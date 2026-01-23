Por secuestro de siete periodistas en el Catatumbo, los tres cabecillas del ELN, “Pablo Beltrán”, “Antonio García” y “Gabino” fueron condenados

La mañana del viernes 23 de enero de 2026, se confirmó que un juez penal especializado de Bogotá emitió un fallo condenatorio contra los integrantes del autodenominado Comando Central (Coce) y dos cabecillas del ELN por el secuestro de siete periodistas y dos trabajadores de medios de comunicación.
Los episodios se presentaron en la región del Catatumbo, Norte de Santander, entre 2016 y 2017, y una de las más críticas por cuentas de las disputas entre el ELN y las disidencias de las Farc que buscan quedarse con el territorio, cuya posición estratégica es valiosa por cuenta de las zonas de cultivo de hoja de coca y producción de cocaína.
Las investigaciones identificaron que la retención de los comunicadores, procedentes de Colombia y Países Bajos, respondió a órdenes de los principales jefes del grupo ilegal, quienes buscaban controlar el territorio de El Tarra y otros municipios y restringir el ejercicio de la prensa.
El ente investigador presentó las pruebas en juicio oral y logró que se declarara a los acusados responsables de delitos de rebelión, secuestro simple y secuestro extorsivo, todos en su modalidad agravada.
Entre los condenados del ELN se encuentran:
- Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino.
- Eliécer Herlinton Chamorro Acosta, alias Antonio García.
- Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán.
- Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito y los líderes del Frente de Guerra Nororiental, Leinner José Franco Pérez, alias Marcos o Barbas, y José Yuli Ávila Fierro, alias Cuyo o Jaguar.
Por el lado del Frente de Guerra Nororiental (también del ELN - Comando Central), el fallo también cobija a:
- Leinner José Franco Pérez, alias Marcos o “Barbas”.
- José Yuli Ávila Fierro, alias Cuyo o “Jaguar”.
Durante la investigación dirigida por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se documentaron actos violentos e intimidatorios contra los periodistas y sus equipos, siguiendo directrices de los máximos líderes del ELN.
Los secuestros que llevaron a la condena de los líderes guerrilleros son:
- Salud Hernández Mora, cuyo rapto fue el 21 de mayo de 2016.
- Diego Alonso D´Pablos Aranda, junto a su camarógrafo Carlos Alberto Melo Calderón y el conductor Jhon de Jesús Reales Barrera, secuestrados el 23 de mayo de 2016.
- Diego Fernando Veloza Duque y los locutores de una emisora comunitaria William del Carmen Mora Trujillo y María Zulay Ropero, secuestrados el 23 de mayo de 2016.
- Derk Johanes Bolt y Eugenio Ernest Marle Follender, periodistas de Países Bajos, que fueron secuestrados el 17 de junio de 2017.
Noticia en desarrollo...