Gasolina a $12.000 por galón: esta es la promesa con la que Daniel Quintero reaparece y sacude la campaña

Daniel Quintero volvió a escena política con un mensaje pensado para sacudir el debate público. Desde una estación de servicio en el occidente de Bogotá, el exalcalde de Medellín reapareció el martes 20 de enero para anunciar lo que definió como el reinicio de su carrera hacia la Presidencia, acompañado de una propuesta que de inmediato generó reacciones, reducir el precio de la gasolina a 12.000 pesos por galón.

El escenario no fue casual. En el barrio Normandía, localidad de Engativá, Quintero grabó un video que difundió en sus redes sociales, en el que utilizó el combustible como símbolo del costo de vida que enfrentan millones de colombianos. Hoy, el precio promedio de la gasolina en Bogotá ronda los 15.900 pesos, tras una serie de ajustes aplicados por el Gobierno nacional en los últimos años para cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

“Desde aquí reinicio nuestra campaña a la presidencia de la República, gasolina a precio de patria pa’ los que camellan, 12.000 por galón”, dijo Quintero frente a las bombas de gasolina, en un mensaje dirigido a los trabajadores y sectores populares golpeados por el alza en los costos de transporte.

El exmandatario paisa, cercano políticamente al presidente Gustavo Petro, aseguró que esta es la quinta propuesta de su plataforma de gobierno, aunque su aspiración presidencial aún debe superar varios filtros institucionales. La eventual candidatura está pendiente de revisión por parte del Consejo Nacional Electoral y del Consejo de Estado, instancias que deberán determinar si cumple con los requisitos legales para competir, en medio de un escenario político marcado por tensiones internas y cuestionamientos jurídicos.

El anuncio llegó en un momento particularmente sensible para la discusión sobre los combustibles y el impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos. Apenas días antes, el Gobierno de Gustavo Petro confirmó que a partir de febrero habrá una reducción en el precio de la gasolina. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anticipó que el ajuste será de 300 pesos por galón en todo el país, una decisión que, según el Ejecutivo, obedece a la mejora en las cuentas del Fondo de Estabilización y al cierre progresivo del déficit acumulado.

Desde el Gobierno se insiste en que esta rebaja no tiene motivaciones electorales, sino que responde al cumplimiento gradual de la deuda acumulada del fondo, que durante años obligó al Estado a subsidiar el precio interno del combustible. Sin embargo, sectores de la oposición cuestionaron el momento del anuncio y lo analizan como una señal política de cara al calendario electoral que se avecina.

En ese contexto, la propuesta de Quintero va mucho más allá del ajuste anunciado por el Ministerio de Hacienda y plantea un giro de fondo en la política de precios. Bajar la gasolina a 12.000 pesos implicaría una reducción cercana a los 4.000 pesos frente al valor actual. Hasta ahora, el exalcalde no ha detallado cómo se financiaría esa rebaja ni qué ajustes serían necesarios en las finanzas públicas para sostenerla. Aun así, su planteamiento logró instalar de nuevo su nombre en la conversación política nacional, tras varios meses de bajo perfil.

El relanzamiento de su campaña también coincide con un ambiente adverso en el plano judicial para figuras cercanas a su administración en Medellín. El mismo día del anuncio, se conoció que la Fiscalía General de la Nación imputará cargos por presuntos hechos de corrupción a Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entidad descentralizada que estuvo bajo la órbita de la Alcaldía durante el mandato de Quintero.