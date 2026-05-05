Colombia

Enrique Gómez se metió en la pelea entre Benedetti y De la Espriella por “amenazas de muerte” a activistas: “Ya asesinaron a un candidato presidencial”

El político y abogado de Salvación Nacional denunció amenazas y omisiones en la protección de opositores, responsabilizando al Gobierno de la crisis de seguridad en el proceso electoral

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Enrique Gómez salió en defensa de Abelardo de la Espriella y se despachó contra Armando Benedetti - crédito Colprensa - Luisa Gonzalez/REUTERS
Enrique Gómez salió en defensa de Abelardo de la Espriella y se despachó contra Armando Benedetti - crédito Colprensa - Luisa Gonzalez/REUTERS

El escenario político colombiano sumó un nuevo capítulo de controversia tras la difusión de mensajes en la red social X que involucran al ministro del Interior, Armando Benedetti, y al abogado y aspirante presidencial Abelardo de la Espriella.

El intercambio público intensificó la discusión sobre la seguridad en el proceso electoral y el clima de confrontación entre figuras clave del país.

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En un video publicado en su cuenta, Benedetti desmintió haber participado en otra campaña presidencial, específicamente en la de Paloma Valencia, según lo dicho por algunos activistas políticos afines a De la Espriella. El ministro calificó de “mentira” las versiones difundidas por lo que denominó “bodegueros chiquitos de una campaña presidencial”.

Ministro del Interior Armando Benedetti rechazó acusaciones y tildó de criminales a activistas digitales de campaña - crédito @AABenedetti/X
Ministro del Interior Armando Benedetti rechazó acusaciones y tildó de criminales a activistas digitales de campaña - crédito @AABenedetti/X

De forma directa, agregó: “Quiero decirle a estos creativos y espontáneos bodegueros que ellos son unos criminales porque han trabajado con criminales y además de eso están acostumbrados a estar con criminales y actuar como criminales”. El funcionario remarcó que “están diciendo mentiras de un ministro que además no puede participar en política”.

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La declaración incluyó una advertencia: “Todo el que se ha metido conmigo en campaña le va mal. Apuesto a que no pasan a segunda vuelta. Cuidado y esto se jode. Cuidado y la muerte gana”, expresó el titular del Ministerio del Interior. Este mensaje provocó reacciones inmediatas en el espectro político.

Uno de los primeros en responder fue el aspirante a la Casa de Nariño Abelardo de la Espriella, quien también utilizó X para manifestar su rechazo. El abogado señaló: “Armando Benedetti es el ministro del Interior; dentro de sus funciones está garantizar la seguridad de la campaña electoral”.

Abelardo de la Espriella arremetió en X en contra del ministro del Interior Armando Benedetti - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella arremetió en X en contra del ministro del Interior Armando Benedetti - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En su mensaje, acusó al ministro de “amenazar de muerte a activistas de Defensores de la Patria” y calificó la actitud como un “acto de cobarde irresponsabilidad”. Además, sostuvo que “Benedetti y Petro —lo he dicho desde hace dos años, cuando fundé Defensores de la Patria— se quieren robar las elecciones, tal como lo hizo su socio, el narco Nicolás Maduro”.

De la Espriella solicitó una intervención urgente de las autoridades: “El procurador Gregorio Eljach y la fiscal general deben tomar cartas en el asunto de manera inmediata”.

En su análisis, advirtió: “Están perdidos: ya saben que en las urnas no nos derrotan y acuden, en su desespero, a actuar como los delincuentes que son. Colombianos: estamos advertidos; ocupémonos, denunciemos y cuidemos la democracia”. Por último, expresó solidaridad con miembros de su movimiento.

Armando Benedetti insistió en que se difunden mentiras sobre su papel en política en respuesta directa a Abelardo de la Espriella - crédito @AABenedetti/X
Armando Benedetti insistió en que se difunden mentiras sobre su papel en política en respuesta directa a Abelardo de la Espriella - crédito @AABenedetti/X

Posteriormente, Benedetti volvió a la plataforma con un mensaje irónico: “Hay un señor que es tan postizo, tan postizo, que se injertó pelo, produce mentiras en su boca, se maquilla cuando aparece públicamente, y es tan postizo, tan postizo, que tiene silicona en las nalgas, implantes en las pompis. No le crean NADA”.

Esto dijo Enrique Gómez sobre la polémica entre Armando Benedetti y Abelardo de la Espriella

La tensión en el panorama político escaló tras la respuesta de Enrique Gómez en redes sociales al ministro Armando Benedetti. El abogado y político, dijo en X “la ‘Guerra a Muerte’ continúa”, señalando que “ya asesinaron a un candidato presidencial (Miguel Uribe Turbay) por culpa de los mismos hostigamientos del presidente y el alto gobierno”.

Enrique Gómez acusó al gobierno de omisión en seguridad a opositores y señala pactos con criminalidad - crédito @Enrique_GomezM/X
Enrique Gómez acusó al gobierno de omisión en seguridad a opositores y señala pactos con criminalidad - crédito @Enrique_GomezM/X

Gómez, jefe de debate de Abelardo de la Espriella, asoció estos hechos con amenazas previas contra adversarios políticos.

Según describió el propio Gómez, existen “presuntamente deliberadas y gravísimas omisiones en la seguridad de Miguel Uribe por parte del exguerrillero que dicen cuida a la oposición”.

En su crítica directa, el exaspirante presidencial apuntó contra Armando Benedetti, a raíz de la polémica frase “ojo, gana la muerte” pronunciada por el funcionario en días recientes.

El mensaje cobró relevancia tras la acusación de Gómez, quien preguntó “¿es esta la estrategia desesperada para contener la inminente derrota del gobierno?” y planteó la hipótesis de “pactos oscuros con la Oficina del Narco y las guerrillas”.

La controversia sobre la seguridad de los líderes opositores aumentó y se sumó a las exigencias de mayor transparencia en la contienda electoral. En la parte final, Gómez anunció: “Benedetti, ¡por fin responderás ante la justicia!”.

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