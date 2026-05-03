Con solo 10 ingredientes puede realizar una saludable torta de limón y arándanos

La tendencia a preparar postres más ligeros y nutritivos, sin perder el sabor tradicional, ha ido ganando terreno en hogares y cafeterías de Colombia, especialmente en las grandes ciudades de la región Andina, donde los ingredientes frescos están al alcance de la mano.
Esta receta, práctica y con solo 10 ingredientes, es perfecta para quienes buscan opciones dulces sin culpa, aprovechando el sabor local y el toque internacional de los arándanos.
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La combinación de tarta de limón y arándanos surgió como resultado de la evolución de dos recetas clásicas, cada una con raíces profundas en la repostería europea y estadounidense. Los primeros registros de tartas rellenas con limón datan del siglo XVIII en Inglaterra, donde los protestantes comenzaron a prepararlas, aunque su expansión se consolidó tras el arribo de colonos cuáqueros a América del Norte en 1774.
La unión de ambos ingredientes, limón y arándanos, en una misma tarta es una variación moderna que aprovecha la acidez y el perfume del limón junto con el sabor delicado de los arándanos. Esta combinación se popularizó por ofrecer un contraste equilibrado entre la frescura cítrica y el dulzor frutal, adaptándose fácilmente a diferentes estilos de masa y crema.
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Receta de torta de limón y arándanos saludable
Esta torta de limón y arándanos destaca por su miga húmeda, su color vibrante y su aroma cítrico. La técnica es sencilla: se mezcla una base húmeda con ingredientes secos, se incorpora la fruta y se hornea hasta lograr una textura esponjosa. No necesitas batidora eléctrica, solo un bowl y un batidor manual.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 55 minutos
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- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 40 minutos
Ingredientes
- 2 huevos
- 1 taza de yogur griego natural (puede ser bajo en grasa)
- 1/3 taza de aceite de coco (o vegetal suave)
- 1/2 taza de panela pulverizada (o azúcar morena)
- 1 1/2 tazas de harina de trigo integral
- 2 cucharaditas de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- Ralladura de 2 limones
- 1/4 taza de jugo de limón recién exprimido
- 1 taza de arándanos frescos (pueden ser congelados)
Cómo hacer torta de limón y arándanos, paso a paso
- Precalienta el horno a 180°C y engrasa un molde redondo de 22cm.
- En un bowl grande, bate los huevos con el yogur griego hasta integrar bien.
- Añade el aceite de coco y la panela; mezcla hasta que todo esté homogéneo.
- Incorpora la ralladura de limón y el jugo de limón, mezclando suavemente.
- En otro recipiente, une la harina integral, el polvo de hornear y la pizca de sal.
- Agrega los ingredientes secos a la mezcla húmeda en 2 tandas, integrando con movimientos envolventes.
- Añade los arándanos, reservando una cucharadita para decorar. Espolvorea ligeramente con harina antes de incorporarlos, para evitar que se vayan al fondo.
- Vierte la mezcla en el molde y distribuye los arándanos reservados por encima.
- Hornea por 40 minutos o hasta que, al insertar un palillo en el centro, salga limpio. Si notas que se dora demasiado rápido, cubre con papel aluminio.
- Deja enfriar en el molde por 10 minutos antes de desmoldar completamente sobre una rejilla.
Consejo técnico: No mezcles demás la masa para evitar que la torta quede dura. Utiliza ingredientes a temperatura ambiente para una textura más uniforme. Verifica el punto de cocción con un palillo y no abras el horno antes de los 30 minutos.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 8 porciones.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 180-200 kcal
- Proteína: 6g
- Grasas: 7g (mayoría grasas saludables)
- Carbohidratos: 28g
- Fibra: 3g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se conserva hasta 4 días en nevera, bien tapada. Si quieres mantenerla más tiempo, puedes congelar porciones individuales hasta por 2 meses, en bolsa hermética.
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