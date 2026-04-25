La Corte Suprema de Justicia avaló extradición del falso odontólogo Jaime Arturo Solarte a Estados Unidos por narcotráfico

La Corte Suprema de Justicia de Colombia avaló la extradición de Jaime Arturo Solarte por narcotráfico internacional hacia Estados Unidos - crédito Ejército Nacional

La Corte Suprema de Justicia avaló el viernes 24 de abril de 2025 la extradición a Estados Unidos de Jaime Arturo Solarte, acusado de organizar una red de tráfico internacional de drogas bajo la apariencia de odontólogo.

La decisión, adoptada por la Sala de Casación Penal, se produjo casi dos décadas después de que la justicia norteamericana lo condenara por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, tras constatarse que utilizó su consultorio en territorio estadounidense como centro logístico para la distribución de cocaína y marihuana desde Colombia.

El concepto favorable para el traslado convierte a Solarte en uno de los falsos profesionales de la salud que logró operar durante años encubierto en ambos países, lo que marcó un precedente sobre la colaboración binacional contra el narcotráfico internacional, informó la Corte Suprema de Justicia.

El pedido de extradición fue formalizado en 2025, luego de que Solarte, ciudadano colombiano oriundo del departamento de Nariño, fuera capturado en enero de ese año en la ciudad de Pasto.

La Sala de Casación Penal, de la Corte Suprema, descartó argumentos de la defensa y afirmó que la conducta imputada es delito tanto en Colombia como en EE. UU. - crédito Luisa González/Reuters

Según el Ejército Nacional de Colombia, el implicado retornó al país con el objetivo de mantener un perfil bajo y continuar sus actividades delictivas como enlace de las disidencias de las Farc especializadas en el tráfico de estupefacientes.

Solarte había logrado permanecer prófugo desde 2007, fecha en la que un tribunal del Distrito de Utah, con sede en Salt Lake City, le impuso una condena de 37 meses de prisión tras declararse culpable de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

La orden de captura internacional fue emitida en diciembre de ese mismo año, cuando el condenado abandonó Estados Unidos sin cumplir la pena.

La extradición, avalada por la Sala de Casación Penal, se apoya en la correspondencia de los delitos endosados a Solarte en la justicia norteamericana con las figuras de concierto para delinquir y lavado de activos reconocidas en el Código Penal colombiano.

En la revisión del caso, la Corte Suprema comprobó la validez de la documentación enviada por Estados Unidos y la plena identidad del acusado.

Además, se verificó el principio de doble incriminación: la conducta imputada a Solarte constituye delito tanto en Estados Unidos como en Colombia.

El consultorio odontológico de Jaime Arturo Solarte funcionó como centro logístico para distribución de cocaína y marihuana entre Colombia y Estados Unidos - crédito Ejército Nacional

El alto tribunal descartó los argumentos de la defensa, que invocaban la inactividad procesal desde 2007 y solicitaban que la condena se cumpliera en Colombia, señalando que esas cuestiones quedan fuera del análisis propio del trámite de extradición.

La relevancia del caso radica en que las autoridades estadounidenses identificaron el consultorio odontológico de Solarte como centro de acopio y coordinación del tráfico de drogas.

La investigación determinó, según la Corte Suprema de Justicia, que la fachada profesional de la salud le permitió pasar desapercibido dentro de la sociedad norteamericana y colombiana, facilitando su rol operativo como contacto entre productores y distribuidores.

Por su parte, la corte del Distrito Este de Texas también lo requiere bajo cargos de fabricación y distribución de cocaína con el fin de ser importada ilegalmente a Estados Unidos.

Estados Unidos exige a Jaime Arturo Solarte bajo cargos de fabricación y distribución de cocaína, usando su consultorio odontológico como fachada en ambos países - crédito VisualesIA/ScribNews

Actualmente, Solarte permanece bajo custodia en Bogotá a la espera de que el presidente Gustavo Petro defina si concede la autorización final para su extradición.

La decisión se fundamenta en el cumplimiento de los requisitos previstos en el tratado bilateral, la equivalencia de la condena y la supresión de alegatos defensivos sobre la presunta vulneración de derechos procesales.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia informó que Jaime Arturo Solarte debe responder en territorio estadounidense por delitos equivalentes en ambas jurisdicciones, tras utilizar su ejercicio profesional y la infraestructura de su consultorio odontológico como plataforma encubierta para actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico internacional, como consta en la sentencia emitida el 25 de octubre de 2007 por el tribunal del Distrito de Utah.