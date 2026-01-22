Luisa Fernanda W respondió a seguidor que la criticó por egocéntrica: “Tengo mucho amor propio”

Luisa Fernanda W respondió cuando la llamaron "egocéntrica" - crédito @luisafernandaw/IG

La interacción entre Luisa Fernanda W y sus seguidores en redes sociales volvió a captar la atención cuando, en una de sus sesiones de preguntas y respuestas, la influenciadora recibió una acusación de ser “egocéntrica” por parte de uno de sus seguidores.

Al respecto, la creadora de contenido no dudó en puntualizar: “yo pienso que el ego es otra cosa”, desligando la percepción pública de su autoestima.

La paisa, que suele fomentar el diálogo abierto con su comunidad digital a través de Instagram, remarcó ante la consulta del usuario: “Lo que sí tengo es mucho amor propio, y eso puede incomodar a muchas personas que, sin saberlo, se hacen menos”.

Esta afirmación encendió el intercambio entre el público, situando la frontera entre el amor propio y el ego en el centro del debate.

En su respuesta, la pareja de Pipe Bueno agregó otro matiz al recalcar: “Yo me amo profundamente, pero también tengo la humildad de reconocer mis falencias y amar mis virtudes”, defendiendo la importancia del equilibrio entre el autoconocimiento y la modestia.

El episodio provocó una ola de reacciones entre los internautas, quienes expresaron sus puntos de vista. Una de las opiniones destacadas señaló: “No estoy de acuerdo, cada quien percibe a las personas de acuerdo con su comportamiento cotidiano”, mientras que otro usuario afirmó: “Luisa es de lo más sencilla, lo que pasa es que siempre viven en constante ataque hacia ella, pero cuando reacciona, todos brincan”.

Por qué no acompañó a Pipe Bueno en los eventos de Yeison Jiménez

En Instagram, Luisa Fernanda W confirmó que sí acompañó a Pipe Bueno, pero prefirió mantener discreción - crédito @luisafernandaw/Instagram

El reciente homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá reunió a las principales figuras de la música popular en el Movistar Arena tras el accidente aéreo que terminó con la vida del artista el 10 de enero. El evento, realizado el 14 de enero, congregó a familiares, amigos y músicos como Pipe Bueno, Luis Alfonso, Jessi Uribe y Ciro Quiñónez, quienes interpretaron sus temas emblemáticos en una noche cargada de emociones.

Entre las presencias destacadas estuvo la familia directa de Yeison Jiménez: su esposa, Sonia Restrepo, sus hijos y su madre, quienes acompañaron a la audiencia y a la banda del cantante durante toda la jornada.

La participación de artistas reconocidos como Arelys Henao, Paola Jara y Marbelle, junto a otros exponentes del género, consolidó el tributo como uno de los actos más sentidos del circuito musical colombiano en los últimos años.

La ausencia de Luisa Fernanda W, pareja de Pipe Bueno, fue un tema comentado en redes sociales y entre los asistentes. Muchos especularon sobre una posible distancia entre la pareja, ya que no se la vio públicamente durante los homenajes ni en los registros fotográficos del evento.

Luisa Fernanda W, pareja de Pipe Bueno, no fue vista públicamente durante los eventos de homenaje a Yeison Jiménez - crédito yeison_jimenez/X

Sin embargo, la propia Luisa Fernanda W aclaró la situación en una dinámica de Instagram, afirmando: “Claro que lo he acompañado, pero no me interesa publicarlo”, según sus propias palabras en la red social. La creadora de contenido explicó que prefirió mantener un perfil bajo y evitar el foco mediático, lo que —según su versión— respondió a un acto de respeto y no a la búsqueda de protagonismo.

La reacción en redes sociales fue mayoritariamente favorable a su postura, con mensajes que valoraron la discreción y el derecho a la privacidad, mientras otros destacaron la presión constante sobre figuras públicas en situaciones de duelo.

Para quienes no pudieron asistir, se confirmó que habrá un segundo homenaje a Yeison Jiménez. El evento, parte del “Mi Promesa Tour 2026”, tendrá lugar el 31 de enero en el Estadio El Campín de Bogotá.

Según la productora Sírvalo Pues, el concierto contará con invitados de primer nivel y la banda oficial del artista, en cumplimiento del sueño que el propio Jiménez había planeado antes de su fallecimiento. Quienes adquirieron entradas para la fecha original podrán usarlas en el nuevo evento o solicitar la devolución del dinero.