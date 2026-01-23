Quién era Camilo Torres y qué representaría para el ELN el supuesto hallazgo de sus restos

Camilo Torres Restrepo, sacerdote y sociólogo, fue pionero en unir cristianismo y marxismo en la lucha social en Colombia - crédito Fotomontaje Infobae

El anuncio realizado en la mañana del viernes 23 de enero por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre el hallazgo de los restos de cura Camilo Torres Restrepo reabre una de las búsquedas más simbólicas de la historia reciente del país.

Torres, que murió el 15 de febrero de 1966, a los 37 años, fue sacerdote, sociólogo y líder político, conocido por intentar unir el cristianismo con los movimientos marxistas y sindicalistas en la lucha por la transformación social en el país.

¿Quién era Camilo Torres?

Nacido en el barrio de La Candelaria, en el seno de una familia burguesa liberal, Torres abandonó el camino que su familia le auguraba como abogado para ingresar al Seminario Conciliar de Bogotá y ordenarse sacerdote en 1954.

Tras graduarse como sociólogo en Bélgica en 1958, regresó a Colombia y fundó, junto a Orlando Fals Borda, la primera Facultad de Sociología de América Latina en la Universidad Nacional de Colombia (Unal), donde también fue capellán y profesor. Su obra académica y su acercamiento a los sectores populares lo perfilaron como pionero de la investigación social urbana en el país.

Durante la década de los 60, Torres fue protagonista de agudos enfrentamientos con la curia bogotana, especialmente con el cardenal Luis Concha Córdoba, debido a sus llamados desde el púlpito a la revolución y a la integración del cristianismo y marxismo.

En sus sermones defendió que “la Revolución no solamente es permitida sino obligatoria para los cristianos que vean en ella la única manera eficaz y amplia de realizar el amor para todos”.

Su enfrentamiento con las autoridades eclesiásticas culminó con su salida del estado clerical y su última misa en junio de 1965. Ese mismo año, fundó el Frente Unido, un movimiento que buscaba reunir a sindicatos y grupos políticos de izquierda para hacer frente al Frente Nacional, el pacto bipartidista que regía la política colombiana y limitaba la participación de otras corrientes.

Poco después, Torres se vinculó al ELN, donde murió en su primer combate, tan solo tres semanas después de su ingreso.

El destino de sus restos se convirtió en un tema de debate nacional. Tras su muerte, el ejército mantuvo en secreto su paradero. El general Álvaro Valencia Tovar, que comandó la operación en la que falleció, declaró años después que no quería que el cadáver de Torres se convirtiera en una bandera política o en un sitio de peregrinación.

Durante décadas, lo único recuperado fue su sotana, conservada en el Palacio de Nariño. Diversas exhumaciones y cotejos de ADN, como la realizada en Bucaramanga en 2016, resultaron infructuosos; la Fiscalía determinó entonces que los restos hallados en esa ocasión pertenecían a otro ciudadano.

El hallazgo anunciado ahora por el ELN ocurre en un contexto de alta tensión con el Gobierno nacional y coincide con el aniversario número 60 de la muerte del denominado “cura guerrillero”.

La organización sostiene que los restos fueron plenamente identificados y propone su traslado al campus de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, como reconocimiento a su legado intelectual y académico. Sin embargo, Medicinal Legal está desarrollando estudios técnico-científicos sobre muestras óseas obtenidas en labores humanitarias de búsqueda de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, con el fin de establecer si alguna de ellas corresponde al sacerdote Camilo Torres Restrepo.

¿Por qué es importante para el ELN el hallazgo de los restos de Camilo Torres, el ‘cura guerrillero’?

La recuperación de los restos de Camilo Torres Restrepo posee una carga simbólica para el ELN, que lo considera su principal icono y referente de la unión entre cristianismo radical y socialismo revolucionario, corriente conocida como teología de la liberación.

Además, reforzaría su discurso “político y social”, fragmentado y cuestionado por el presidente Petro, que en varias ocasiones ha tildado a este grupo armado como “narcotraficantes disfrazados de guerrilleros”.

Tendría un alto valor para la historia académica nacional, dada su condición de pionero en la sociología y su compromiso con las luchas sociales.

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se impulsó la búsqueda de los restos de Torres como un gesto simbólico en el marco de los diálogos de paz.

El ELN reiteró en 2023, en medio de las negociaciones con el presidente Gustavo Petro, su petición de que los restos fueran hallados y entregados a la Universidad Nacional. La verificación forense será clave para confirmar la autenticidad de los restos, cuyo paradero ha sido motivo de especulación y disputa durante seis décadas.