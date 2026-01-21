La apuesta por la alimentación basada en frutas y verduras para disminuir las enfermedades crónicas en Colombia

El bajo consumo de frutas y hortalizas afecta la alimentación diaria de Colombia y su salud pública - crédito iStock

La alimentación diaria en Colombia enfrenta un reto estructural. Según datos oficiales, el 35% de la población no consume frutas y cerca del 70% no incluye hortalizas en su dieta.

La recomendación nutricional, que sugiere ingerir al menos cinco porciones de estos alimentos al día, dista mucho de cumplirse. Esta realidad se agrava en niños y adolescentes, donde nueve de cada diez estudiantes no alcanzan la frecuencia mínima de consumo y cuatro de cada cinco consumen productos ultraprocesados de manera regular.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La falta de frutas y verduras en la dieta tiene consecuencias directas en la salud pública, ya que se asocia con una mayor prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes tipo 2, afecciones cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

El impacto negativo también se refleja en el bienestar y la productividad de la población, factores que influyen en el rendimiento académico y laboral.

El 35% de los colombianos no consume frutas y el 70% excluye hortalizas de su dieta habitual - crédito iStock

Modelo en expansión para transformar los menús institucionales

Frente a este panorama, Alimentando el mañana se posiciona como un programa pionero. La iniciativa acompaña a instituciones públicas y privadas en la adopción de menús basados en plantas, con presencia en más de 50 entidades de 14 ciudades. El programa trabaja de manera gratuita con empresas, escuelas y organizaciones, orientando la transición hacia opciones alimentarias más saludables y sostenibles.

De acuerdo con Carolina Escobar, líder de Política Alimentaria de Alimentando el mañana, “una alimentación con fuerte énfasis en el consumo de plantas, bien planificada y equilibrada, no solo aporta los nutrientes necesarios para una vida saludable, sino que también tiene un impacto positivo en la productividad, el bienestar y la prevención de enfermedades a largo plazo”, declaró en conversación con Infobae Colombia.

La estrategia consiste en sumar preparaciones a base de legumbres, cereales integrales, vegetales y semillas a los comedores y buffets institucionales, facilitando el acceso a una dieta equilibrada. Durante 2025, el programa logró servir alrededor de tres millones de comidas de origen vegetal en todo el país, demostrando la viabilidad operativa y la aceptación del modelo.

Una dieta rica en alimentos de origen vegetal reduce riesgos de diabetes, enfermedades cardiovasculares y mejora la salud general - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Beneficios documentados: salud, energía y prevención de enfermedades

La evidencia científica muestra que aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal y reducir los productos animales contribuye al descenso de enfermedades crónicas, mejora la salud cardiovascular y optimiza los niveles de colesterol y presión arterial.

Este tipo de dieta, además, se relaciona con mayores niveles de energía, concentración y sensación de bienestar general, características que inciden en el desempeño laboral y escolar.

Carolina Escobar precisó que “muchas de las enfermedades más frecuentes en el país están relacionadas con el estilo de vida y los patrones alimentarios actuales. Aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal mientras se disminuye el consumo de alimentos de origen animal es una estrategia efectiva y accesible para mejorar la salud pública”, sostuvo la experta en conversación con este medio.

Los menús impulsados por Alimentando el mañana aportan una amplia variedad de macro y micronutrientes, como antioxidantes (vitamina A, flavonoides), minerales esenciales para la función nerviosa (magnesio, selenio, zinc), ácidos grasos poliinsaturados (ácido alfa-linolénico: ALA), y carbohidratos complejos que proporcionan energía sostenida a lo largo del día.

La adaptación de menús saludables considera la diversidad cultural de Colombia y mejora el bienestar y la productividad de la población - crédito Suministrada a Infobae Colombia

El impacto de Alimentando el mañana y el rol de la educación alimentaria

El alcance del programa no se limita a la provisión de alimentos. Alimentando el mañana busca incidir en los hábitos alimentarios desde la educación y la promoción de modelos sostenibles. La adaptación de menús responde a la diversidad regional y cultural de Colombia, lo que facilita la integración de opciones vegetales en distintos contextos y preferencias.

“Iniciar el año con cambios positivos en la alimentación es una decisión que puede transformar la salud individual y colectiva. Desde Alimentando El Mañana, podemos trabajar mancomunadamente con cualquier entidad para que cada vez más personas y organizaciones conozcan y adopten modelos alimentarios que mejoren su bienestar y calidad de vida”, concluyó la experta para Infobae Colombia.