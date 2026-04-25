Capturan a cuatro ladrones de carros en Bogotá: la Policía los identificó como responsables de recientes robos

Capturados por robo de vehículos en Bogotá: eran buscados por casos recientes - crédito Mebog

Cuatro personas fueron detenidas en Engativá durante una operación de la Policía Nacional, como parte de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia. Los agentes interceptaron a los individuos cuando circulaban en dos vehículos, uno de ellos un taxi, tras detectar que estarían implicados en robos violentos de automóviles en la localidad de Teusaquillo.

El operativo se produjo luego de identificar la posible vinculación de los detenidos con los asaltos ocurridos el 17 y el 22 de abril de 2026, en los que las víctimas fueron amenazadas con armas de fuego y despojadas de sus vehículos. Según la policía, los detenidos intimidaron a los conductores, actuando con violencia para lograr el cometido.

Los uniformados hallaron en poder de los capturados dos armas de fuego tipo traumática, dos armas cortopunzantes, cuatro celulares y dos vehículos. Las autoridades señalaron que estos elementos estaban siendo utilizados para la comisión de los hurtos.

Cuatro personas fueron detenidas en Engativá durante una operación de la Policía Nacional, como parte de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia - crédito Mebog

Antecedentes de los detenidos y proceso judicial

Los registros policiales indican que los capturados tienen antecedentes por hurto agravado y calificado, así como por lesiones personales. Además, dos de ellos ya habían enfrentado detenciones previas por delitos distintos.

Las evidencias incautadas y los implicados serán entregados a la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, receptación y falsedad marcaria. La investigación continúa para determinar si hay más personas involucradas en esta banda que operaba en el sector.

El caso refleja la ofensiva de las autoridades en Bogotá contra las bandas dedicadas al hurto de vehículos, uno de los delitos que más preocupa a los habitantes de la ciudad.

Cuatro hombres fueron capturados al ser responsables de varios robos de vehículos en Bogotá - crédito Mebog

Capturan a dos mexicanos que habían robado un carro que solicitaron por plataforma

La rápida intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió la captura en flagrancia de dos ciudadanos mexicanos tras el robo de un vehículo solicitado por plataforma digital en la localidad de Barrios Unidos.

Según el reporte oficial, los hechos ocurrieron en el barrio San Fernando, al noroccidente de la capital, donde los extranjeros fingieron ser pasajeros y abordaron un automóvil particular de color rojo. Una vez dentro del vehículo, los implicados amenazaron y agredieron al conductor utilizando un arma de fuego tipo traumática, despojándolo del automóvil que manejaba.

En menos de diez minutos, gracias a la ubicación del celular de la víctima y a la reacción inmediata de las patrullas, las autoridades lograron ubicar el automotor en la carrera 51 con calle 71, interceptando a los sospechosos y recuperando el bien hurtado.

Las autoridades identificaron a los detenidos como jóvenes mexicanos con antecedentes laborales como reposteros - crédito @@PoliciaBogota/X

Este caso muestra cómo la policía utilizó la tecnología y la coordinación operativa para capturar a los presuntos responsables pocos minutos después del asalto. Los detenidos fueron identificados como Gustavo Jiménez Díaz, de 24 años, y Alexander Reyes Millán, de 21, ambos originarios de Tizayuca, Hidalgo, México. Según las autoridades, los dos cuentan con estudios de secundaria completa y experiencia laboral como reposteros en su país de origen.

Durante la detención, los uniformados incautaron el arma traumática empleada en el hecho y munición, elementos que actualmente permanecen bajo análisis.

El vehículo robado fue devuelto a su propietario, mientras que los sospechosos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la cual avanza en la judicialización por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

La Policía de Bogotá informó que los extranjeros ingresaron a Colombia con fines de turismo y planeaban regresar a México el 27 de abril. Hasta el momento, no se ha confirmado si los procesados cuentan con antecedentes judiciales, aunque las investigaciones continúan para establecer posibles vínculos con otros hechos delictivos en la ciudad.

La Policía de Bogotá detuvo a dos ciudadanos mexicanos tras un robo a un vehículo solicitado por plataforma digital en Barrios Unidos - crédito Mebog

La acción policial fue resaltada por el teniente coronel Fabián Beltrán Moreno, comandante de la estación de Barrios Unidos, quien destacó que la oportuna reacción y el rastreo del celular fueron claves en la ubicación de los responsables y la recuperación del vehículo sustraído.