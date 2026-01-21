Colombia

Álvaro Uribe estalló contra el ministro de Salud por decir que el Gobierno Petro hace llorar a los ricos: “Con Paloma lo harán los criminales”

Guillermo Alfonso Jaramillo sostuvo que la crisis del hospital San Rafael de Itagüi se debe a la politiquería

El expresidente rechazó la postura de Guillermo Alfonso Jaramillo sobre la crisis en el hospital San Rafael de Itagüí - crédito Centro Democrático

El ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo responsabilizó a la Gobernación de Antioquia por la crisis financiera que atraviesa el hospital San Rafael de Itagüí, descartando que el problema se deba al Gobierno nacional o a las EPS bajo su control.

Luis Fernando Arroyave, gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, denunció que los retrasos en los pagos de Nueva EPS y Savia Salud imposibilitan que el personal médico reciba salario durante más de cuatro meses. Este señalamiento resaltó la magnitud del problema y los efectos directos sobre los trabajadores de la institución.

Guillermo Alfonso Jaramillo sostuvo que las crisis del hospital San Rafael de Itagüi se debe a la politiquería - crédito Ministerio de Salud

El ministro Jaramillo argumentó que esta crisis responde a una “mala administración” y a la “politiquería” en el manejo del hospital, y calificó la situación con la frase: “Los ricos también lloran”, sugiriendo que la entidad funcionaría como un fortín político, aunque no ofreció evidencias. Subrayó que, al tratarse de un hospital del orden departamental, la responsabilidad correspondería exclusivamente a las autoridades locales.

“Los ricos también lloran. (En Itagüí) hay dos hospitales. San Rafael es un hospital departamental y el Hospital del Sur es un hospital municipal que hoy está cubriendo la gran mayoría de los servicios que no presta San Rafael. San Rafael no le presta a la Nueva EPS sino ortopedia. Si hay una deuda, la deuda que hay es de $6.000 millones y la Nueva EPS se ha comprometido en pagar”, dijo Jaramillo en entrevista con Caracol Radio.

Álvaro Uribe estalló contra el ministro de Salud por decir que el Gobierno Petro hace llorar a los ricos - crédito Colprensa/Senado

En este contexto, Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, sostuvo que el proyecto político de Paloma Valencia, aspirante a la Presidencia de la República por el Centro Democrático, incluye rescatar de la crisis el sistema de salud colombiano.

Así mismo, dijo que en su gobierno no pondrán a sufrir a los colombianos, sino que atacarán a los criminales que tienen azotado el territorio. “El Gobierno Petro dice que los ricos también lloran. En el gobierno de Paloma Valencia los únicos que van a llorar son los criminales”, afirmó.

Otra de las propuestas de Valencia es la generación de empleo para brindar más oportunidades a las nuevas generaciones.

“Paloma Valencia le dará confianza a la inversión para generar empleo de calidad en Colombia y le dará alegría a los trabajadores, a los jóvenes, y con un mejoramiento social, un bienestar colectivo, alegría para todos”, mencionó el aspirante al Congreso.

Autoridades antioqueñas rechazaron las declaraciones del ministro de Salud

La falta de vigilancia y acción por parte de la Superintendencia de Salud y del Gobierno Nacional agrava la crisis financiera hospitalaria en Antioquia - crédito Hospital San Rafael

En Antioquia, Marta Cecilia Ramírez, secretaria de Salud departamental, llamó la atención sobre la gravedad de la situación en el sistema hospitalario. Según Ramírez, las deudas pendientes superan los $2 billones tras intervención de la Nueva EPS y Savia Salud, lo que ha afectado gravemente a hospitales en los municipios de Nechí y Cisneros. Destacó que la mayoría de los pacientes en estos centros pertenecen a estratos bajos y advirtió que hay tres millones de personas afiliadas a EPS intervenidas, de las cuales el 75% está en el régimen subsidiado.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, criticó, en sus redes sociales, la expresión del ministro Jaramillo y la vinculó con la frase utilizada por el fundador del cartel de Medellín Pablo Escobar tras la masacre de 23 jóvenes en la discoteca Oporto en 1990.

A su juicio, el actual Gobierno nacional destruyó un sistema de salud que, aunque imperfecto, funcionaba con mayor solvencia. Desde su cuenta de X, el mandatario local afirmó: “Llegaron a tomar venganza dentro de una lucha de clases que solo ellos tienen en su cabeza. Y por hacerle daño a los ‘ricos’ se lo están haciendo mucho más a los más pobres”.

