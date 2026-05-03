Grave incendio por la explosión de camión cisterna dejó a más de 10 familias afectadas, casas destruidas y heridos en en Tiquisio, Bolívar

Las imágenes muestran un gran incendio nocturno que envuelve edificios y vegetación, iluminando el entorno con un resplandor rojizo. Grandes llamas y columnas de humo son visibles, junto con escombros incandescentes en el aire - crédito @EltrinoCo/X

Las consecuencias de un voraz incendio en Tiquisio, al sur de Bolívar, se hicieron sentir de inmediato: siete viviendas quedaron destruidas y más de 15 familias perdieron todo lo que tenían.

El siniestro, provocado por la explosión de un camión cisterna con gasolina, dejó a dos personas con quemaduras de segundo grado, pero no se reportaron víctimas fatales.

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Las autoridades locales informaron que la emergencia, ocurrida hacia las 7:00 p. m. del sábado, 2 de mayo de 2026, comenzó cuando el camión explotó y las llamas se propagaron con rapidez en el barrio 11 de Noviembre.

La acción oportuna de la Defensa Civil, funcionarios de la Alcaldía y la propia comunidad fue clave para evitar una tragedia mayor y controlar el incendio alrededor de las 10:00 p. m..

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El alcalde Yamil Arana anunció el despliegue de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y equipos de apoyo para las familias de Tiquisio - crédito @YamilHAranaP/X

Durante el incidente, “se estaba almacenando combustible y también había un vehículo”, relató un funcionario de la oficina jurídica de la personería local, quien agregó que, durante un cargue, “se generó una chispa” que habría provocado la explosión inicial.

El hecho dejó sin hogar a las familias afectadas, quienes debieron buscar refugio en casas de vecinos tras perder sus pertenencias. Dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial cercano para recibir atención médica.

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Las investigaciones sobre las causas exactas del incendio ya se encuentran adelantadas. Algunos habitantes de la zona aseguraron al diario El Universal que “al parecer ocurrió un cortocircuito en el mismo sector donde se encontraba el camión que transportaba gasolina”, lo que agravó la situación y prolongó el incendio por más de dos horas.

El ambiente de desesperación quedó registrado en videos compartidos en redes sociales, donde se observa la magnitud del fuego y escenas de angustia mientras los residentes intentaban rescatar lo poco que podían de las viviendas en llamas.

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La explosión de un camión cisterna en Tiquisio, Bolívar, deja a más de 15 familias sin vivienda y provoca un grave incendio - crédito Captura video

La población de Tiquisio agradeció que, a pesar del impacto material, “no hay vidas que lamentar”. “Fue horrible la manera como explotó el camión y por poco ocasiona una tragedia mayor. Gracias a Dios todos alcanzaron a salir sanos y salvos”, expresaron los residentes al medio mencionado.

¿Qué dijo el gobernador de Bolívar?

El mandatario Yamil Arana confirmó esa misma noche que el incendio había sido controlado y anunció medidas inmediatas: “He impartido instrucciones para que un equipo integrado por funcionarios de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y de la Secretaría de Seguridad se desplace a ese municipio para brindar todas las ayudas que necesiten las 15 familias damnificadas por este incendio”.

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En respuesta a la emergencia en Tiquisio, las autoridades municipales, la Policía y los organismos de socorro realizaron un encuentro para levantar el acta de la emergencia y activar la ruta de atención para los damnificados.

De acuerdo con Daniel Franco, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Bolívar: “Por instrucciones del gobernador de Bolívar, Yamil Arana, hemos desplegado un equipo de nuestra Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres al municipio de Tiquisio, donde la noche de ayer ocurrió un fuerte incendio estructural provocado por una explosión de un camión que transportaba combustible, dejando más de 15 familias damnificadas, dos personas heridas”.

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El incendio, originado por una chispa durante el cargue de gasolina, afectó siete casas en cuestión de minutos - crédito Captura video

El funcionario detalló que “las dos personas heridas fueron trasladadas en una ambulancia acuática hacia el municipio de Magangué, donde están siendo atendidos en este momento por el Hospital La S Divina Misericordia”.

De esta manera, el director indicó “se encuentra en el territorio atendiendo a todas estas familias que hoy tanto lo necesitan. Les estamos llevando ayudas humanitarias, les estamos llevando carpas, tortillos, colchonetas, kit de aseo, kit de cocina, mercados, para atender a todas estas comunidades que hoy tanto nos necesitan de forma de respuesta inmediata. Haremos un puesto de mando unificado también allá en el territorio, en la alcaldía municipal, para evaluar los daños que se han hecho en compañía a todo el equipo de gobierno de la alcaldía y de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres y de Seguridad de la Gobernación de Bolívar que se encuentra en el territorio”.

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