada. Según precisaron la Secretaría de Movilidad de Bogotá y la empresa TransMilenio S.A., el Sistema Integrado de Transporte Público operará con normalidad y con capacidad reforzada para atender el aumento en la demanda.

El transporte público funcionará con frecuencias aumentadas y una flota de más de 10.400 buses, mientras cicloparqueaderos estarán habilitados para quienes combinen la bicicleta con otros medios durante la jornada - crédito Alcaldía de Bogotá

El servicio troncal y TransMiZonal funcionarán desde las 4:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., mientras que TransMiCable estará disponible de 4:30 a. m. a 10:00 p. m. Además, se habilitarán 8.001 cupos de cicloparqueaderos en 27 puntos del sistema para quienes combinen el uso de bicicleta y transporte público. 37.000 taxis circularán sin restricción para complementar la oferta.

Durante la jornada, TransMilenio pondrá en funcionamiento la totalidad de su flota vinculada disponible: 10.482 buses entre los servicios troncales, TransMiZonal, alimentación y duales, además de las 163 cabinas de TransMiCable en Ciudad Bolívar.

Se operarán 353 rutas TransMiZonal, 125 rutas alimentadoras, 92 rutas troncales y 10 rutas duales. Con el fin de responder al aumento de usuarios, la empresa anunció refuerzos en las frecuencias durante las horas pico y monitoreo permanente desde el Centro de Control.

TransMilenio anunció la operación total de su flota para afrontar la alta demanda de viajes - crédito Alcaldía de Bogotá

Beneficios del sistema TransMilenio para el Día sin carro y sin moto

Los usuarios del sistema cuentan con la tarjeta inteligente Tullave como medio de pago, lo que evita el uso de efectivo y permite una tarifa integrada. Con la tarjeta Tullave Plus personalizada o Plus Especial para mayores de 62 años, los pasajeros pueden realizar transbordos gratuitos durante 125 minutos.

Otro beneficio es la posibilidad de obtener hasta dos viajes a crédito si no se dispone de saldo suficiente al validar el pasaje, cuyo valor se descuenta en la próxima recarga. En caso de pérdida o robo, el saldo de la tarjeta puede recuperarse.

Durante el Día sin carro y sin moto, la ciudad ofrecerá también más de 683 kilómetros de ciclorrutas, 9.581 kilómetros de andenes y 88,58 kilómetros de vías habilitadas y acompañadas por el Idrd (Instituto Distrital de Recreación y Deporte) entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m. Esto representa una amplia red de alternativas para quienes opten por la bicicleta o recorridos a pie.

TransMilenio habilitará 8.001 cupos de cicloparqueaderos en 27 puntos para quienes combinen bicicleta y transporte público en el Día sin carro y sin moto- crédito Colprensa

En apoyo a la movilidad sostenible, los ciclistas que acumulen 30 validaciones en cualquiera de los 27 puntos TransMiBici del sistema recibirán un pasaje gratis que se recargará automáticamente en su tarjeta personalizada. Para acceder a este beneficio, es necesario tener la bicicleta registrada en la plataforma gestionada por la empresa de seguridad responsable de TransMiBici, con el mismo documento de identidad usado para personalizar la tarjeta tullave.

TransMilenio recomendó a la ciudadanía planificar sus trayectos con anticipación y utilizar la aplicación TransMiApp para consultar rutas, horarios, estado del servicio, tiempos de operación, proximidad y los servicios disponibles en la ciudad. La aplicación puede descargarse en dispositivos móviles.

Finalmente, toda la información de la jornada será informada a través de los canales oficiales de la empresa y de la Secretaría de Movilidad.