Miguel Uribe Londoño criticó a la justicia colombiana por revertir imputación de cargos contra director de la UNP tras magnicidio de su hijo

El candidato presidencial por el Partido Demócrata Colombiano reiteró que Miguel Uribe Turbay alertó repetidas veces sobre posibles riesgos y nunca tuvo respuesta

Miguel Uribe Londoño criticó a la justicia colombiana por revertir imputación de cargos contra director de la UNP tras magnicidio de su hijo - crédito Colprensa

La decisión de la Fiscalía General de la Nación de retirar la solicitud de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, titular de la Unidad Nacional de Protección (UNP), generó una fuerte reacción entre los familiares y el entorno político afectados por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, que fue asesinado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá.

La magnitud del caso se acentúa por el reclamo persistente de transparencia y responsabilidad institucional tras uno de los crímenes más significativos del escenario político colombiano reciente.

Miguel Uribe Londoño, padre del senador, manifestó el impacto permanente que el asesinato de su hijo dejó en su vida. “Revivir este episodio es un dolor permanente, no se acabará nunca, me acompañará hasta el fin de mis días, una de las tristezas más grandes es que Miguel no tenía la protección adecuada y vivíamos muy preocupados”, relató en diálogo con el programa Dos Puntos de Caracol Radio.

El candidato presidencial por el Partido Demócrata Colombiano criticó fuertemente el curso de la investigación y cuestionó la competencia de la Fiscalía. Para referirse al error por el cual se desestimó la solicitud de imputación de cargos a Augusto Rodríguez, expresó: “Por un error interno de la Fiscalía vengan a decir ahora que esa fiscal no era competente después de cinco, seis o siete meses de investigación. Como si no supieran, aquí pasó algo que si el problema era competencia y no están atacando la investigación en sí. Lo que yo le pido a la fiscalía es que actúe con la debida seriedad y que vea que esto se haga independiente y transparente como debe ser”.

El candidato presidencial por el Partido Demócrata Colombiano reiteró que Miguel Uribe Turbay alertó repetidas veces sobre posibles riesgos y nunca tuvo respuesta - crédito composición fotográfica Colprensa y X

Según la denuncia de Uribe Londoño, su hijo alertó repetidas veces sobre posibles riesgos y reiteró que, a pesar de “enviar requerimientos a la UNP durante más 18 meses, nunca tuvieron respuesta o la respuesta era negativa”. Por lo tanto, la responsabilidad recae directamente sobre Rodríguez, en su calidad de director del organismo encargado de salvaguardar a figuras bajo amenaza.

Una dimensión que aún busca esclarecimiento es la financiación del asesinato. De acuerdo con las declaraciones en el programa radial, “está comprobado que el dinero vino de Venezuela por medio de la Segunda Marquetalia, en lo que se está trabajando es en llegar más arriba de este entramado”. Este aspecto introduce un enfoque internacional en la investigación, elevando el alcance de la trama criminal.

Uribe Londoño sostuvo que aún hay elementos del caso por descubrir y sugirió la existencia de una intervención externa que habría influido en el ente acusador para revertir la imputación de cargos contra Augusto Rodríguez.

Viuda de Miguel Uribe Turbay consideró como “reversazo” la no imputación de cargos

Viuda de Miguel Uribe Turbay consideró como “reversazo” la no imputación de cargos al director de la UNP- crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

Bajo la misma línea, la viuda del senador, María Claudia Tarazona, detalló en diálogo con La FM las consecuencias personales y colectivas de estos giros procesales: “Cuatro horas después nos informan que se echó para atrás y hubo un reversazo en esa decisión. Y pues aquí está en juego las emociones de una familia que ha sufrido inmensamente con una pérdida absolutamente irreparable”.

A la par, enfatizó la dimensión emocional de estos procedimientos: “Por supuesto, pues es un golpe duro, y parte de buscar un poco de tranquilidad y de paz en todo lo que ha sucedido es que haya justicia, ¿no? Yo creo que eso le da a uno la tranquilidad, por lo menos, de que no queda impune el delito de Miguel y, por supuesto, que sea un hecho que no se vaya a volver a repetir”, explicó Tarazona.

La Fiscalía General de la Nación revoca la imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, director de la UNP, en el caso del asesinato de Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa - crédito Colprensa

Y agregó: “Nosotros tenemos en este momento siete personas capturadas, creo que se hizo en tiempo récord. Pocas veces se ha visto en Colombia un trabajo tan coordinado y con tanta celeridad. Por supuesto, no es suficiente. Quienes están capturados hoy no son los determinadores del homicidio de Miguel, del magnicidio de Miguel. Ellos no son los determinadores”.

