Paloma Valencia reaccionó a anuncio de renuncia de María Fernanda Cabal al Centro Democrático: “La campaña de ella estaba estancada”

Paloma Valencia defiende legitimidad de su campaña y pidió a María Fernanda Cabal y a José Félix Lafaurie reconsiderar su salida del Centro Democrático - crédito Montaje Infobae

La candidata presidencial Paloma Valencia respondió a la reciente carta enviada por José Félix Lafaurie a las directivas del Centro Democrático, en la que la senadora María Fernanda Cabal y él anuncian su renuncia a la colectividad.

Durante una entrevista en la FM, Valencia pidió públicamente a Cabal y a Lafaurie que permanezcan en el partido y participen en el proceso que atraviesa el partido.

“Espero que la doctora Cabal no se vaya. Por ella toda la admiración y el aprecio. Es una mujer que le ha aportado mucho al partido y a Colombia”, expresó Valencia, quien además defendió la legitimidad de su postulación.

La candidata aseguró que su campaña busca sumar a todos los integrantes del Centro Democrático, subrayando que “todos somos una gran familia” y que la colectividad “se debe lealtad y apoyo”.

Esposo de Cabal anunció la renuncia de ambos del partido y Paloma Valencia contestó a la decisión - crédito redes sociales

Valencia insistió en que “está por fuera de toda discusión la decisión del partido” y afirmó que el Centro Democrático es una organización “seria y con vocación de poder”.

Invitó a Cabal y a Lafaurie a reconsiderar su decisión, remarcando que “es un momento donde todos debemos permanecer unidos”. La intervención de la candidata recibió elogios por su tono conciliador y firmeza.

En otra entrevista para Blu Radio, Paloma Valencia amplió su pronunciamiento y aseveró que hasta esta mañana se enteró de la carta remitida por el esposo de la senadora María Fernanda Cabal.

“Me enteré esta mañana por medios y permítame hacerle unas aclaraciones. El proceso del partido fue absolutamente transparente y quiero insistir en esto porque coincide con las encuestas colombianas publicadas días antes de eso, donde muchas me daban como ganadora. La campaña de ella estaba estancada y la mía estaba creciendo”, señaló.

La senadora Valencia se refirió también a la situación interna del partido luego de conocerse la posible renuncia de María Fernanda Cabal tras la definición de la candidatura.

Valencia destacó la cohesión de la colectividad y afirmó que “todos los sectores que acompañaron a la doctora Cabal nos están apoyando, y lo están haciendo con disciplina, como corresponde a quienes hacemos política dentro de un partido”.

Paloma Valencia aseguró respaldo interno tras decisión de María Fernanda Cabal - crédito redes sociales

Valencia expresó su deseo de que Cabal continúe en el proceso. “Espero que la senadora Cabal reconsidere, ella sabe el aprecio y mi admiración y mis constantes invitaciones a que permanezca en esta campaña, sería maravilloso contar con ella”.

Aclaró que no existen decisiones partidarias que impliquen rompimientos y enfatizó: “Esto es un partido monolítico, que no se va a partir porque los procesos son difíciles, alguien ganará y alguien perderá”.

La candidata comentó que desconoce si la carta presentada por Cabal corresponde a una renuncia al partido o a su curul en el Congreso.

“Si ella renuncia está en su derecho, no conozco la carta, no sé si está renunciando al partido o a la curul, porque hoy en día renunciar al partido implica que la curul se queda con el partido”.

Valencia reiteró el reconocimiento hacia Cabal y su importancia dentro de la colectividad. “Ella sabe cuánto la valoramos en este partido y en esta campaña. Su lugar hoy es acompañar esta candidatura que erigirá a la primera presidenta de Colombia. Yo espero que ella no renuncie al Centro Democrático”.

Paloma Valencia llamó a la unidad para poder derrotar en las elecciones presidenciales a Iván Cepeda - crédito Colprensa

Sobre el respaldo de quienes acompañaron a la senadora Cabal, Valencia indicó que “ella lo hizo saber públicamente, yo espero que ella se sume a esta campaña tal y como lo habíamos prometido durante muchas reuniones, y que yo hubiera hecho si ella hubiera sido la ganadora. Ellos dicen que van a apoyar pero se hace con hechos”, puntualizó.

La candidata reconoció que, si bien hay respaldo, aún no se ha materializado una participación activa de Cabal y su esposo Lafaurie.

“Yo lo que sé es que ellos están conmigo pero no han venido activamente a participar, yo creo que eso es lo que estamos esperando, con Cabal hay una relación de muchos años, y siempre ha sido mi deseo que haga parte integral de esta campaña”.

Valencia hizo un llamado a la unidad del Centro Democrático para poder derrotar en las próximas elecciones al candidato Iván Cepeda. “Yo siento el partido monolíticamente acompañándome. Yo no veo fragmentaciones en el partido de ningún tipo, ni veo insinuaciones de dividirse. Las reglas fueron claras, el que perdiera no iba a tener Congreso, por eso Andrés Guerra renunció a su precandidatura presidencial. Tenemos que derrotar una izquierda que puede acabar con este país y democracia”.