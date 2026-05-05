Este fue el poderoso guiño de Maluma a sus raíces colombianas que deslumbró en la Met Gala 2026

El paisa destacó las cualidades de su compatriota para el diseño y por qué lo eligió para vestirlo - crédito @entertainmenttonight/TikTok

La Met Gala 2026 transformó la escalinata del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York en la pasarela mundial de la moda el 4 de mayo, con el tema Costume Art, que reivindicó la moda como arte ligado al cuerpo y a la historia.

En medio de la expectativa regional, la atención en los famosos latinoamericanos se centró en la representación colombiana, especialmente después de la ausencia de Karol G en la lista definitiva de invitados y la confirmación de un solo nombre en la delegación: Maluma.

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De acuerdo con las imágenes que circularon en redes sociales sobre el evento, el cantante paisa irrumpió como la nueva y única carta de Colombia en el evento, convirtiéndose en foco mediático y portador del discurso identitario de la noche.

Maluma eligió a su compatriota colombiano Haider Ackermann para vestirlo en la Met Gala 2026 - crédito REUTERS/Daniel Cole

El propio artista resaltó la carga simbólica de su presencia: “Siempre soñé con tener un traje hecho por Haider Ackermann. Él nació en Colombia. Yo soy colombiano, ya sabes, y compartimos este gran orgullo de ser colombianos. Y estoy persiguiendo el sueño colombiano y volviendo a mis raíces, y tener este atuendo increíble que representa toda la cultura, toda la cultura latina para mí también es muy hermoso, ¿sabes?”, expresó Maluma tras desfilar por la alfombra del Met.

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El código de vestimenta, bajo la máxima Fashion Is Art, guió los atuendos de las personalidades latinas, cuyo paso por la alfombra se interpretó como una reivindicación de la moda con valor museístico.

El intérprete de temas como Bronceador y Según quién, eligió para la ocasión un conjunto negro de dos piezas, concebido por Haider Ackermann para la casaTom Ford.

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El diseño incorporó una solapa de gran tamaño con acabado satinado, contraste de texturas y un frente de torso brillante que respondía a la premisa del evento de fusionar vestuario y arte.

El paisa destacó la calidad del trabajo del diseñador y los cambios que le hicieron a su atuendo para destacar - crédito REUTERS/Daniel Cole

Acerca del diseño de su chaqueta, el intérprete detalló la impronta personal del creativo de origen colombiano: “Un detalle perfecto que realmente me encanta de Ackermann, que él siempre hace, es cambiar esta parte, ¿sabes? Porque esta es la manera habitual de llevarlo, pero luego él la cambia un poco e hizo esta pequeña transformación a la chaqueta que realmente me encantó”.

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Al valorar el resultado final, Maluma admitió su sorpresa: “Nunca, nunca esperé que fuera a verse tan bien, ¿sabes?”.

El evento se mantuvo fiel a su consigna de Costume Art, con cada figura mostrando el potencial expresivo de la moda y subrayando la conexión entre identidad, arte y cuerpo.

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Maluma en la Met Gala

La presencia de Maluma en la Met Gala se ha extendido a lo largo de cuatro ediciones sumando una quinta en 2026, consolidando su figura entre los exponentes latinoamericanos más visibles en el evento del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

El cantante colombiano participó por primera vez en 2019, convirtiéndose en uno de los primeros artistas urbanos latinos de su generación en recibir la invitación de Anna Wintour, la reconocida organizadora de la gala.

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Desde ese debut, Maluma ha asistido en al menos dos ocasiones. Regresó en 2021, cuando la gala retomó su actividad tras la suspensión de 2020 por la pandemia. El evento de ese año, celebrado en septiembre, estuvo dedicado a la exposición In America: A Lexicon of Fashion, con una lista de invitados que incluyó a figuras de la música y la moda internacional.

En 2023, el cantante optó por un atuendo de la marca Boss: un chaleco de vestir y pantalón en tonos grises, marcando un cambio respecto a sus elecciones anteriores. Esta aparición fue considerada uno de sus mejores estilos, según medios especializados, y reflejó una aproximación más sobria, pero igualmente sofisticada, al código de vestimenta de la gala.

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Este fue el atuendo elegido por Maluma para la Gala del Met en 2023 - crédito REUTERS/Andrew Kelly

Durante la Met Gala de 2025, celebrada el 5 de mayo, Maluma volvió a captar la atención internacional. Para esta ocasión, eligió un traje estilo zoot suit del diseñador Willy Chavarría, acompañado de un sombrero bolero creado por la histórica sombrerería Tardán de Ciudad de México.

El conjunto, con pantalones de cintura alta y abrigo largo en tonos llamativos, representó una fusión de elementos clásicos y contemporáneos, destacando su intención de rendir homenaje tanto a la tradición como a la innovación en la moda masculina.

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