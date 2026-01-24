Colombia

Ministro del Trabajo aclaró el alcance de la creación de cargos temporales en medio de la polémica por la Ley de Garantías

Antonio Sanguino respondió a las inquietudes generadas por la creación de más de 1.000 cargos temporales, tras la difusión de información que alertó sobre un posible aumento del empleo estatal en pleno año electoral

Guardar
El ministro del Trabajo, Antonio
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que la planta temporal busca ajustarse a estándares de la OIT y la Ocde en materia de número de inspectores por trabajadores - crédito @AntonioSanguino/X

En medio de la controversia por la expedición del Decreto 052 del 22 de enero de 2026, mediante el cual se autoriza la creación de 1.141 cargos temporales en el Ministerio del Trabajo, el titular de esa cartera, Antonio Sanguino, ofreció explicaciones públicas sobre el alcance, la justificación técnica y el cronograma de provisión de dichos empleos.

La respuesta se produjo luego de que el diario El Tiempo publicara una información en la que se advertía que el Gobierno nacional había dispuesto la creación dichos empleos estatales pocos días antes del inicio de la Ley de Garantías Electorales, que entra en vigor el 31 de enero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según lo señalado en esa publicación, la decisión se da en un contexto marcado por la emergencia económica y por llamados de distintos sectores a reforzar la austeridad fiscal. Además, el momento escogido para la expedición del decreto generó cuestionamientos en redes sociales y entre sectores de oposición, debido a que la Ley de Garantías restringe la contratación estatal y endurece los requisitos para el manejo presupuestal durante los periodos electorales.

De acuerdo con el contenido del decreto 052, los 1.141 cargos creados tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y están orientados, principalmente, al fortalecimiento de las labores de inspección, vigilancia y control en el marco de la implementación de la reforma laboral consagrada en la Ley 2466 de 2025. Del total de plazas, 1.000 corresponden a inspectores de Trabajo y Seguridad Social, mientras que las 141 restantes incluyen cargos profesionales especializados y de nivel universitario.

Según el ministro, la creación
Según el ministro, la creación de la planta fue precedida por estudios técnicos de cargas laborales iniciados tras la sanción de la Ley 2466 de 2025 - crédito Ministerio de Trabajo

Frente a las críticas, el ministro Antonio Sanguino explicó que la creación de la planta temporal responde, en primer lugar, a compromisos internacionales asumidos por Colombia. En su pronunciamiento señaló: “La planta temporal de inspectores busca cumplir con el estándar internacional de la OIT y la OCDE de 1 inspector por cada 10 mil trabajadores (hoy tenemos 1 por cada 5 mil)”.

El jefe de la cartera laboral también vinculó la medida directamente con la entrada en vigor de la reforma laboral aprobada en 2025. Según indicó, la necesidad de reforzar la capacidad institucional del ministerio fue anunciada por el presidente Gustavo Petro desde el momento mismo en que se sancionó la ley.

De acuerdo con el ministro, desde esa fecha se inició un proceso técnico de estudios de cargas laborales, cuyo desarrollo tomó varios meses y que solo hasta ahora derivó en la expedición del decreto. En ese sentido, sostuvo que la decisión no fue improvisada ni adoptada de manera coyuntural por el calendario electoral.

Provisión gradual y aplicación de la Ley de Garantías

La vinculación de personal se
La vinculación de personal se realizará por fases, según el decreto del Ministerio del Trabajo - crédito Presidencia de la República

Otro de los puntos centrales de la explicación oficial tiene que ver con el momento en que se proveerán los cargos creados. El ministro Sanguino aseguró que la planta temporal no será ocupada en su totalidad antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales. Según detalló, el proceso se desarrollará por fases.

Se vincularán 300 en una primera fase y 200 en una segunda fase posterior. Los restantes se seleccionarán en el próximo gobierno”, indicó el funcionario. Con ello, el ministerio busca, según su versión, evitar una provisión masiva de cargos en el periodo previo a las restricciones que impone la normativa electoral.

