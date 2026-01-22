Colombia

La Dian reforzará el control sobre la financiación de campañas políticas rumbo a las elecciones de 2026: esto dice la normativa

El organismo fiscal publicó lineamientos que exigen a los partidos cumplir obligaciones detalladas de registro y reporte económico, al tiempo que fija sanciones ante omisiones y consolida nuevas herramientas para el seguimiento de recursos destinados a actividades electorales

Guardar
La Dian publica una guía
La Dian publica una guía tributaria para partidos y movimientos políticos enfocada en la financiación y transparencia de campañas electorales en Colombia - crédito Colprensa

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) publicó una nueva guía tributaria orientada a los partidos y movimientos políticos, con el objetivo de reforzar el control y la transparencia en la financiación de las campañas electorales de 2026.

La normativa responde a la necesidad de regular el manejo de los recursos en un contexto electoral en el que se exige el reporte detallado de activos y el cumplimiento de obligaciones en materia de registro y control de donaciones, buscando prevenir el uso indebido de fondos y facilitar la vigilancia social.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ya se encuentra activa como integrante de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, específicamente de la Subcomisión de Financiación de Campañas, de cara a las elecciones de Congreso y Presidencia de la República que se realizarán el 8 de marzo y el 31 de mayo de 2026, respectivamente”, se observa en el comunicado.

Uno de los puntos más relevantes de esta normativa consiste en que las agrupaciones políticas deben inscribirse y mantener actualizados sus datos en el Registro Único Tributario (RUT), trámite que resulta obligatorio antes de iniciar cualquier actividad relacionada con la campaña.

La nueva normativa exige a
La nueva normativa exige a las agrupaciones políticas inscribirse y mantener actualizados sus datos en el Registro Único Tributario antes de iniciar cualquier campaña - crédito Dian

Según detalles de la guía publicada por la Dian, el incumplimiento de estos deberes puede derivar en sanciones económicas e incluso en la pérdida de beneficios tributarios, en tanto que la autoridad mantiene la potestad de exigir información pormenorizada sobre la gestión fiscal partidaria.

El documento, dirigido a los candidatos, partidos, movimientos políticos, promotores del voto en blanco, responsables de la administración económica de las campañas y grupos de ciudadanos, también especifica la obligación de presentar cada año una declaración de ingresos y patrimonio.

Aunque estos organismos no tributan impuesto sobre la renta, deben informar sus activos, pasivos e ingresos registrados, una práctica que permite fortalecer la fiscalización de los recursos movilizados en el proceso electoral.

La Dian puntualizó que, siempre que los partidos vendan bienes o presten servicios sujetos a gravamen, están obligados a expedir facturación electrónica conforme a las disposiciones vigentes. En ausencia de operaciones gravadas, esta obligación solo se suprime si existe una excepción ratificada por la normativa.

La declaración anual de ingresos
La declaración anual de ingresos y patrimonio es obligatoria para partidos, candidatos y promotores, aunque no estén sujetos al impuesto sobre la renta, según la Dian - crédito Dian

El tratamiento de las donaciones constituye otro eje fundamental. Toda contribución debe documentarse y certificarse a través de un contador o revisor fiscal autorizado. El texto oficial resalta: “Solo los aportes recibidos y utilizados exclusivamente para actividades políticas quedan eximidos de considerarse renta o ganancia ocasional”.

Los donantes pueden beneficiarse con un descuento tributario del 25% sobre el monto entregado, siempre que cada donación cumpla los requisitos de registro, certificación y medio de pago exigidos por la Dian; se aclara que este alivio representa un descuento, no una deducción directa sobre la base gravable.

“Tratamiento fiscal de las donaciones, que no constituyen renta ni ganancia ocasional si se destinan exclusivamente a la financiación de campañas y los requisitos para su certificación”, dice el comunicado emitido por la Dian.

En el ámbito de las retenciones, si bien los partidos no están sujetos a ser agentes de retención respecto al impuesto sobre la renta, sí adquieren responsabilidades como retenedores cuando pagan a empleados, proveedores o terceros, debiendo presentar declaraciones y expedir los certificados pertinentes.

La Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, de la cual la Dian es una de las trece entidades públicas integrantes, permanece activa bajo la presidencia del Ministerio del Interior para garantizar el desarrollo regulado y transparente de todas las etapas electorales.

