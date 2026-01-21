En un intento de robo en Medellín, delincuente ingresó por el techo de una vivienda y murió tras recibir un disparo

El incidente ocurrió en el barrio Los Colores, donde el presunto asaltante fue sorprendido por el dueño de la vivienda portando un arma de fuego con permiso legal - crédito Freepik

Un presunto delincuente que intentó ingresar por el techo de una vivienda en el barrio Los Colores, de Medellín (Antioquia), terminó recibiendo varios disparos.

Vecinos y autoridades han contado que la casa estaba habitada por un hombre armado, quien accionó su pistola de nueve milímetros al detectar la intrusión.

La Policía Nacional informó que el hecho ocurrió en la madrugada del martes 20 de enero, tras escuchar los disparos, los residentes del sector observaron al sospechoso saltar desde el techo para huir. Algunos testigos mencionaron la posible presencia de un tercer implicado, aunque las autoridades aún no han confirmado esa versión.

El herido logró desplazarse hasta las cercanías de la Cuarta Brigada y pidió auxilio a un militar, explicando que había recibido impactos de bala. Una ambulancia acudió al sitio y lo trasladó a un hospital, donde murió pese a los intentos del personal médico.

El hombre que disparó se presentó de manera voluntaria ante las autoridades y entregó los permisos correspondientes para el porte del arma utilizada. La Secretaría de Seguridad de Medellín detalló que la víctima tenía entre 35 y 40 años, posiblemente en situación de calle. Hasta el momento, su identidad no ha sido verificada.