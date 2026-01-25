Colombia

Beba y Alejandro Estrada protagonizan un duro enfrentamiento en ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “Patán”

Los famosos se sacaron los trapitos al sol debido a las constantes diferencias que han tenido en las dos primeras semanas de convivencia

Guardar
El actor le cantó la tabla a la deportista por su comportamiento en la casa y la grosería con la que se dirige a sus compañeros - crédito @samilu/TikTok

Las constantes confrontaciones entre Alejandro Estrada y Beba de la Cruz en La casa de los famosos Colombia 3 han elevado la tensión en el reality.

Durante una dinámica llamada “el banquillo de los famosos”, mostró cómo las percepciones que tienen el uno del otro trascienden la mera convivencia televisiva y revelan profundas diferencias sobre autenticidad y carácter.

El actor le confesó a Lorena que está interesado en Sara o Yuli para tener una relación dentro de La casa de los famosos - crédito cortesía Canal RCN

Según lo reportado por el reality del Canal RCN en redes sociales, el último intercambio público entre los dos famosos, en el que debían exponerse virtudes y defectos, expuso heridas abiertas y desencadenó respuestas tan directas como personales.

Durante esta dinámica, el primero en hablar fue Alejandro Estrada que no rehuyó el enfrentamiento, entregando su percepción sobre la exparticipante del Desafío, recordando sus problemas en dicha competencia física.

“Eso te sacó de un programa anteriormente. Tienes acá una segunda oportunidad y, como lo dicen tus compañeros, no la has aprovechado al máximo realmente”, dijo Alejandro Estrada a Beba de la Cruz según La casa de los famosos Colombia, apuntando a su opinión sobre la gestión emocional de su compañera en situaciones de presión.

La participante se habría cansado de los hostigamientos de Juanse Laverde - crédito Cortesía Canal RCN

El actor no solo recordó ese paso de la barranquillera por el otro programa de convivencia, ya que reconoció el atractivo físico de Beba, pero poniendo en entredicho otros aspectos: “Muy guapa. Muy bien por tu gimnasio. Igual que tú, tampoco conozco tus talentos”, comentó Alejandro Estrada.

Destacó además que, a su juicio, “para muchos, por tu impulsividad. A diferencia de muchos, no es de carácter decir las cosas y luego llorar. O sea, maltratar, tratar de humillar a alguien y luego llorar. Eso no es carácter, realmente. Deja hablar; es importante dejar hablar”.

El debate alcanzó el plano de los principios, con Estrada marcando distancia respecto a las acusaciones de machismo: “Contrario a lo que piensas no me caracteriza maltratar a la mujer. No está bien que uses esa carta del feminismo; te hace baja, realmente. O sea, pues sí, porque atacas. No necesitas usarla conmigo, realmente”, agregó el actor a la dinámica y los contras de la participante, solicitando un cambio de tono y ofreciendo una posible apertura: “Por último, si te sentiste mal, pedirte disculpas. Todo puede cambiar”.

Alejandro Estrada se confiesa con Lorena Altamirano sobre su confusión sentimental en 'La casa de los famosos Colombia' con Yuli y Sara Uribe - crédito cortesía Canal RCN

Esta confrontación inicial de Beba sirvió para que admitiera que tiende a discursear; también devolvió la crítica en términos muy claros:

“No tenía ni idea que eras actor. Tú me disculpas, que no te he visto ni en programas ni en series ni nada. Pero por lo que he visto aquí, cualidad, eres muy buen actor. Actúas muy bien algo que no eres, por lo que vimos la primera semana”, cuestionando la autenticidad de la actitud de Alejandro dentro de la casa.

La acusación de Beba fue aún más lejos, señalando motivos de desconfianza y calificando la conducta de Alejandro: “Uno, eres superconveniente, eres hipócrita y eres un patán, presuntamente, por lo que yo vi y por lo que fuiste conmigo, con las mujeres”, agregó la joven.

La joven barranquillera se fue en contra del actor por la forma en la que trata a las mujeres - crédito @samilu/TikTok

Finalmente, le recordó un impasse que tuvo con él en una oportunidad cuando se recogieron los platos de la mesa: “Ayer, que Mariana tenía el plato de Renzo y se le olvidó y fuiste a buscarlos para recogerlos de la mesa, cuando yo dije: “Amiga, es de Renzo”, ¿qué hiciste? Los tiraste en la mesa. Eres un patán. Eres un patán. Tienes muchos más defectos. No me quiero explayar más. Eso, mírame de arriba a abajo, porque eso te queda de quinta…“.

Estas declaraciones de la joven deportista provocaron que los seguidores de la joven reaccionaran recordando el inconveniente de Estrada con Nataly Umaña en la primera temporada del formato.

Mensajes como: “Al hombre se le olvida todo lo que pasó con Nataly, pues fue bien comentado su ingreso para terminar un matrimonio”; “es un secreto a voces que el man no es que sea el más caballeroso”, entre otros.

