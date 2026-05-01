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Luis Diaz y su historia fallida con el Barcelona: el cuadro español lo intentó fichar en tres ocasiones

Bayern Múnich cerró el fichaje del guajiro por 75 millones de euros, movimiento que el Barcelona no pudo igualar

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Luis Díaz intentó fichar por el FC Barcelona en tres ocasiones, pero el elevado coste exigido por el Liverpool frustró sus aspiraciones, según versiones de la prensa catalana-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Luis Díaz intentó fichar por el FC Barcelona en tres ocasiones, pero el elevado coste exigido por el Liverpool frustró sus aspiraciones, según versiones de la prensa catalana-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

La buena temporada 2025-2026 que lleva Luis Díaz con el Bayern Múnich todavía genera preguntas y recuerdos en uno de los equipos que quiso contar con los servicios del colombiano tras su salida del Liverpool: el Barcelona FC.

Después de su consagración en la Premier League de Inglaterra, el rumor del cuadro culé por fichar al atacante colombiano incrementó, pero con el paso de los días, finalmente, el 30 de julio de 2025, los “Gigantes de Baviera” confirmaron el fichaje de “Lucho” por cinco temporadas.

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La diferencia entre la inversión en Vitor Roque y la negativa a fichar a Díaz generó debate interno sobre la gestión y prioridades en el mercado de transferencias del Barcelona-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS
La diferencia entre la inversión en Vitor Roque y la negativa a fichar a Díaz generó debate interno sobre la gestión y prioridades en el mercado de transferencias del Barcelona-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

Con la consagración de Luis Díaz en el equipo dirigido por Vincent Kompany, la prensa catalana aún recuerda el fracaso al intentar fichar al colombiano al cuadro culé, así como lo recordó Xavies Bosch, periodista de Mundo Deportivo, el 30 de abril de 2026.

Según la información que entregó el diario de Barcelona (España), Luis Díaz quiso fichar por el Barcelona en tres oportunidades distintas, pero la dificultad para asumir el elevado coste de su traspaso impidió su llegada, una situación que contrastó con otros fichajes onerosos de la directiva que encabezaba Joan Laporta. Así lo recordó el periodista Xavier Bosch, el 1 de mayo de 2026 en Mundo Deportivo:

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“De lo que sucedió el verano pasado, con Díaz volando del Liverpool al Bayern por 69 millones de libras, se ha escrito mucho. Era un pastón que el Barça no tenía, ni en pintura, para llegar a intercambiar papeles con el conjunto de Anfield. Las pretensiones económicas del delantero no eran bajas, pero el Barça se veía capaz de asumirlas… aunque luego habría habido el problema del ‘fair play’ y la inscripción imposible"

El último intento se produjo en el verano de 2023, cuando el delantero colombiano, entonces futbolista del Liverpool, pasó a formar parte del Bayern de Múnich por 69 millones de libras, operación que el club catalán no pudo igualar pese a que Deco, director deportivo en ese momento, lo consideraba la opción prioritaria para reforzar el ataque, incluso por encima de figuras como Nico Williams y Marcus Rashford, según Bosch.

La viabilidad económica de la operación resultaba aún más restrictiva si se contrasta con el acuerdo alcanzado poco después, en ese mismo mercado de pases, cuando el Barcelona pactó el fichaje del brasileño Vitor Roque con Athletico Paranaense por 31 millones de euros fijos y 30 millones en variables.

Este dato, enterrado hacia el final de la crónica, subraya la paradoja en la política de refuerzos, pues el club justificó la imposibilidad de incorporar a Díaz por la “millonada” que exigía el Liverpool, pero sí dispuso recursos para cerrar la contratación del juvenil sudamericano.

