Paloma Valencia hizo propuesta a sectores políticos de cara a las elecciones 2026, incluyendo a los petristas: esto se sabe

Paloma Valencia hizo propuesta a sectores políticos de cara a las elecciones 2026, incluyendo a los petristas - crédito Lucas Molet/Reuters

El 24 de enero de 2025, en la Convención Nacional del Partido Centro Democrático, que se llevó a cabo en Bogotá, la senadora de la República, Paloma Valencia, oficializó su candidatura a la Presidencia de la República y confirmó su participación en la consulta popular interpartidista programada para el 8 de marzo de 2026 en representación de la colectividad política.

En su intervención, la congresista agradeció el respaldo de las bases del partido, de su familia, del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de los colombianos que han confiado en su trabajo. Así mismo, dijo que esta designación representa una enorme responsabilidad frente al momento crítico que atraviesa Colombia, marcado por el deterioro de la seguridad, el aumento de la violencia y la incertidumbre institucional.

Valencia aprovechó para rendir un homenaje a Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial y senador, que falleció en agosto de 2025 tras ser víctima de un atentado en su contra. Y reafirmó su compromiso con la defensa de la vida, la libertad, la institucionalidad y el respeto por el Estado de Derecho.

La candidata a la Presidencia de la República por el Centro Democrático confirmó que participará en la consulta del 8 de marzo - crédito Centro Democrático

En su intervención, Paloma Valencia hizo un llamado a todos los departamentos, sectores sociales y fuerzas democráticas del país, “incluyendo a los petristas, a unirse a este proyecto político, con la convicción de construir una Colombia segura, próspera y libre, y de avanzar hacia la posibilidad histórica de elegir a la primera mujer presidenta de la República”.

La legisladora también enfatizó su estrategia jurídica para frenar iniciativas de la administración actual, citando como ejemplo la petición para suspender el decreto de emergencia económica en la Corte Constitucional tras la recusación del magistrado Héctor Carvajal, ternado por Petro. En efecto, Valencia presentó pruebas sobre la relación del miembro de la alta corte con Colpensiones y su participación previa en la discusión de la reforma pensional.

Durante su discurso, la candidata recalcó cómo logró poner en jaque proyectos bandera del Gobierno Petro, citando el Ministerio de la Igualdad, además de impulsar la revocatoria de fichas impuestas por el Ejecutivo, en particular, la salida de Leopoldo Múnera de la rectoría de la Universidad Nacional.

La congresista habló sobre su rol en la bancada de oposición al Gobierno Petro - Crédito Centro Democrático

“Le tumbé a Gustavo Petro su Ministerio de la Igualdad, le tumbé al presidente el rector ilegítimo de la Universidad Nacional (Leopoldo Múnera), las facultades con las que se querían robar la plata de La Guajira. Y acabamos de lograr suspender la emergencia económica en la Corte Constitucional”, expuso.

Entre los propósitos de Valencia, destacan, según dijo, tumbar la reforma pensional promovida por el Ejecutivo y defender el programa del adulto mayor establecido por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Le tumbaremos esa reforma pensional con la que se quiere robar el ahorro pensional de los colombianos. El programa del adulto mayor, creado por la Ley 100 y por el expresidente Álvaro Uribe, lo defenderemos y lo pagaremos a todos los ancianos pobres de Colombia. La firmeza se ejerce y no se predica”, sostuvo la aspirante presidencial.

Valencia recordó su paso por el Congreso de la República en momentos determinantes, como la detención de los decretos de expropiación y el estatuto político que, según sus palabras, beneficiaría a delincuentes comunes. “Todos los delincuentes y asesinos son iguales y tienen un solo sitio: la cárcel”, afirmó.

Paloma Valencia criticó la gestión de país de Gustavo Petro - crédito Paloma Valencia/Facebook - Presidencia

A propósito, la candidata a la Presidencia de la República salió en defensa del Icetex y Colfuturo, destacando la labor que cumplen en el sector educativo, en particular, la capacidad de ofrecer oportunidades a los estudiantes. “Estuve ahí cuando trataron de destruir el Icetex y Colfuturo, con la ley estatutaria de educación. La paramos. Lo que importa es la educación, la calidad, la capacidad de transformar la vida de las personas”.