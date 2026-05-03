Con solo 10 ingredientes puede realizar una saludable torta de limón y arándanos

Este es un postre dulce que mantiene lo fresco de las frutas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia a preparar postres más ligeros y nutritivos, sin perder el sabor tradicional, ha ido ganando terreno en hogares y cafeterías de Colombia, especialmente en las grandes ciudades de la región Andina, donde los ingredientes frescos están al alcance de la mano.

Esta receta, práctica y con solo 10 ingredientes, es perfecta para quienes buscan opciones dulces sin culpa, aprovechando el sabor local y el toque internacional de los arándanos.

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La combinación de tarta de limón y arándanos surgió como resultado de la evolución de dos recetas clásicas, cada una con raíces profundas en la repostería europea y estadounidense. Los primeros registros de tartas rellenas con limón datan del siglo XVIII en Inglaterra, donde los protestantes comenzaron a prepararlas, aunque su expansión se consolidó tras el arribo de colonos cuáqueros a América del Norte en 1774.

La unión de ambos ingredientes, limón y arándanos, en una misma tarta es una variación moderna que aprovecha la acidez y el perfume del limón junto con el sabor delicado de los arándanos. Esta combinación se popularizó por ofrecer un contraste equilibrado entre la frescura cítrica y el dulzor frutal, adaptándose fácilmente a diferentes estilos de masa y crema.

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Los ingredientes logran mantener el sabor de la torta sin sumar muchas calorías - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de torta de limón y arándanos saludable

Esta torta de limón y arándanos destaca por su miga húmeda, su color vibrante y su aroma cítrico. La técnica es sencilla: se mezcla una base húmeda con ingredientes secos, se incorpora la fruta y se hornea hasta lograr una textura esponjosa. No necesitas batidora eléctrica, solo un bowl y un batidor manual.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 55 minutos

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Preparación: 15 minutos

Cocción: 40 minutos

Ingredientes

2 huevos 1 taza de yogur griego natural (puede ser bajo en grasa) 1/3 taza de aceite de coco (o vegetal suave) 1/2 taza de panela pulverizada (o azúcar morena) 1 1/2 tazas de harina de trigo integral 2 cucharaditas de polvo de hornear 1 pizca de sal Ralladura de 2 limones 1/4 taza de jugo de limón recién exprimido 1 taza de arándanos frescos (pueden ser congelados)

Cómo hacer torta de limón y arándanos, paso a paso

Precalienta el horno a 180°C y engrasa un molde redondo de 22cm. En un bowl grande, bate los huevos con el yogur griego hasta integrar bien. Añade el aceite de coco y la panela; mezcla hasta que todo esté homogéneo. Incorpora la ralladura de limón y el jugo de limón, mezclando suavemente. En otro recipiente, une la harina integral, el polvo de hornear y la pizca de sal.

Es indispensable integrar bien los ingredientes para darle estructura a la torta - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agrega los ingredientes secos a la mezcla húmeda en 2 tandas, integrando con movimientos envolventes. Añade los arándanos, reservando una cucharadita para decorar. Espolvorea ligeramente con harina antes de incorporarlos, para evitar que se vayan al fondo. Vierte la mezcla en el molde y distribuye los arándanos reservados por encima. Hornea por 40 minutos o hasta que, al insertar un palillo en el centro, salga limpio. Si notas que se dora demasiado rápido, cubre con papel aluminio. Deja enfriar en el molde por 10 minutos antes de desmoldar completamente sobre una rejilla.

Consejo técnico: No mezcles demás la masa para evitar que la torta quede dura. Utiliza ingredientes a temperatura ambiente para una textura más uniforme. Verifica el punto de cocción con un palillo y no abras el horno antes de los 30 minutos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 porciones.

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Esta preparación rinde 8 porciones generosas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 180-200 kcal

Proteína: 6g

Grasas: 7g (mayoría grasas saludables)

Carbohidratos: 28g

Fibra: 3g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva hasta 4 días en nevera, bien tapada. Si quieres mantenerla más tiempo, puedes congelar porciones individuales hasta por 2 meses, en bolsa hermética.

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