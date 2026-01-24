Lideresa social irrumpe en tarima ante Petro y advierte crisis de salud: “preocupados” por el costo de medicamentos

EFE/Andrea Puentes/Presidencia de Colombia

Durante un evento regional del Gobierno nacional realizado en Tumaco, con la presencia del presidente Gustavo Petro, se registró una intervención que llamó la atención de los asistentes y de quienes seguían la transmisión oficial.

En la tarima, una lideresa social del departamento de Nariño tomó la palabra y expuso inquietudes relacionadas con el funcionamiento del sistema de salud en su territorio. El momento quedó consignado en la señal en vivo difundida por la Presidencia y fue reseñado por Semana.

La intervención se produjo en medio de una jornada institucional liderada por el Ejecutivo en la región. Al dirigirse al público, la vocera comunitaria expresó su preocupación por las dificultades que enfrentan los habitantes para acceder a tratamientos médicos, así como por el impacto económico que representan los medicamentos en los hogares.

En su discurso, señaló que la situación genera inquietud permanente en las comunidades, especialmente cuando se trata de enfermedades que requieren tratamientos costosos.

En uno de los apartes de su intervención, la lideresa afirmó sentirse “preocupada” por el elevado precio de los medicamentos. En su mensaje, dijo textualmente: “He dicho yo, hay que trabajar, pero no [nos] podemos aferrar en la coca. Comida, mientras que tenga comida, no hay hambre. Mientras que tenga comida, solamente en el tema de salud podemos estar preocupados porque todo hay que comprar. Medicina cara, cuando la enfermedad que tiene que tomar medicina cara”. Sus palabras fueron escuchadas desde la tarima, bajo la mirada del jefe de Estado.

El mensaje se centró en la relación entre las condiciones económicas de las comunidades y el acceso a servicios básicos. La lideresa hizo referencia a la necesidad de contar con ingresos y alternativas productivas, pero subrayó que, aun cuando se logre garantizar la alimentación, el mayor problema persiste en el ámbito sanitario, donde los costos asociados a tratamientos y medicamentos representan una carga significativa.

Las imágenes del evento mostraron a la lideresa social durante su intervención, mientras el presidente Petro permanecía en el escenario. Según lo registrado en la transmisión oficial, la declaración se dio sin interrupciones y fue recibida por el público presente. La situación fue destacada posteriormente por Semana, que consignó el episodio como parte de la agenda desarrollada en Tumaco el 23 de enero de 2026.

Tras la intervención de la vocera comunitaria, el turno de la palabra correspondió al presidente de la República. En su discurso, el mandatario abordó diversos temas de interés nacional e internacional. Sin embargo, de acuerdo con lo observado en la transmisión, no hizo una referencia directa a la preocupación expresada por la lideresa social sobre el sistema de salud y el costo de los medicamentos.

El discurso del jefe de Estado se extendió por varios minutos y se enfocó en asuntos como la coyuntura diplomática entre Colombia y Ecuador. Petro se refirió a la decisión del gobierno ecuatoriano de imponer aranceles a productos colombianos y a las implicaciones de esa medida en la dinámica fronteriza. En ese contexto, el presidente anunció instrucciones dirigidas a las autoridades encargadas del control territorial.

Durante su intervención, el mandatario ordenó a las Fuerzas Militares intensificar las acciones contra el contrabando en la frontera con Ecuador. “La orden que acabo de dar es que en la frontera con Ecuador se acaba el contrabando. Orden al Ejército, a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y a ustedes. Y se examina si entran insumos de fentanilo, por favor”, expresó ante los asistentes.

Petro también hizo énfasis en la necesidad de impedir el ingreso de insumos relacionados con esa sustancia al país. En otro fragmento de su discurso, afirmó: “A Colombia no puede entrar un gramo de insumo de fentanilo por ningún puerto, ni colombiano ni por ninguna frontera con país extranjero, porque nada sacaríamos si nos vamos del narcotráfico de la cocaína y termina el país como tránsito de insumos del fentanilo, porque el fentanilo es 35 veces más malo que la cocaína”.

El presidente continuó su intervención abordando temas de política internacional. Mencionó la reunión que tiene prevista para el 3 de febrero en la Casa Blanca con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, encuentro que se dará tras un intercambio previo de mensajes entre ambos mandatarios. Al referirse a esa cita, Petro señaló el enfoque que espera darle al diálogo bilateral.

“Yo quiero llegar el 3 de febrero allá a la reunión con Trump, no para hablar de misiles, ya él ha visto lo que produce. No para hablar de misiles. Quiero ir a hablar de bombardear. Pero no a seres humanos, sino la tierra con semillas”, recalcó el presidente colombiano durante el evento en Tumaco, según quedó registrado en la transmisión oficial reseñada por Semana.