Luis Díaz, prioridad para Deco y descartado por informes técnicos

El diario catalán afirmó que desde la época en la que jugaba en el Porto, Barcelona estuvo detrás de Luis Díaz-crédito Pedro Nunes/REUTERS
El diario catalán afirmó que desde la época en la que jugaba en el Porto, Barcelona estuvo detrás de Luis Díaz-crédito Pedro Nunes/REUTERS

La relación entre Luis Díaz y el Barcelona tiene antecedentes que se remontan a su etapa en Oporto. Durante su primera aspiración para recalar en el conjunto azulgrana, fue el propio departamento de ojeadores quien desestimó la operación. El exjugador y analista de jugadores Bojan Krkic Sr. explicó a Sique Rodríguez en el programa deportivo “El Bar” de la Cadena SER que, tras analizar su trayectoria en el cuadro portugués, concluyeron:

“En el Oporto lo estábamos valorando y siguiendo, pero el problema de Luis Díaz, que tiene calidad, talento, velocidad, regate, gol, tiene todo… pero el problema es que no tiene continuidad en rendimiento. Es un futbolista que te hace un partidazo y en el siguiente no está”, dijo Krkic en su momento.

Este diagnóstico truncó la primera oportunidad. Pocos años después, se abrió una segunda posibilidad cuando Díaz ya era una de las figuras del Liverpool y Xavi Hernández acababa de conquistar la Liga como técnico azulgrana. La tercera y última ocasión fue en 2023, ya con Hansi Flick en el banquillo, Deco como director deportivo y el colombiano nuevamente en primera línea de las prioridades.

A pesar de ese interés sostenido de la dirigencia deportiva, la operación quedó descartada ante la imposibilidad de igualar el desembolso que realizó el Bayern de Múnich, además de los obstáculos relacionados con la normativa de ‘fair play’ financiero que impedían la inscripción del jugador en la competición española.

El deseo reiterado del extremo colombiano por vestir la camisa azulgrana se vio frustrado en las tres ocasiones. El propio Díaz “iba loco por jugar en el Barça”, según reveló el testimonio recogido por Bosch. En cambio, la opción de fichar a Joao Félix terminó imponiéndose, a quien se le asignó el dorsal número 14, el histórico de Johan Cruyff, un movimiento que, según el autor, no respondió a las expectativas deportivas.

Semifinales de la Champions League: Bayern Múnich quiere remontar la serie ante París Saint Germain

Khvicha Kvaratskhelia y Luis Díaz en el duelo por Champions League-crédito Sarah Meyssonnier/REUTERS
Khvicha Kvaratskhelia y Luis Díaz en el duelo por Champions League-crédito Sarah Meyssonnier/REUTERS

En el partido de ida, disputado el 28 de abril de 2026, Paris Saint-Germain logró una victoria por 5-4 ante el Bayern de Múnich en el Parc des Princes, en la ida de la semifinal de la Champions League. El encuentro se caracterizó por su intensidad y la gran cantidad de goles, con nueve anotaciones en apenas 70 minutos, dejando una mínima ventaja para el equipo dirigido por Luis Enrique de cara al partido de vuelta en Alemania.

Bayern abrió el marcador con un penal convertido por Harry Kane, tras una jugada de Luis Díaz. El PSG reaccionó con goles de Khvicha Kvaratskhelia y Joao Neves, mientras que el propio Dembélé transformó un penal para poner en ventaja a los locales. El ritmo frenético continuó con anotaciones de ambos lados, destacando la actuación de los atacantes y la poca solidez defensiva.

En la segunda mitad, Kvaratskhelia y Dembélé ampliaron la diferencia para el PSG, aunque el Bayern respondió con goles de Upamecano y Díaz, este último validado por el VAR. El resultado deja la serie abierta y mantiene la expectativa por el desenlace en Alemania, donde una sola jugada podría definir al finalista de la Champions League.

El duelo de vuelta por las semifinales de la Champions League se jugará el 6 de mayo de 2026 en el estadio Allianz Arena, de Múnich, a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y Disney Plus Premium.

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