Esta fue la banda colombiana que sorprendió acompañando a Bad Bunny: Así reaccionó el público a su presentación

Bad Bunny escogió icónica agrupación colombiana para cantar con él en Medellín - crédito Henry Romero/Reuters

La presentación de Bomba Estéreo como única banda invitada durante el primer concierto de Bad Bunny en Medellín, el viernes 23 de enero de 2026, generó una reacción inmediata entre los asistentes y espectadores a través de las publicaciones en las redes sociales.

El cantante puertorriqueño eligió a un grupo colombiano de trayectoria internacional, pero con un perfil diferente frente a estrellas locales como Feid, Karol G o J Balvin; por eso, la aparición de la banda en el escenario despertó sorpresa y debate entre el público.

De acuerdo con los comentarios del público, la expectativa en el Estadio Atanasio Girardot giraba en torno a la posibilidad de que Bad Bunny invitara a figuras del reggaetón nacional e internacional con las que tiene colaboraciones musicales y que suelen dominar los grandes eventos en la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, la decisión de convocar solo a Bomba Estéreo fue interpretada por muchos asistentes como un gesto de respeto hacia las raíces musicales de Colombia, conectando el espectáculo con sonidos representativos del país.

Bad Bunny elige a Bomba Estéreo y apuesta por la diversidad musical en su esperado show en Medellín - crédito @bombaestereo/IG

“No esperábamos ver a Bomba Estéreo aquí, pero fue emocionante escuchar algo tan nuestro en un show tan global”, “Bad Bunny la rompió con Bomba Estéreo”, “Me encanta que llevaran a Li, es un espacio que se merece”, “La mejor invitada que pudo haber ido”, “Eres una campeona”, expresaron en los mensajes junto al post que hizo la cantante.

Por su parte, la propia artista Liliana Saumet Ávila, conocida como Li Saumet, agradeció la oportunidad que le dio Bad Bunny de aparecer en tarima con él y dejó unas emotivas palabras en la descripción del video en el que aparece cantando el icónico tema Ojitos Lindos.

“GRACIAS, Bad Bunny, por compartir tu arte y el orgullo de tus raíces con el mundo, por hacerme parte de esta noche mágica celebrando el amor, la unión y el baile. Primera vez cantando Ojitos Lindos juntos en Colombia. Gracias, Medellín, por recibirnos con el corazón y volver este momento inolvidable. Y solo mírame…“, escribió la vocalista de Bomba Estéreo.

Aunque la mayoría de comentarios fueron positivos y de orgullo por la presencia de la colombiana en el escenario, hubo parte del público que manifestó disgusto por la ausencia de nombres como Feid, Karol G, Arcángel o J Balvin, los cuales han alcanzado notoriedad internacional y mantienen una fuerte conexión con “el conejo malo”, pues se han presentado junto a él en otros países y esperaban verlos en esta oportunidad.

Elogios y polémicas tras la aparición de Bomba Estéreo en el arranque de la gira de Bad Bunny en Colombia - crédito EFE

La elección de Bomba Estéreo puso en primer plano el aporte de la banda a la música colombiana, combinando electrónica y cumbia, y alejándose de los géneros urbanos que suelen predominar en conciertos de esta escala.

La presencia de la banda colombiana también fue interpretada por algunas personas como un mensaje de apertura a la diversidad musical del país; en giras anteriores de Bad Bunny, el artista ha mostrado interés en sorprender a sus seguidores al invitar a músicos que representan distintas escenas locales, que es el centro de su actual tour, y el hecho de que no recurriera a invitados de mayor renombre subrayó la intención de resaltar la identidad local sin repetir fórmulas habituales.

El primer concierto de Bad Bunny en Medellín dejó una huella particular al poner en escena a Bomba Estéreo y también sirvió para abrir un debate sobre cuáles serían las próximas invitaciones que les hará a artistas colombianos en eventos de gran escala, tanto dentro como fuera del país.

Y, finalmente, puso al público local a hablar sobre a qué otros artistas les dará la oportunidad de presentarse en la tarima de la ciudad de la eterna primavera con el fin de darles pantalla o si llegarán los famosos que muchos esperan ver.