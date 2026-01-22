Colombia

Luisa Fernanda W respondió a seguidor que la criticó por egocéntrica: “Tengo mucho amor propio”

La paisa no dudó en reaccionar a la acusación de uno de sus seguidores durante una dinámica en sus redes sociales, por el contenido que ha decidido publicar recientemente

Guardar
Luisa Fernanda W respondió cuando
Luisa Fernanda W respondió cuando la llamaron "egocéntrica" - crédito @luisafernandaw/IG

La interacción entre Luisa Fernanda W y sus seguidores en redes sociales volvió a captar la atención cuando, en una de sus sesiones de preguntas y respuestas, la influenciadora recibió una acusación de ser “egocéntrica” por parte de uno de sus seguidores.

Al respecto, la creadora de contenido no dudó en puntualizar: “yo pienso que el ego es otra cosa”, desligando la percepción pública de su autoestima.

La paisa, que suele fomentar el diálogo abierto con su comunidad digital a través de Instagram, remarcó ante la consulta del usuario: “Lo que sí tengo es mucho amor propio, y eso puede incomodar a muchas personas que, sin saberlo, se hacen menos”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Luisa Fernanda W respondió a
Luisa Fernanda W respondió a quien la llamó egocéntrica - crédito @luisafernandaw/IG

Esta afirmación encendió el intercambio entre el público, situando la frontera entre el amor propio y el ego en el centro del debate.

En su respuesta, la pareja de Pipe Bueno agregó otro matiz al recalcar: “Yo me amo profundamente, pero también tengo la humildad de reconocer mis falencias y amar mis virtudes”, defendiendo la importancia del equilibrio entre el autoconocimiento y la modestia.

El episodio provocó una ola de reacciones entre los internautas, quienes expresaron sus puntos de vista. Una de las opiniones destacadas señaló: “No estoy de acuerdo, cada quien percibe a las personas de acuerdo con su comportamiento cotidiano”, mientras que otro usuario afirmó: “Luisa es de lo más sencilla, lo que pasa es que siempre viven en constante ataque hacia ella, pero cuando reacciona, todos brincan”.

Por qué no acompañó a Pipe Bueno en los eventos de Yeison Jiménez

En Instagram, Luisa Fernanda W
En Instagram, Luisa Fernanda W confirmó que sí acompañó a Pipe Bueno, pero prefirió mantener discreción - crédito @luisafernandaw/Instagram

El reciente homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá reunió a las principales figuras de la música popular en el Movistar Arena tras el accidente aéreo que terminó con la vida del artista el 10 de enero. El evento, realizado el 14 de enero, congregó a familiares, amigos y músicos como Pipe Bueno, Luis Alfonso, Jessi Uribe y Ciro Quiñónez, quienes interpretaron sus temas emblemáticos en una noche cargada de emociones.

Entre las presencias destacadas estuvo la familia directa de Yeison Jiménez: su esposa, Sonia Restrepo, sus hijos y su madre, quienes acompañaron a la audiencia y a la banda del cantante durante toda la jornada.

La participación de artistas reconocidos como Arelys Henao, Paola Jara y Marbelle, junto a otros exponentes del género, consolidó el tributo como uno de los actos más sentidos del circuito musical colombiano en los últimos años.

La ausencia de Luisa Fernanda W, pareja de Pipe Bueno, fue un tema comentado en redes sociales y entre los asistentes. Muchos especularon sobre una posible distancia entre la pareja, ya que no se la vio públicamente durante los homenajes ni en los registros fotográficos del evento.

Luisa Fernanda W, pareja de
Luisa Fernanda W, pareja de Pipe Bueno, no fue vista públicamente durante los eventos de homenaje a Yeison Jiménez - crédito yeison_jimenez/X

Sin embargo, la propia Luisa Fernanda W aclaró la situación en una dinámica de Instagram, afirmando: “Claro que lo he acompañado, pero no me interesa publicarlo”, según sus propias palabras en la red social. La creadora de contenido explicó que prefirió mantener un perfil bajo y evitar el foco mediático, lo que —según su versión— respondió a un acto de respeto y no a la búsqueda de protagonismo.

