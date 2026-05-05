Alcaldía de Bogotá lanzó programa de subsidios de vivienda para los capitalinos: requisitos y montos de la ayuda

Los interesados contarán con alternativas para completar la compra, mejorar su inmueble o cubrir el arriendo, a través de inscripciones establecidas por la administración distrital y procesos diferenciados para cada perfil familiar - crédito @habitatbogota/X

Miles de familias en Bogotá podrán acceder a nuevos subsidios de vivienda en 2026 a través de la estrategia Mi Casa en Bogotá: Tu Ruta al Hogar, un programa diseñado por la Secretaría Distrital del Hábitat que integra acompañamiento económico, asesoría y ferias sectoriales para transformar el acceso a soluciones habitacionales e impulsar el bienestar y el desarrollo social de la capital.

“Nuestro objetivo es que el acceso a la vivienda sea un proceso tranquilo, transparente y claro para todos los bogotanos”, dijo la secretaria de Hábitat distrital, Vanessa Velasco Bernal.

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Entre los componentes destacados del plan figura la Gran Feria de Vivienda Mi Casa en Bogotá 2026, que se realizará del 2 al 4 de julio, centralizando la oferta de 29 constructoras, 12 entidades financieras y cinco cajas de compensación.

Según la administración distrital, esta estrategia garantiza una hoja de ruta clara e inclusiva, orientada a más de 9.000 soluciones habitacionales durante el año, con cupos asignados a través de distintos programas y fechas de convocatoria entre abril y julio de 2026.

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La Secretaría Distrital del Hábitat ofrece subsidios para compra, ahorro inicial, mejoramiento y arriendo de vivienda en Bogotá - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El programa anunciado oficialmente por el alcalde Carlos Fernando Galán y la secretaria Distrital del Hábitat, Vanessa Velasco, contempla subsidios dirigidos tanto a quienes buscan su vivienda, como a quienes necesitan mejorar la que ya poseen. Según detalló Velasco al presentar la estrategia, se han definido varias líneas de apoyo económico específicas:

En la línea ‘Reactiva tu Compra’ , se habilitarán 2.000 cupos para familias que ya han iniciado los trámites de adquisición de vivienda y requieren un último apoyo financiero para completar la escritura.

En la línea ‘Reactiva tu Compra’ , se habilitarán 2.000 cupos para familias que ya han iniciado los trámites de adquisición de vivienda y requieren un último apoyo financiero para completar la escritura.

Para quienes necesitan reunir el ahorro inicial, la convocatoria ‘Ahorro para mi Casa’ ofrece 1.500 cupos y entregará hasta $13.026.733 divididos en 12 pagos , destinados a subsidiar el arriendo de familias mientras reúnen el dinero necesario para la cuota inicial. Este programa abrirá inscripciones el 19 y 20 de mayo.

Las familias que ya tienen vivienda, pero necesitan hacerle alguna intervención locativa, podrán postularse al componente de mejoramiento de vivienda.

El programa 'Reactiva tu Compra' asigna 2.000 cupos a familias que ya han iniciado el trámite de adquisición de vivienda en la capital - crédito captura video/@habitatbogota/X

Las jornadas se realizarán el 14, 15 y 16 de mayo exclusivamente para Engativá, y estarán orientadas a inmuebles que requieran arreglos en pisos o infraestructura. En abril se desarrolló una convocatoria similar en Suba Rincón.

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Adicionalmente, el programa ‘Arriendo Temporal Solidario’ abrirá 700 cupos el 10 y 11 de junio para apoyar con el pago del alquiler a familias con ingresos de hasta un salario mínimo. Esta medida apunta a brindar alivio inmediato a los hogares más vulnerables de la ciudad.

La oferta culmina con la Gran Feria de Vivienda Mi Casa en Bogotá 2026, que marcará el cierre del calendario y donde se espera la inscripción masiva de interesados. Para participar, los ciudadanos deberán inscribirse de forma virtual entre el 20 de mayo y el 1 de junio en los canales digitales oficiales de la Secretaría del Hábitat.

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Más de 9.000 soluciones habitacionales, acompañamiento integral y fechas clave

La convocatoria 'Ahorro para mi Casa' otorga hasta $13 millones en 12 pagos a 1.500 familias que buscan reunir la cuota inicial, con inscripciones el 19 y 20 de mayo - crédito @habitatbogota/X

Toda la información oficial sobre requisitos, modalidades y documentación para cada programa está disponible en el sitio web www.habitatbogota.gov.co y en la Línea 195, según el reporte de la Secretaría Distrital del Hábitat. La administración detalla que los cupos se asignarán de acuerdo con las fechas específicas de cada convocatoria y que la focalización permite una intervención más eficiente en los distintos perfiles de necesidad ciudadana.

La secretaria Distrital del Hábitat, Vanessa Velasco, definió el programa como una apuesta por transformar el acceso a la vivienda: “Bogotá inicia hoy una gran apuesta en política habitacional con la puesta en marcha de esta ruta integral.

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“Con el lanzamiento de Mi Casa en Bogotá: tu ruta al hogar, estamos dando claridad y continuidad a esta política de vivienda social tan ambiciosa que nos hemos propuesto en la administración del alcalde Carlos Fernando Galán”, agregó la funcionaria.

Hemos diseñado un calendario con miles de cupos que van desde el ahorro programado hasta el apoyo para el cierre financiero y el mejoramiento de sus viviendas actuales. Nuestro objetivo es que el acceso a la vivienda sea un proceso claro, transparente y humano”, dijo Velasco durante el lanzamiento público.

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Los interesados deben prestar atención al cronograma, que comprende fechas puntuales para inscripciones y postulaciones en modalidades diferenciadas. El programa abarca desde la posibilidad de obtener ayuda para el cierre financiero, pasando por incentivos para completar el ahorro inicial, hasta la asistencia para mejorar el estado físico de las viviendas.

La administración distrital remarca que contar con una vivienda bien localizada es clave para promover la seguridad, la educación y el desarrollo social en Bogotá, considerando la vivienda digna como pilar de la estabilidad familiar y la movilidad social. La estrategia 2026 prioriza la transparencia, la información accesible y una ruta humanizada para facilitar el proceso, así como la articulación sectorial a través de eventos masivos como la feria de julio.

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El impacto proyectado es cuantificable: más de 9.000 soluciones habitacionales en la capital, una inversión sostenida en acompañamiento técnico y económico, y un abanico de oportunidades — desde subsidios directos hasta alianzas sectoriales— que abren el camino para que el acceso a una vivienda propia deje de ser un proceso incierto y se convierta en una realidad alcanzable para miles de familias bogotanas.