Colombia

Gasolina a $12.000 por galón: esta es la promesa con la que Daniel Quintero reaparece y sacude la campaña

El anuncio se dio en medio de la discusión nacional por los combustibles y el cierre del déficit del Fondo de Estabilización, un contexto que amplificó el impacto de la propuesta del exalcalde

Guardar
La propuesta de bajar la gasolina a 12.000 pesos implica una reducción cercana a 4.000 pesos frente al valor actual, aunque aún no se conocen los mecanismos de financiación - crédito X

Daniel Quintero volvió a escena política con un mensaje pensado para sacudir el debate público. Desde una estación de servicio en el occidente de Bogotá, el exalcalde de Medellín reapareció el martes 20 de enero para anunciar lo que definió como el reinicio de su carrera hacia la Presidencia, acompañado de una propuesta que de inmediato generó reacciones, reducir el precio de la gasolina a 12.000 pesos por galón.

El escenario no fue casual. En el barrio Normandía, localidad de Engativá, Quintero grabó un video que difundió en sus redes sociales, en el que utilizó el combustible como símbolo del costo de vida que enfrentan millones de colombianos. Hoy, el precio promedio de la gasolina en Bogotá ronda los 15.900 pesos, tras una serie de ajustes aplicados por el Gobierno nacional en los últimos años para cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Daniel Quintero retoma la escena
Daniel Quintero retoma la escena política al anunciar su regreso a la carrera presidencial con una propuesta sobre los precios de la gasolina en Colombia - crédito @quinterocalle/Instagram

“Desde aquí reinicio nuestra campaña a la presidencia de la República, gasolina a precio de patria pa’ los que camellan, 12.000 por galón”, dijo Quintero frente a las bombas de gasolina, en un mensaje dirigido a los trabajadores y sectores populares golpeados por el alza en los costos de transporte.

El exmandatario paisa, cercano políticamente al presidente Gustavo Petro, aseguró que esta es la quinta propuesta de su plataforma de gobierno, aunque su aspiración presidencial aún debe superar varios filtros institucionales. La eventual candidatura está pendiente de revisión por parte del Consejo Nacional Electoral y del Consejo de Estado, instancias que deberán determinar si cumple con los requisitos legales para competir, en medio de un escenario político marcado por tensiones internas y cuestionamientos jurídicos.

El anuncio llegó en un momento particularmente sensible para la discusión sobre los combustibles y el impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos. Apenas días antes, el Gobierno de Gustavo Petro confirmó que a partir de febrero habrá una reducción en el precio de la gasolina. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anticipó que el ajuste será de 300 pesos por galón en todo el país, una decisión que, según el Ejecutivo, obedece a la mejora en las cuentas del Fondo de Estabilización y al cierre progresivo del déficit acumulado.

El exalcalde eligió una estación
El exalcalde eligió una estación de servicio en el occidente de Bogotá como escenario simbólico para lanzar su mensaje en favor del costo de vida - crédito Colprensa

Desde el Gobierno se insiste en que esta rebaja no tiene motivaciones electorales, sino que responde al cumplimiento gradual de la deuda acumulada del fondo, que durante años obligó al Estado a subsidiar el precio interno del combustible. Sin embargo, sectores de la oposición cuestionaron el momento del anuncio y lo analizan como una señal política de cara al calendario electoral que se avecina.

En ese contexto, la propuesta de Quintero va mucho más allá del ajuste anunciado por el Ministerio de Hacienda y plantea un giro de fondo en la política de precios. Bajar la gasolina a 12.000 pesos implicaría una reducción cercana a los 4.000 pesos frente al valor actual. Hasta ahora, el exalcalde no ha detallado cómo se financiaría esa rebaja ni qué ajustes serían necesarios en las finanzas públicas para sostenerla. Aun así, su planteamiento logró instalar de nuevo su nombre en la conversación política nacional, tras varios meses de bajo perfil.

El anuncio de Quintero se
El anuncio de Quintero se suma a un contexto nacional donde el Ministerio de Hacienda confirmó una reducción de 300 pesos en el precio de la gasolina desde febrero - crédito Daniel Quintero/Facebook

El relanzamiento de su campaña también coincide con un ambiente adverso en el plano judicial para figuras cercanas a su administración en Medellín. El mismo día del anuncio, se conoció que la Fiscalía General de la Nación imputará cargos por presuntos hechos de corrupción a Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entidad descentralizada que estuvo bajo la órbita de la Alcaldía durante el mandato de Quintero.

Temas Relacionados

Daniel QuinteroElecciones presidencialesPrecio de gasolinaGasolina en ColombiaGasolina Gustavo PetroGasolina en BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Fuad Char confesó cuál es, para él, el mejor equipo de Colombia de los últimos años y no se trata de Junior

Su objetivo es seguir el ejemplo de una institución líder en el país y replicar ese modelo de gestión y éxito deportivo con el Tiburón

Fuad Char confesó cuál es,

Petro perdió otra batalla judicial contra exgerente de Coosalud: juzgado mantuvo en firme obligación de retractarse tras llamarlo “bandido”

La decisión del Juzgado 24 Administrativo de Bogotá ratificó la obligación del presidente de retractarse públicamente y ofrecer disculpas a Jaime Miguel González Montaño por 17 afirmaciones consideradas falsas

Petro perdió otra batalla judicial

Santos habría condicionado la salida de Alfredo Morelos al Atlético Nacional: esto exigió el conjunto brasileño

Después de varias semanas de negociaciones y líos jurídicos, finalmente el delantero será jugador en propiedad del verde, pero no fue sencillo para desvincularse del Peixe

Santos habría condicionado la salida

‘Desafío Siglo XXI’: las emociones intensas de la prueba dejaron llorando a Deisy, Leo e Isa

Los participantes tuvieron una nueva discusión tras la fuerte derrota de la jornada

‘Desafío Siglo XXI’: las emociones

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Luis Enrique y Hugo González Godoy estaban en poder del grupo guerrillero desde el 9 de enero

ELN entregó a hermanos que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN entregó a hermanos que

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

Cayó ‘Jabalí’, el cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Magdalena: es señalado por desplazamiento y extorsión

En video, estas son las primeras imágenes de los policías liberados por el ELN: “Sé que ustedes sufrieron”

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’: las emociones

‘Desafío Siglo XXI’: las emociones intensas de la prueba dejaron llorando a Deisy, Leo e Isa

Mariana Zapata afirmó en ‘La Casa de los Famosos Colombia’ que tuvo una relación con jugador de la selección Colombia: estaría casado

Karina García respondió múltiples preguntas de sus seguidores: desde el celibato hasta la posibilidad de volver a un ‘reality show’

Juana Arboleda, de ‘La reina del Flow’, anunció su separación de Rafael Zea tras 17 años: así es su relación en la actualidad

Jessi Uribe publicó ocurrente video parodiando el peinado de Ciro Quiñonez tras las críticas de Giovanny Ayala

Deportes

Fuad Char confesó cuál es,

Fuad Char confesó cuál es, para él, el mejor equipo de Colombia de los últimos años y no se trata de Junior

Santos habría condicionado la salida de Alfredo Morelos al Atlético Nacional: esto exigió el conjunto brasileño

Egan Bernal buscará defender la corona en los Nacionales de Ruta 2026: “La carrera será muy exigente”

Estos son los equipos con más abonos para la Liga BetPlay 2026: hay sorpresas entre los clubes históricos

Millonarios habría lanzado ultimátum a Hernán Torres: esta sería la fecha de su despido del club