Una mujer se lanzó desde un puente en Bogotá, y sobrevivió: es la segunda vez que protagoniza un hecho similar

Los hechos habrían ocurrido en las horas de la mañana del 21 de enero de 2025 - crédito Google Maps y captura de pantalla

En grupos informativos de redes sociales está circulando un video que retrata un posible caso de intento de suicidio por parte de una mujer, que se habría lanzado del puente en la intersección de la avenida Américas con carrera 68, en el occidente de la capital.

De acuerdo con los detalles que se conocieron preliminarmente, la mujer habría buscado acabar con su vida en las horas de la mañana del jueves 22 de enero de 2025.

Aunque se está a la espera de la confirmación del Cuerpo de Bomberos de Bogotá sobre el caso, en el video divulgado se ven unidades del equipo de emergencias en rescate de la mujer que, al parecer, ya habría intentado lanzarse de otro puente, ubicado en la misma carrera 68, pero con calle 68. La mujer tendría como nombre Karen.

Momentos tras la caída de la mujer, en Bogotá - crédito redes sociales

Suicidios en Bogotá son más frecuentes en mujeres

Un estudio del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (Omeg) reveló que las mujeres en Bogotá reportan una mayor prevalencia de ideaciones y conductas suicidas que los hombres.

Según el informe, en 2023 se registraron 16.479 casos de ideación suicida en la ciudad, de los cuales el 65% correspondió a mujeres y el 35% a hombres. La mayoría de los casos se concentró en mujeres jóvenes entre 18 y 28 años, especialmente en las localidades de Suba, Kennedy y Engativá.

En cuanto a los intentos de suicidio, el estudio reportó 5.971 casos, con el 64 % de los intentos registrados en mujeres. El 6 % de los intentos ocurrió en personas jóvenes y el 73% en personas solteras.

El informe identificó que las mujeres presentan una mayor proporción de conductas suicidas recurrentes (57%) frente a los hombres (43%).

Entre los factores asociados, se destacan el nivel educativo hasta bachillerato, el trabajo remunerado y el trabajo de cuidado no remunerado, y la residencia en viviendas de estratos 2 y 3. Además, el 24% de los casos de conductas suicidas recurrentes corresponde a mujeres jefas de hogar que viven solas.

La Línea 106 y la Red Distrital de Canales de Atención refuerzan la prevención y atención en salud mental - crédito iStock

El estudio también alertó sobre la situación de las mujeres con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Las cifras muestran que el 37% de las mujeres bisexuales, el 26% de las mujeres transgénero y el 23% de las mujeres lesbianas reportaron conductas suicidas recurrentes. El documento señala que quienes presentan mayores niveles de insatisfacción con el apoyo familiar tienen un mayor riesgo de conducta suicida.

Otros grupos que presentan una prevalencia mayor en conductas suicidas recurrentes son las personas gitanas (20%), las personas raizales (17%), las personas con incapacidad permanente para trabajar (14%) y quienes están buscando empleo (11%).

La Secretaría Distrital de la Mujer reiteró la importancia de abordar de manera integral la salud mental de las mujeres, fortaleciendo los factores protectores y garantizando el acceso a servicios de apoyo y prevención.

Líneas de atención y ayuda

Expertos advierten que factores como violencia, desigualdad y el conflicto armado han agravado las afectaciones a la salud mental en el país.

Para brindar apoyo inmediato, existen líneas de atención disponibles las 24 horas, como la Línea 106 “El poder de ser escuchado” (acceso telefónico o WhatsApp 3007548933), y la Línea Amiga Saludable (4444448), que orientan sobre salud mental, prevención del suicidio y adicciones.

La Línea SalvaVidas de la Fundación Sergio Urrego (WhatsApp 311 7668666 y chats en redes sociales) está enfocada en niños, jóvenes y adolescentes con ideación o conductas suicidas, así como sus cuidadores y tutores.

La OMS advierte que el suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años a nivel mundial - crédito iStock

El viceprocurador General de la Nación, Silvano Gómez Strauch, resaltó que la pandemia de covid-19 intensificó problemas como ansiedad y depresión, los cuales, ante el temor al estigma, suelen tratarse en silencio hasta avanzados estados críticos. Entre los diagnósticos más frecuentes se encuentran el trastorno mixto de ansiedad y depresión, ansiedad generalizada, episodios depresivos moderados y esquizofrenia paranoide.