Colombia

Las remesas rompieron récord en 2025 y hoy sostienen buena parte de la economía colombiana

Colombia recibió más de USD13.000 millones enviados por migrantes, un flujo que ya compite con sectores clave, impulsa el consumo y amortigua la incertidumbre económica de millones de hogares

Las remesas enviadas a Colombia
Las remesas enviadas a Colombia marcaron un récord en 2025 al superar los USD13.000 millones y consolidar su papel en la economía nacional

Más allá de la volatilidad del dólar o del desempeño de las exportaciones tradicionales, hay un flujo silencioso que se convirtió en uno de los pilares más estables de la economía colombiana. Las remesas, enviadas mes a mes por millones de colombianos desde el exterior, no solo marcaron un nuevo récord en 2025, sino que reafirmaron su papel como un soporte clave para el consumo de los hogares y el equilibrio externo del país.

De acuerdo con cifras del Banco de la República, en diciembre de 2025 ingresaron a Colombia USD1.173 millones por concepto de remesas. Con ese cierre, el acumulado anual alcanzó los USD13.098 millones, el nivel más alto registrado hasta ahora. El dato confirma una tendencia de crecimiento sostenido que se aceleró en los últimos años, en 2024 las remesas sumaron USD11.848 millones y en 2023, por primera vez, superaron la barrera de los USD10.000 millones, con un total de USD10.091 millones. En apenas dos años, el flujo de estos recursos aumentó en más de USD3.000 millones.

El incremento interanual de 10,5% frente a 2024 no solo refleja el mayor número de colombianos en el exterior, también la consolidación de las remesas como un ingreso estructural para la economía. Su peso ya es comparable con el de sectores tradicionales de exportación y resulta determinante para sostener el gasto de millones de familias, especialmente en regiones donde estos envíos representan la principal fuente de ingresos mensuales.

Según Bbva Research, Estados Unidos continúa siendo el origen dominante de las remesas que recibe el país, el 53% de los envíos proviene de ese mercado. En total, la diáspora colombiana se estima en 3,7 millones de personas alrededor del mundo, y el dinero que envían equivale al 2,8% del Producto Interno Bruto, una proporción que ubica a las remesas al nivel de actividades económicas estratégicas para el país.

Este flujo tiene efectos directos sobre la dinámica interna. Las remesas impulsan el consumo, fortalecen la capacidad de pago de los hogares y amortiguan choques económicos, especialmente en contextos de desaceleración. En muchos municipios, estos recursos sostienen el comercio local, el pago de servicios, la educación y, en algunos casos, pequeñas inversiones familiares. Su impacto va más allá de las cifras macroeconómicas y se refleja en la estabilidad cotidiana de miles de hogares.

No obstante, las proyecciones apuntan a una moderación en el ritmo de crecimiento. De acuerdo con los análisis de Bbva Research, la migración colombiana continuará, pero a un paso menos acelerado. En ese escenario, las remesas provenientes de Estados Unidos tenderían a desacelerarse, mientras que las enviadas desde otros países mostrarían mayor resiliencia, aunque también con una dinámica más lenta que en los años recientes.

A este panorama se suma un cambio normativo que ha generado inquietudes entre los receptores. Desde el primero de enero de 2026 entró en vigor en Estados Unidos un impuesto del 1% a las remesas, aunque su impacto sería acotado. La medida solo aplica para transferencias físicas, como giros en efectivo, y no cubre las transferencias electrónicas bancarias, que concentran una parte significativa de los envíos hacia Colombia.

Así, aunque el crecimiento de las remesas podría perder algo de impulso en los próximos años, los datos de 2025 dejan claro que este flujo no es coyuntural. Se trata de un componente estructural de la economía colombiana, clave para el equilibrio externo y para la vida diaria de millones de familias que encuentran en estos recursos un respaldo estable frente a la incertidumbre económica y fortalecen el consumo interno, la estabilidad y cohesión social.