La reacción en redes sociales fue mayoritariamente favorable a su postura, con mensajes que valoraron la discreción y el derecho a la privacidad, mientras otros destacaron la presión constante sobre figuras públicas en situaciones de duelo.

Para quienes no pudieron asistir, se confirmó que habrá un segundo homenaje a Yeison Jiménez. El evento, parte del “Mi Promesa Tour 2026”, tendrá lugar el 31 de enero en el Estadio El Campín de Bogotá.

Según la productora Sírvalo Pues, el concierto contará con invitados de primer nivel y la banda oficial del artista, en cumplimiento del sueño que el propio Jiménez había planeado antes de su fallecimiento. Quienes adquirieron entradas para la fecha original podrán usarlas en el nuevo evento o solicitar la devolución del dinero.

Temas Relacionados

Luisa Fernanda WPareja de Pipe BuenoCreadores de contenido en ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

El Gobierno autorizó desembolso inmediato a la Universidad de Antioquia tras la posesión del nuevo rector designado por Petro

La transferencia extraordinaria de fondos responde a la urgencia generada por la acumulación de deudas y el retraso en pagos nacionales, en medio de un relevo directivo que ha abierto debate sobre la autonomía universitaria

El Gobierno autorizó desembolso inmediato

María José Pizarro cuestionó a Katherine Miranda por sus críticas a Iván Cepeda: “¿Quién es la ambigua?”

La senadora del Pacto Histórico y jefe de debate del candidato presidencial recordó las fotografías de Miranda con la pañoleta del Cric

María José Pizarro cuestionó a

Pareja fue grabada teniendo relaciones sexuales en medio de una carretera en Cundinamarca

Comunidades en los municipios de Funza, Madrid y Mosquera se dividieron en el debate que se armó en redes por cuenta de que algunos reprocharon a los que rechazaron que el hombre y la mujer hicieran “el delicioso”

Pareja fue grabada teniendo relaciones

Ministerio de Educación se ‘zafó’ del escándalo por el ‘carrusel de diplomas’ en la Fundación San José: esto dijo

La dependencia, al mando de Daniel Rojas Medellín, se refirió a uno de los megacasos de corrupción más inquietantes en la época reciente de la educación superior en Colombia y negó responsabilidades, pese a las graves denuncias de las representantes Catherine Juvinao y Jennifer Pedraza

Ministerio de Educación se ‘zafó’

Las reacciones contra exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo por denuncias de acoso sexual: “Dónde están las feministas de tarima”

Mujeres víctimas del exfuncionario departamental relataron sus testimonios. Entidades como la Defensoría del Pueblo ya piden acciones en contra de Caicedo

Las reacciones contra exgobernador del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

ENTRETENIMIENTO

Adriana Arango defendió el trabajo

Adriana Arango defendió el trabajo de los creadores de contenido y reaccionó a las polémicas declaraciones de Robinson Díaz sobre los influenciadores

Carla Giraldo lanzó contundente respuesta a ‘hater’ que criticó su vestuario en ‘La casa de los famosos Colombia’

Tensión y reproches entre Eidevin López y Renzo Meneses alteran la convivencia en ‘La casa de los famosos Colombia’: Juanda Caribe salió involucrado

Dani Duke reveló cómo es su relación con Lina Tejeiro y cuál es el importante plan que tiene en mente para el 2026

Paisavlogs y los panelitas de ‘Tamo en vivo’ explicaron qué es lo que creen que le hace falta a ‘La casa de los famosos 3’ para despegar y atraer al público

Deportes

Egan Bernal y Nairo Quintana

Egan Bernal y Nairo Quintana definieron quién es el mejor ciclista de la historia: no es colombiano

Entrenador de Vasco da Gama se mostró emocionado con la llegada de Marino Hinestroza: “Un jugador con todas las de la ley”

Egan Bernal estaría cerca de renovar su contrato con el Ineos Grenadiers: el colombiano iría hasta el 2030 con los británicos

Jorge Carrascal sigue siendo protagonista en Brasil: así fue su golazo en el campeonato Carioca con el Flamengo

Hugo Rodallega no cierra la posibilidad de un llamado a la selección Colombia: “Sigo con la ilusión intacta”