Colombia

El Jefe de ‘La casa de los famosos’ anunció cambios y envió mensaje a los seguidores del programa: “Tendrán la decisión en sus manos”

Por ahora se desconoce cuáles serán las instrucciones que recibirá el participante que obtenga este superpoder, ya que apenas se hizo el anuncio y ya circulan apuestas entre los fans sobre quién será el elegido

El líder de la casa estudio informó que planea desestabilizar la tranquilidad de la competencia - crédito @eljefedelacasadelosfamososcol/IG

Un nuevo anuncio de El Jefe alteró la dinámica de La casa de los famosos Colombia 3 y movilizó a la audiencia para que tome el control, indicando que se prepara un cambio importante dentro de la competencia.

Atención: esta noche tendrán en sus manos la decisión de elegir al supervillano de mi casa, quien tendrá el poder del sabotaje. ¿A quién elegirán?”, comunicó El Jefe a través de las plataformas oficiales, despertando expectativas y especulaciones entre los seguidores del programa.

Ocho participantes quedaron en la placa de nominados tras una jornada de votaciones privadas, nominaciones abiertas y decisiones del público en La Casa de los Famosos 3 - crédito cortesía Canal RCN

Entre los comentarios que se han multiplicado en redes sociales, los espectadores no han tardado en manifestar sus preferencias y preocupaciones. Uno de ellos propuso: "Vamos todos a votar por Nico para que siga prendiendo esa casa que está aburrida“, llamando a la acción a otros fanáticos.

Otros usuarios advirtieron sobre posibles consecuencias, con frases como: “Donde empiecen a normalizar los ataques de Nicolás, estamos jodidos" y comparaciones con temporadas anteriores: “Esto está peor que Yina el año pasado, que se los comió a todos vivitos”.

Mientras tanto, la producción ha invitado a los televidentes a participar de forma activa desde la aplicación oficial, enfatizando: "¡Tú decides quién será el supervillano de mi casa! Esta noche se abren las votaciones para que elijas al famoso que saboteará a los demás habitantes“.

Tras el estreno de la tercera temporada de 'La casa de los famosos Colombia', los participantes tuvieron su primera prueba de presupuesto - crédito cortesía Canal RCN

En vista de que los participantes desconocen los movimientos que está dando el máximo líder de la competencia, pues no tienen comunicación con el exterior, se espera que la decisión le sea comunicada al ganador en privado y comience desde ya a desestabilizar la tranquilidad que en dos semanas ha reinado dentro del reality.

Así fue el primer castigo de El Jefe en el ‘reality’

La decisión de El Jefe en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia provocó un giro inesperado en la convivencia de los participantes. La noche del 22 de enero, la voz de mando del programa aplicó un castigo colectivo que alteró por completo la rutina habitual.

El motivo: dos concursantes, Marilyn Patiño y Yuli Ruiz, activaron el botón de pánico, a pesar de que había una advertencia expresa de no hacerlo.

El Jefe sacude La casa de los famosos Colombia con un severo castigo colectivo tras romperse las reglas - crédito cortesía Canal RCN

La medida de represalia no fue menor. Los cuartos de Calma y Tormenta quedaron inhabilitados de forma indefinida, como anunció El Jefe durante la gala principal. Esta decisión impactó de lleno en el descanso y la comodidad de todos los habitantes, quienes se vieron forzados a buscar alternativas para dormir, ya que no pudieron acceder a sus cobijas ni cambiarse de ropa.

La única excepción a este castigo fue para Johanna Fadul, en su calidad de líder, y para Valentino Lázaro, su acompañante, quienes sí pudieron permanecer en el cuarto del poder. Esta distinción generó descontento en la casa, pues el resto de los participantes tuvo que improvisar: algunos se acomodaron en colchonetas para hacer ejercicio, otros en los sofás, y varios utilizaron toallas, cojines o incluso la ropa de gala para cubrirse.

Marilyn Patiño y Yuli Ruiz en la mira: la polémica sanción que cambió la rutina en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía Canal RCN

La sanción colectiva encendió el debate en redes sociales. Mientras muchos internautas respaldaron la postura inflexible de El Jefe, otros la consideraron excesiva y pidieron que solo las responsables fueran castigadas. Los comentarios no se hicieron esperar: “No fue justo ese castigo para todos, Marilyn y Yuli debieron estar en la cárcel y los demás dormir bien”, escribió un seguidor.

La mañana siguiente evidenció el cansancio y la incomodidad. Algunos famosos relataron que la noche fue difícil, con poco descanso y molestias por la luz y el ruido. “La energía está bajita con esa dormida tan maluca”, expresó uno de los concursantes, mientras otros continuaban usando la misma ropa y accesorios del día anterior.

