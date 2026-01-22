Colombia

Salario mínimo 2026: Ministerio del Trabajo habilitó plataforma para denunciar incumplimiento en los pagos y otras irregularidades laborales

La cartera, liderada por Antonio Sanguino, afirmó que la herramienta garantiza la protección del denunciante, la trazabilidad del caso y el respeto por el debido proceso

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció, a finales de 2025, que el aumento del salario mínimo sería de 23,7 % y el auxilio de transporte subió 24,5 %. Los trabajadores recibirán en total $2.000.000 mensuales a partir de enero de 2026.

La decisión del Ejecutivo generó incertidumbre en millones de hogares, por lo que el Ministerio del Trabajo, liderado por Antonio Sanguino, habilitó un código QR para que los trabajadores puedan denunciar de manera confidencial el incumplimiento del nuevo salario vital y otras irregularidades laborales.

La medida surge tras registrarse más de 800 quejas contra empleadores por no cumplir con el pago del aumento del salario mínimo por el desmejoramiento de las condiciones laborales.

Según el titular de la cartera, la nueva herramienta está orientada a que las empresas cumplan con lo establecido por la ley colombiana.

“La medida busca frenar las estrategias de evasión tras el incremento del 23% decretado por el Gobierno de Gustavo Petro, el cual fijó el salario básico en $1.750.905 pesos, más un auxilio de transporte de $249.095, para un total de $2.000.000 mensuales (Decretos 1469 y 1470)”, expuso Antonio Sanguino en un comunicado oficial.

El alto funcionario también explicó que, en su mayoría, los trabajadores denuncian problemas con el pago del aumento y la finalización o no renovación de los contratos.

“Las quejas se concentran en la falta del incremento legal, prácticas laborales irregulares y la terminación o no renovación de contratos como represalia directa al aumento salarial”, detalló el ministro.

Por su parte, la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, señaló que se identificaron irregularidades asociadas a los horarios de los empleados y la falta de pago de los dominicales y recargos nocturnos.

“Otras vulneraciones asociadas, como jornadas superiores a las 42 horas semanales, el no pago de recargos nocturnos y festivos, así como inconsistencias en el reconocimiento de prestaciones sociales”, explicó Muñoz.

Los funcionarios aseguraron que el nuevo mecanismo activa automáticamente rutas de inspección, vigilancia y control (IVC), con tres enfoques: preventivo, correctivo y sancionatorio,

El formulario para colocar la denuncia estará en las redes sociales del Ministerio del Trabajo con el fin de “garantizar la protección de la identidad del denunciante” y “realizar el seguimiento técnico de cada caso para asegurar el respeto al debido proceso”.

Central Unitaria de Trabajadores de Colombia defendió la legalidad del salario mínimo

Luego de la entrada en vigor de la nueva remuneración, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), defendió la “legalidad y constitucionalidad en el decreto de salario mínimo” mediante un video difundido en redes sociales.

El movimiento sindical se prepara para movilizaciones el 28 de enero de 2026, fecha en la que la Confederación General del Trabajo, junto a otras centrales y confederaciones de pensionados, convocó a concentraciones frente a los Palacios de Justicia en Bogotá y en otras ciudades colombianas. Los organizadores declararon que estas protestas tienen como fin “defender el Decreto 1469” y rechazar la judicialización de políticas destinadas a la mejora de las condiciones laborales”.

Arias detalló que la Ley 278 de 1996 autoriza al Gobierno nacional a establecer el salario mínimo cuando no hay acuerdo entre empleadores y trabajadores. Además, citó el artículo 53 de la Constitución Política, que garantiza una “remuneración mínima, vital y móvil” en Colombia. El dirigente sindical calificó el decreto como una medida de equidad social, señalando que durante los últimos 33 años los trabajadores de salario mínimo habían sido desfavorecidos.

Sindicatos y líderes gremiales insistieron en la necesidad de proteger los avances logrados y ratificaron su apoyo a la dignidad y el bienestar de los trabajadores colombianos.

