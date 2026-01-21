Colombia

En un intento de robo en Medellín, delincuente ingresó por el techo de una vivienda y murió tras recibir un disparo

El sujeto irrumpió en la casa ubicada en el barrio Los Colores, donde vivía un hombre armado con una pistola 9 milímetros

Guardar
El incidente ocurrió en el
El incidente ocurrió en el barrio Los Colores, donde el presunto asaltante fue sorprendido por el dueño de la vivienda portando un arma de fuego con permiso legal - crédito Freepik

Un presunto delincuente que intentó ingresar por el techo de una vivienda en el barrio Los Colores, de Medellín (Antioquia), terminó recibiendo varios disparos.

Vecinos y autoridades han contado que la casa estaba habitada por un hombre armado, quien accionó su pistola de nueve milímetros al detectar la intrusión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Policía Nacional informó que el hecho ocurrió en la madrugada del martes 20 de enero, tras escuchar los disparos, los residentes del sector observaron al sospechoso saltar desde el techo para huir. Algunos testigos mencionaron la posible presencia de un tercer implicado, aunque las autoridades aún no han confirmado esa versión.

El herido logró desplazarse hasta las cercanías de la Cuarta Brigada y pidió auxilio a un militar, explicando que había recibido impactos de bala. Una ambulancia acudió al sitio y lo trasladó a un hospital, donde murió pese a los intentos del personal médico.

El hombre que disparó se presentó de manera voluntaria ante las autoridades y entregó los permisos correspondientes para el porte del arma utilizada. La Secretaría de Seguridad de Medellín detalló que la víctima tenía entre 35 y 40 años, posiblemente en situación de calle. Hasta el momento, su identidad no ha sido verificada.

Temas Relacionados

Intento robo MedellínLadrón entró por techoHombre armado viviendaBarrio Los ColoresMedellínSecretaría de Seguridad MedellínHabitante de calle MedellínColombia-Noticias

Más Noticias

Recapturada la menor que asesinó a su exnovio David Nocua en Usme, Bogotá: se había fugado de centro de reclusión

La menor fue sancionada con siete años de internamiento en una institución del Icbf, en el suroriente de la capital colombiana

Recapturada la menor que asesinó

Vasco da Gama y Marino Hinestroza tienen todo acordado: la duración del contrato y la plata que recibirá Atlético Nacional

El colombiano llegará nuevamente al fútbol de Brasil, en donde estuvo entre 2020 y 2022, tras ser prestado por América de Cali al Palmeiras

Vasco da Gama y Marino

Westcol reveló que desea tener un hijo y está planteando alquilar un vientre: “A lo Cristiano Ronaldo”

El ‘streamer’ encendió las redes sociales con sus declaraciones y revivió conversación que tuvo sobre este tema con Aida Victoria Merlano

Westcol reveló que desea tener

La publicación que le desempolvaron a Gustavo Bolívar, por el caso de la Fundación San José: “Curso para político, compre un diploma”

Las representantes a la Cámara Jennifer Pedraza y Cathy Juvinao lideraron las investigaciones que permitieron los hallazgos que hoy tienen en el ojo del huracán, una vez más, al gobierno de Gustavo Petro

La publicación que le desempolvaron

Natalia París reveló que, tras un celibato de dos años, tiene una nueva pareja: “El amor es lo mejor que nos puede pasar en la vida”

A pesar de afirmar que esta relación ya lleva algunos meses, no reveló detalles sobre su compañero asegurando que prefiere mantener la relación privada

Natalia París reveló que, tras
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Investigan video donde supuestos miembros

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

Cayó ‘Jabalí’, el cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Magdalena: es señalado por desplazamiento y extorsión

ENTRETENIMIENTO

Westcol reveló que desea tener

Westcol reveló que desea tener un hijo y está planteando alquilar un vientre: “A lo Cristiano Ronaldo”

Natalia París reveló que, tras un celibato de dos años, tiene una nueva pareja: “El amor es lo mejor que nos puede pasar en la vida”

Arcángel reveló cómo negocia las salidas a fiestas de su hija y recordó su pasado en estas celebraciones: “Yo ya fumaba marihuana en los pool party”

La Segura sorprendió al hablar sobre la posibilidad de tener un segundo bebé: “Los hijos únicos nunca extrañan”

Expareja de Manuela Gómez habló del respaldo que le ha dado a la participante en ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Deportes

EN VIVO - Bayern Múnich

EN VIVO - Bayern Múnich vs. Unión Saint Gilloise: Luis Díaz regresa a la Champions League tras la expulsión contra el PSG

Exfigura del Bayern Múnich puso la vara alta para el equipo de Luis Díaz en la Champions League: “Tenemos que ir”

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO final de la Superliga BetPlay: se define el primer campeón de Colombia en 2026

Así se jugará la fecha 7 de la UEFA Europa League: estos son los colombianos que estarán en acción

Fredrik Gerardo Fodstad, clasificado por Colombia a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026