En cuanto a los mecanismos de selección, Sanguino enfatizó que todo el proceso se realizará bajo criterios meritocráticos. “Todo se hará mediante un proceso meritocrático”, afirmó, y explicó que las fuentes de reclutamiento incluirán a trabajadores que actualmente prestan sus servicios al ministerio mediante contratos de prestación de servicios, así como a personas que integren listas de elegibles producto del concurso adelantado en el segundo semestre de 2025 por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

El tema se discute en
El tema se discute en un contexto de emergencia económica, exigencias de austeridad fiscal y año electoral en Colombia - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

Adicionalmente, la cartera adelantará procesos de selección técnica propios. Sobre los tiempos, el ministro precisó que ello difícilmente ocurrirá antes del 31 de enero, fecha en la cual entra en vigor la ley de garantías electorales”.

Temas Relacionados

Antonio SanguinoEmpleos temporalesMinisterio del TrabajoLey de Garantías ElectoralesDecreto 052 de 2026Elecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

En Colombia el efectivo sigue mandando: estas son las razones, pese al ‘boom’ digital

Aunque las billeteras digitales avanzan, en la vida cotidiana de millones de colombianos el efectivo sigue siendo la primera opción para pagar

En Colombia el efectivo sigue

Deportivo Cali vs. Medellín EN VIVO, fecha 2 de la Liga BetPlay: duelo de verdes y rojos en el Valle del Cauca

En uno de los duelos más atractivos de la jornada, “Azucareros” y el “Poderoso de la Montaña” buscan sumar con urgencia los tres puntos

Deportivo Cali vs. Medellín EN

Ecuador sacude al sector automotor colombiano con un arancel del 30% y enciende las alarmas en la industria

La medida, que empezaría a regir desde febrero de 2026, amenaza con encarecer vehículos y repuestos, alterar el abastecimiento y golpear el empleo y la integración comercial entre ambos países, advierte Asopartes

Ecuador sacude al sector automotor

Agencias de inteligencia desmintieron teoría de Petro sobre huida de narcos de Colombia a Ecuador por acciones de su Gobierno

El jefe de Estado aseguró que su política contra las drogas es una de las causas por las que tiene discrepancias con Daniel Noboa

Agencias de inteligencia desmintieron teoría

Cruz Azul habría hecho una “jugadita” para que Miguel Ángel Borja descartara la contratación: polémica revelación

El delantero firmó con Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos porque no logró que los mexicanos le abrieran un espacio en la plantilla, pese a que tenía un acuerdo

Cruz Azul habría hecho una
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan fuerte hostigamiento armado contra

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

Alias Naín, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada que amenazó de muerte al presidente Petro se entregó a las autoridades

Nuevo jefe del comando élite de las Fuerzas Militares prometió una “ofensiva permanente” contra los grupos armados

ENTRETENIMIENTO

Shakira celebró el cumpleaños de

Shakira celebró el cumpleaños de su hijo Milan con temática futbolera: “Miren a quién puse a jugar con la selección Colombia...”

Expareja de Renzo Meneses, de ‘La casa de los famosos Colombia’, respondió a señalamientos por falsa denuncia en su contra: “Tengo pruebas”

Martha Isabel Bolaños habló sobre su cita fallida con Christopher Carpentier: “Está acostumbrado a que todas las mujeres se lo den”

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Deportes

Cruz Azul habría hecho una

Cruz Azul habría hecho una “jugadita” para que Miguel Ángel Borja descartara la contratación: polémica revelación

Deportivo Cali vs. Medellín EN VIVO, fecha 2 de la Liga BetPlay: duelo de verdes y rojos en el Valle del Cauca

Bad Bunny dejó sin hotel a dos equipos del fútbol colombiano: esto pasó por culpa del concierto en Medellín

Millonarios vs. Junior: hora y dónde ver el partidazo por la fecha 2 de la Liga BetPlay

Miguel Ángel Borja sorprendió con su nuevo destino en el fútbol: esta es la historia del Al Wasl de Emiratos Árabes