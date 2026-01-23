Colombia

La conmovedora carta que compartió activista y familiar de oftalmólogo asesinado en Barranquilla: “Hasta que te toca”

Karol Solís Menco agradeció la muestras de apoyo en medio del duelo que lleva junto a su familia, luego del crimen que se perpetró el domingo 18 de enero en la capital del Atlántico, en un caso de hurto

Rojas Ávila acompaña a su
Rojas Ávila acompaña a su hijo a un evento deportivo - crédito Facebook

El dolor por la violencia sacude a una familia de Barranquilla, y muestra de ello fueron las palabras que compartió en redes sociales la activista política Karol Solís Menco.

Ella publicó el miércoles 21 de enero de 2026 una carta en Instagram en la que relató el caso que marcó a su núcleo familiar y a una comunidad entera.

Todo por el crimen del oftalmólogo Carlos Enrique Rojas Ávila, y quien murió el domingo 18 de enero durante un asalto en la cancha del barrio El Carmen, cuando acompañaba a su hijo de once años a una actividad deportiva.

La carta, escrita desde el duelo y la indignación, expone el vacío y la indignación provocados por la pérdida de una vida en circunstancias violentas. En el mensaje, Karol Solís Menco no solo compartió detalles sobre la tragedia, sino que transmitió la conmoción y el desconcierto que enfrenta cualquier familia golpeada por hechos de este tipo.

“Nunca crees que la violencia te va a tocar a ti, hasta que te toca, y ninguna familia está preparada para aceptarla como destino. Le tocó a la mía y no estábamos preparados”, escribió la activista en el inicio de su testimonio, difundido a través de su cuenta personal.

De acuerdo con el relato de Solís Menco, el crimen ocurrió a plena luz del día, mientras el ambiente en la cancha del barrio El Carmen se mantenía tranquilo.

“A Carlos, papá de tres de mis hermanos menores, esposo de mi mamá y pareja por casi tres décadas, la vida se le volvió un soplo este domingo, en pleno mediodía, con el sol templado y un CAI al lado”, relató la activista, quien detalló cómo la víctima se encontraba cumpliendo un rol fundamental en la vida de sus hijos.

La influencer y activista compartió
La influencer y activista compartió su carta en su perfil de Instagram - crédito @karolsolismenco/IG

“Estaba viendo jugar fútbol a su hijo de once años y su hermana, de la misma edad, caminaba por el parque. Estaba haciendo esto: ejercer una paternidad presente”, reza en la carta.

El asalto, según los hechos relatados por medios locales, se desencadenó cuando un delincuente intentó arrebatarle una cadena y un celular a Carlos Enrique Rojas Ávila.

La carta misiva narra esto: “Después nos cuentan que solo se siente un sonido fuerte. Un disparo. Una ambulancia. Y luego, no hay más signos vitales”.

Los hechos se presentaron así, en palabras de Solís: “A Carlos la bala le entró en el centro del pecho y todos, aún vivos, la seguimos sintiendo. La vida, por supuesto, vale más que una cadena y un celular, aunque esta tragedia a veces nos obligue a repetir lo contrario”.

El hecho generó una amplia reacción de solidaridad en la ciudad y cuestionamientos a las autoridades sobre la seguridad en espacios públicos.

La activista hizo hincapié en que la familia sigue enfrentando el dolor, que se multiplica con los trámites y rituales posteriores al crimen.

“El caos de la tragedia y un dolor que no se puede explicar. Un dolor que se repite en llamadas, en dar noticias, en hacer papeles, mil papeles. En elegir flores y palabras”, menciona la carta.

A través de su escrito, Karol Solís Menco dio voz a la experiencia del duelo familiar y agradeció el apoyo recibido.

La creadora de contenido y
La creadora de contenido y politóloga anunció que se retirará de las redes sociales de forma temporal - crédito Facebook | @karolsolismenco/IG

“Qué infinitamente doloroso es duelar (sic) con la familia. Sin embargo, incluso en estos días tan desgarradores, debo decir que el corazón siente alivio cuando se dimensiona que el amor, la solidaridad y la empatía construyen una aldea. Y qué aldea tan bonita llegó a rodear a nuestra familia”, afirmó la activista política.

La carta también incluyó un mensaje dirigido a las autoridades y a la sociedad, en el que demandó justicia y oportunidades que eviten que más personas recurran a la violencia.

“A las autoridades, dos cosas: la primera, quizá más movida por la rabia, justicia, como único clamor posible cuando la vida ya no pudo ser protegida; la segunda, desde la tristeza, oportunidades. Si más gente las tiene, menos gente sale a robar”.

Activista cuestionó a las autoridades en Barranquilla por crimen de su familiar: todo fue por robarlo

En su carta, Solís cuestiona la efectividad de las respuestas institucionales frente a la inseguridad en Barranquilla.

“Leí en una de tantas noticias que este es un crimen que ‘vuelve a encender las alarmas’. No. Las alarmas aquí nunca se apagan, solo se maquillan. ¿De qué sirve un parque si no se puede ir a jugar tranquilos?”, preguntó, reflejando la frustración de decenas de familias que, como la suya, son impactadas por episodios de violencia urbana en la capital del Atlántico.

La activista cerró su mensaje con una reflexión sobre la importancia de la esperanza y el derecho a la felicidad, aun en medio del dolor.

El caso se presentó a
El caso se presentó a pocos metros de un CAI en el barrio El Carmen - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

“Por eso, la apuesta por la esperanza y la felicidad son derechos de todos. Incluso en el dolor, hay que aferrarse con fiereza a la alegría y a la fuerza del amor”.

Por este difícil momento que atraviesa ella y su familia, Solís anunció que se retirará de forma temporal de las redes sociales para procesar la pérdida y enfocarse en la reconstrucción familiar.

“Estaré algunos días por fuera de redes para centrar los ojos en lo que hoy nos abruma. Volveré cuando pueda, porque cada corazón que sigue latiendo lo hace por sus pasiones, y la mía es esta: hablar de derechos, de vida digna y de soñar un territorio así para todos”, aseguró la creadora de contenido y politóloga.

En la carta, la activista destacó el compromiso de la familia por honrar la memoria de Carlos Enrique Rojas Ávila y procurar el bienestar de los hijos que dejó.

Al final, citó unas palabras de su madre al despedirlo: “Salir a trabajar todos los días, amar y responder por los hijos. Y repetir. Eso haremos con sus hijos, que hoy son lo más importante. Lo haremos con la fuerza y la resiliencia que da el amor, aunque no tendríamos que tenerlas, porque esto nunca debió haber pasado”.

“Mi mamá y mis hermanos no merecen menos”, concluyó.

