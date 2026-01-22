Colombia

Video: patrullera no se aguantó el “tufo” de un joven que quiso grabar un procedimiento policial para “hacerse famoso en Tiktok”

El episodio, grabado por uno de los ciudadanos y difundido en plataformas digitales, suscitó cuestionamientos sobre el desarrollo de la intervención y las respuestas dadas

La patrullera no evitó expresar su molestia por el mal olor bucal de uno de los jóvenes - crédito ColombiaOscura/Instagram

Un procedimiento policial contra dos jóvenes se viralizó en redes sociales el miércoles 21 de enero tras la difusión de un video donde se observa la intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El hecho involucró a un conductor y su acompañante, que fueron requeridos por agentes, entre ellos una patrullera, presuntamente por consumo de bebidas alcohólicas y la conducción de un vehículo en esa condición, aunque la razón precisa del comparendo no fue revelada en el momento de la grabación del video.

Uno de los jóvenes comenzó a grabar el procedimiento con su celular, al parecer, argumentando que el comparendo estaba siendo impuesto en una calle y no en una carretera principal. Además, expresó a su acompañante su intención de hacerse “famoso en TikTok” al grabar la supuesta irregularidad.

Dos jóvenes fueron detenidos por la Policía en Bogotá, presuntamente, tras sospechas de conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas - crédito Fotomontaje Infobae (@ColombiaOscura/X)

Sin embargo, el diálogo entre los involucrados se tornó tenso cuando el joven le preguntó a la patrullera: “¿Por qué se tapa si usted no es guerrillera?”; esto, debido a que cada vez que el ciudadano se acercaba hacia la policía con su celular, esta se tapaba el rostro con una especie de pasamontañas.

Sin pensarlo dos veces, la uniformada reaccionó de inmediato, contestando: “Cállese, con usted no estoy hablando”.

Al insistir el joven en grabar, la patrullera respondió: “No tengo que aguantarme su mal aliento. No tengo que aguantarme su mal aliento, ¿listo? Por eso me tapo. No tengo que aguantarme su mal aliento de alcohol, de como esté”.

Mientras la discusión continuaba, el joven replicó: “Pero si le llega hasta allá, usted tiene el mejor aliento de Colombia”. En otro momento, la patrullera le indicó: “Pues grabe desde una distancia”.

Usuarios de redes sociales debatieron sobre la actuación policial y el comportamiento de los jóvenes involucrados en el caso de Bogotá - crédito Fotomontaje Infobae (@ColombiaOscura/X)

El joven persistió en registrar el procedimiento y añadió: “Yo le estoy diciendo que muestre su carita tan bonita”.

El caso ha ganado amplia atención en redes sociales, donde usuarios han debatido tanto la actuación de los agentes de la Policía como el comportamiento de los jóvenes implicados.

“Pero cuando les salen esos traquetos borrachos en el norte de la ciudad a putearlos y madrearlos, le agachan la cabeza. El diablo sabe a quién le sale” ; “Excelente patrullera con carácter”; “Una patrullera con personalidad... Lo que pasa es que en los procedimientos todo el mundo cree saberlo todo con ChatGPT” ; “Que cantidad de fastidiosos, creen que hacer estupideces los sube de nivel” ; “Cómo sería el tufo (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

Dos adultos mayores murieron atropellados por conductor ebrio en Marinilla, Antioquia

La comunidad de Marinilla (Antioquia) está conmocionada tras un siniestro vial en el que dos adultos mayores murieron al ser embestidos por un vehículo cuyo conductor presentaba el grado más alto de alcoholemia, según confirmaron las autoridades locales. El hecho, ocurrido en la autopista Medellín-Bogotá, afectó a varias familias y provocó lesiones en otras personas presentes en el lugar.

Las víctimas, identificadas como Dolly Tamayo y su esposo Rodrigo Giraldo, se encontraban esperando el transporte público cuando fueron sorprendidas por el vehículo fuera de control.

La indignación aumentó tras conocerse que el conductor responsable del accidente se encontraba bajo los efectos del alcohol. “Rechazamos de manera categórica toda irresponsabilidad al volante”, enfatizó el alcalde de Marinilla, Julio César Serna Gómez.

Dos adultos mayores murieron tras ser arrollados por un automóvil en la autopista Medellín–Bogotá, a la altura de Marinilla, Antioquia - crédito Redes sociales

Daniel Castrillón, secretario de Tránsito y Transporte de Marinilla, detalló que las autoridades de Policía acudieron de inmediato al sitio y que la prueba realizada al conductor reveló un grado tres de alcoholemia, el más alto según la legislación colombiana.

El conductor permanece bajo evaluación médica en un centro asistencial. Las autoridades informaron que, una vez reciba el alta, se procedería con su captura conforme a lo establecido por la ley.

Equipos judiciales y de tránsito continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso y definir responsabilidades. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar conducir bajo efectos del alcohol, una conducta que representa un riesgo para la vida propia y la de terceros.

