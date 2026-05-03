Daniel Briceño afirmó que hay “burla política” en la construcción del Centro Cultural de la Música Vallenata en Cesar: “Gregorio Eljach no hace nada”

Daniel Briceño señaló irregularidades en emblemático proyecto cultural del Cesar - crédito @Danielbricen/X

El Centro Cultural de la Música Vallenata en Valledupar se ha convertido en el foco de controversia tras una nueva denuncia pública realizada por el exconcejal de Bogotá y representante electo por el Centro Democrático, Daniel Briceño.

En un video difundido a través de la red social X, el político advirtió sobre una cadena de irregularidades, demoras y sobrecostos en la construcción de la obra, que suma ya tres años de atraso.

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En su declaración, Briceño calificó al proyecto como “el monumento de la politiquería y sobre todo, la burla más grande de la clase política del Cesar con el pueblo de Valledupar, pero sobre todo con la música vallenata“.

Según el dirigente, el contrato inicial para levantar el centro cultural se firmó en mayo de 2021, con un presupuesto de 138.000 millones de pesos y un plazo de ejecución de 22 meses. La promesa oficial era entregar la obra en mayo de 2023, pero tras varias prórrogas, adiciones presupuestales y suspensiones, el costo ya supera 200.000 millones de pesos y el recinto permanece sin inaugurar.

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Daniel Briceño cuestionó órganos de control y señaló cooptación política en el Cesar - crédito @Danielbricen/X

El exconcejal sostuvo que la administración departamental ha realizado múltiples anuncios de entrega, primero para abril de 2025 y luego para diciembre del mismo año, coincidiendo con la conmemoración de la fundación del departamento.

“Adivinen qué, tampoco lo entregaron”, remarcó Briceño, quien denunció nuevas suspensiones contractuales, la más reciente extendida hasta marzo de 2026.

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Entre los obstáculos, el dirigente resaltó un problema técnico que mantiene paralizada la obra: “tenemos ahora, después de tantos retrasos y adiciones, un problema con la energía. Afinia (Grupo EPM) le está diciendo al departamento, que es el operador de la red, que no ha completado la conexión, que sin eso no puede empezar a funcionar”. Aunque hace poco se firmó el acta de reinicio del contrato, el propio documento reconoció que la conexión eléctrica sigue pendiente.

El pronunciamiento de Briceño enfatizó que el caso del Centro Cultural de la Música Vallenata representa “una obra con sobrecostos, retrasos, una burla para el departamento del Cesar. Pero ojo, ni siquiera tiene energía en estos momentos”.

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El dirigente criticó la inacción institucional: “Todos los colombianos y toda la gente de Valledupar se pregunta por qué no pasa nada, por qué después de tres años, 200 mil millones de pesos, burlas, promesas y demás, por qué nadie hace absolutamente nada”.

“Órganos de control están cooptados”: Daniel Briceño señaló politización en caso del Centro Cultural Vallenato - crédito @Danielbricen/X

En su intervención, el representante electo apuntó directamente a los órganos de control del país. Según su testimonio, estos organismos no han avanzado en investigaciones ni sanciones, lo que atribuye a su presunta cooptación por intereses políticos regionales.

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Briceño sostuvo que los organismos de control en el departamento han sido ocupados por personas vinculadas a los clanes políticos locales, especialmente el de los Gnecco y el de Ape Cuello. “La respuesta es que los órganos de control no sirven para absolutamente nada porque están completamente politizados”, expresó.

Entre los nombres señalados, el exconcejal mencionó la llegada de Angélica María Olarte Becerra como procuradora regional, quien, según afirmó, fue designada por Gregorio Eljach, procurador general de la Nación.

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Briceño cuestionó que Olarte Becerra, tras ejercer recientemente como contralora, haya renunciado para integrar la campaña del entonces candidato José Alfredo Gnecco, figura que, según él, mantiene influencia en la gobernación. “El procurador Gregory Eljach le entrega la Procuraduría Regional a la ficha y gerente de la campaña de José Alfredo Gnecco, quien a su vez es dueño de la gobernación”, denunció.

El dirigente también señaló que durante la gestión de Olarte Becerra como contralora, no se conocieron investigaciones públicas contra los mandatarios del clan Gnecco. Destacó además el relevo en la Procuraduría Regional, que pasó de manos de Miguel Ángel Rocha Cuello, primo de Ape Cuello, a la actual funcionaria.

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Daniel Briceño denunció sobrecostos y atrasos en obra icónica de Valledupar: “Ni siquiera tiene energía” - crédito Colprensa

Según sus palabras, ambos han mantenido el departamento “sumido en la pobreza, en la miseria y muchas veces en la corrupción y en el abandono”.

La crítica de Briceño abarcó otras entidades de control a nivel local y departamental. Denunció que en el Consejo Municipal de Valledupar se eligió como contralor municipal a Juan Francisco Villazón, decisión que presidió José Eduardo Gnecco, hermano del senador Jorge Alfredo Gnecco.

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Para la Contraloría Departamental del Cesar, el nuevo titular es Luis José Rodríguez, quien ejerció como secretario de Educación en 2018 durante una administración de los Gnecco.

“Cuando usted se pregunta como ciudadano por qué no pasa nada en Colombia, por qué los órganos de control no hacen absolutamente nada, usted tiene que entender que quienes deben juzgar e investigar están nombrados por aquellos que están ejecutando la plata”, subrayó el representante electo.

Para Briceño, “este robo, esta vergüenza para el departamento del Cesar, no está siendo ni investigado, no ha avanzado en absolutamente nada, a pesar de los graves retrasos”.

El dirigente responsabilizó directamente al procurador general Gregory Eljach, a quien acusó de “brillar por su ausencia como procurador general de la Nación en todos los temas de país”.