Según la normativa de la
Según la normativa de la Dian, los partidos deben expedir facturación electrónica en la venta de bienes o servicios gravados, salvo que la ley dicte una excepción explícita - crédito Dian

Esta Comisión coordina la Subcomisión de Financiación de Campañas, entidad dedicada a asegurar que la financiación política se realice bajo estrictas normas de control, previniendo irregularidades y fortaleciendo la fiscalización ciudadana. De acuerdo con la reglamentación, las elecciones de Congreso se celebrarán el 8 de marzo y las de Presidencia el 31 de mayo de 2026.

La guía también recoge el deber de reportar información exógena conforme a la Resolución 162 de 2023 y advierte que cualquier omisión, error o simulación será susceptible de sanciones económicas, pérdida de beneficios e incluso consecuencias penales en caso de fraude comprobado.

La Dian, al consolidar este marco normativo, busca elevar los estándares de transparencia y legalidad en la financiación electoral para las próximas campañas en Colombia.

Temas Relacionados

DianCampañas políticasFinanciación de campañasElecciones 2026Elecciones legislativasElecciones presidencialesPartidos políticosPrecandidatos presidencialesCandidatos presidencialesColombia-noticias

Más Noticias

Cámara Colombo Ecuatoriana pide a Daniel Noboa revisar tasa de seguridad del 30 % a exportaciones colombianas

La Cámara Colombo Ecuatoriana solicitó al presidente Daniel Noboa reconsiderar la tasa de seguridad del 30 % a exportaciones colombianas desde febrero, al advertir efectos en empresas, consumidores y el intercambio comercial binacional

Cámara Colombo Ecuatoriana pide a

Colombia arriesga millones en exportaciones y Ecuador pierde una fuente clave de energía barata: análisis sobre el riesgo real para ambas naciones

En entrevista con Infobae Colombia, un analista advirtió que la suspensión del intercambio eléctrico y la amenaza de nuevos aranceles afectan a ambos países y no dejan ganadores en la disputa bilateral

Colombia arriesga millones en exportaciones

Abelardo de la Espriella habló del “comunismo” y Sergio Fajardo le contestó: “Colombia no necesita ni show ni miedo, sino soluciones”

El exgobernador de Antioquia respondió al abogado y criticó a quienes debaten sobre ideologías alejados de las necesidades reales de la ciudadanía

Abelardo de la Espriella habló

Hugo Rodallega no cierra la posibilidad de un llamado a la selección Colombia: “Sigo con la ilusión intacta”

El delantero colombiano fue campeón del Sudamericano Sub-20 del 2005 y jugó con la amarilla 41 partidos, en donde marcó ocho goles

Hugo Rodallega no cierra la

Más de 5.000 roturas en redes de gas encendieron alarmas por la seguridad en varias regiones de Colombia en 2025, según Vanti

La mayoría de los incidentes se produjo durante obras sin coordinación previa, generando riesgos para la comunidad y cortes del servicio en varias regiones del país

Más de 5.000 roturas en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

ENTRETENIMIENTO

‘Lokillo’ puso a pensar a

‘Lokillo’ puso a pensar a más de uno sobre la educación en las universidades: “Tengo mucho miedo”

Shakira fue anunciada como la artista principal en el cartel del festival de música Offlimits 2026 de Abu Dhabi

Nueve participantes en riesgo y los mejores porcentajes en la segunda semana de ‘La casa de los famosos 3′: así quedó la placa de nominados

Yina Calderón mostró el avance en la recuperación del nuevo tatuaje que se realizó en la espalda

Karina García habría propiciado un encuentro entre exparticipantes de ‘La casa de los famosos’: “Dejemos la pendejada”

Deportes

Hugo Rodallega no cierra la

Hugo Rodallega no cierra la posibilidad de un llamado a la selección Colombia: “Sigo con la ilusión intacta”

Santa Fe, campeón de la Superliga de Colombia 2026: así quedó el palmarés de títulos del León

Técnico de Santa Fe se sinceró tras el título de la Superliga: “Es el premio al esfuerzo y compromiso”

Presidente de Santa Fe se pone la vara alta con el cuadro Cardenal tras el título de la Superliga: “No nos vamos a contentar”

Luis Muriel admitió que el equipo necesita más trabajo tras perder su primer título con Junior y señaló: “Físicamente, si no estás bien, lo vas a sentir”