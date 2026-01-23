Colombia

Petro ordenó al Ejército Nacional militarizar la frontera colombo-ecuatoriana para frenar la producción de fentanilo: “Necesitamos control absoluto”

El primer mandatario cuestionó la efectividad de las fuerzas armadas ecuatorianas en la interceptación de cargamentos con droga que pasan por el límite fronterizo a diario

La decisión hace parte de las medidas adoptadas por el Ejecutivo ante la crisis diplomática con Ecuador - crédito Presidencia

El 22 de enero de 2026, el presidente de la Rerpública, Gustavo Petro, lideró la inauguración de la estación radar del Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo en Leticia, Amazonas. Durante su intervención, habló sobre las ventajas de implementar este tipo de dispositivos, en especial, en la lucha contra el narcotráfico.

A su vez, se refirió a la crisis diplomática entre Colombia y Ecuador que propició el aumento del 30% en los aranceles y la suspensión del suministro eléctrico para la Nación liderada por el presidente Daniel Noboa.

Sumado al corte de energía, el jefe de Estado colombiano ordenó a las Fuerzas Militares frenar la entrada de insumos para fabricar fentanilo al país. Mencionó que es necesario aumentar la presencia de soldados en la frontera colombo-ecuatoriana, puesto que el objetivo es tener un mayor control en el área.

El primer mandatario cuestionó la efectividad del ejército ecuatoriano en la interceptación de cargamentos con droga que pasan por el límite fronterizo a diario - crédito Presidencia /Reuters

“Es una orden, capitán, para toda la fuerza y superiores. Detener cualquier entrada de insumos de fentanilo a Colombia con rumbo donde sea. Entonces, tiene que haber una operación. Igual que ponemos estos radares para impedir el tráfico ilegal aéreo, necesitamos control absoluto en la frontera con Ecuador, por tierra, por mar, para impedir que entren insumos del fentanilo a Colombia, que no vienen en lancha", expuso Petro en el evento.

La estrategia del Gobierno nacional incluye endurecer los controles a cargamentos exportados desde Ecuador, teniendo en cuenta que en los buques mercantiles también transportan los químicos usados para la producción de fentanilo. Recordó los efectos nocivos de la droga que mata a más de 500.000 personas al año en el mundo.

“Imposible. Vienen en contenedores de buques mercantes. Ese señor de la Armada que está por ahí. ¡Ojo! Porque Colombia tiene que ser libre completamente por todos sus puntos cardinales de cualquier entrada de insumos de fentanilo a este país, que no es para Colombia. Ojalá nunca sea para Colombia, porque es una droga mortal, sino para cualquier país del mundo. Bien, dejemos este tema del radar. Este nos costó cuarenta y cinco mil millones”, señaló.

El jefe de Estado aprovechó para lanzar pullas contra la efectividad del ejército ecuatoriano en la interceptación de cargamentos con droga que pasan por la frontera a diario. Incluso, señaló que buscan culpar a su Gobierno de los problemas relacionados con estupefacientes.

El jefe de Estado habló sobre su desempeño para detener a narcotraficantes que trabajan en la frontera con Colombia - crédito Presidencia

“Esta vez más alta. Es el doble que en Colombia. Nos echan la culpa como gobierno. Y uno tiene que hacer también una fase matemática: si el ejército y la infantería colocada entre los dos países, como la Armada aquí con Perú, más el Ejército de Ecuador, ambos juntos al otro lado de la frontera, dejan pasar cocaína, ¿la culpa es del colombiano o del ecuatoriano? ¿O la culpa es de ambos?”, cuestionó Petro.

Y agregó: “¿O simplemente es que en la selva no se puede controlar ni con los dos ejércitos juntos?, pensaría un líder. Pues, ¿qué piensa? Pensaría, pensaría mucho. Si uno no piensa, pues le echa la culpa a uno y al otro, no se da cuenta de la realidad del terreno. No más este... Pues es indudable que es de muy difícil control y tenemos que usar este tipo de cosas que quizás ni siquiera nos gustaría que estuvieran. No son nada bonitas”.

Petro sostuvo que la medida es temporal - crédito presidencia

A lo largo de su intervención, Petro reafirmó la decisión de suspender la venta de energía eléctrica a Ecuador. “Les vendimos energía cuando necesitaban, pero ahora, como no necesitan, entonces están viendo quiénes se hacen más amigos del que más grita, pero a mí no me gusta gritar. Ahí en Ipiales sabemos, estamos cerca al mar, la transacción de narcóticos de Colombia hacia Ecuador puede ser por mar, es lo más seguro”.

