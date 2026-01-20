Niño de 8 años resultó herido tras ser embestido por una moto que corría piques ilegales en Medellín: comunidad exige medidas

Un niño de ocho años sufrió una fractura de cadera tras ser atropellado por un motociclista en carreras ilegales en la vía del Metroplús - crédito Jcomp/Freepik

La comunidad en el nororiente de Medellín (Antioquia) se encuentra consternada tras el grave accidente de tránsito que involucró a un motociclista, un menor de edad y otro adulto.

El choque ocurrido en el barrio Manrique dejó a un niño de ocho años y a un adulto gravemente heridos. Ambos fueron atropellados por el conductor del vehículo que, según la Secretaría de Movilidad de Medellín, participaba en piques ilegales sobre la vía exclusiva del Metroplús.

El menor sufrió una fractura de cadera y fue llevado de urgencia a la Clínica Policariño. El adulto, también lesionado, recibió atención médica en la Clínica La María.

Las autoridades confirmaron que la motocicleta involucrada no tenía seguro obligatorio ni revisión tecnicomecánica vigente.

El conductor de la moto, lesionado tras el accidente, huyó del lugar antes de recibir la atención médica formal de las autoridades - crédito Colprensa

El conductor de la moto resultó herido y, a pesar de esto, abandonó la escena para trasladarse por sus propios medios a un centro asistencial. Ahora, las autoridades trabajan para identificarlo y aplicar las sanciones correspondientes.

Vecinos de Manrique La 45 han denunciado repetidamente el uso indebido del carril de Metroplús para realizar competencias clandestinas. Advierten que la falta de controles permanentes permite que los infractores retornen al sector poco después de los operativos esporádicos de la Policía y la Secretaría de Movilidad.

La comunidad exige respuestas urgentes. Reclaman la instalación de cámaras de fotomultas adicionales, reductores de velocidad y una vigilancia continua que frene tanto el ruido excesivo como la inseguridad vial.

Para los líderes barriales, la presencia institucional debe ser permanente y efectiva para evitar que incidentes como este sigan ocurriendo.

Otro grave accidente en Rionegro

Las consecuencias de los piques ilegales en Rionegro quedaron evidenciadas tras un accidente que terminó con dos víctimas mortales y dos motocicletas completamente destruidas.

Dos motos chocaron en la variante Las Palmas; una mujer murió - crédito Captura video

El siniestro ocurrió en la variante a Las Palmas, específicamente en el kilómetro 3+780 de la vereda Yarumal, donde una recta suele convertirse en escenario frecuente de este tipo de maniobras peligrosas.

Las autoridades locales, según informaron desde la Alcaldía de Rionegro, sospechan que la invasión de carril y la circulación en sentido contrario fueron factores clave en este incidente.

“De manera preliminar se analizan posibles conductas de alto riesgo, circulación en sentido contrario o invasión de carril, prácticas que de forma reiterada ponen en peligro la vida propia y la de los demás, especialmente en este corredor vial los domingos en horas de la mañana”, explicaron voceros oficiales del municipio.

El choque involucró a una Kawasaki ZX 1000 y una Pulsar 200, que se encontraron de frente por la invasión de carril de una de ellas. La Pulsar 200 quedó calcinada en el centro de la vía, mientras que la Kawasaki terminó destrozada a un lado de la carretera.

A raíz de la fuerza del impacto, ocurrido en el municipio de Envigado, uno de los vehículos se incendió - crédito Colprensa

La violencia del impacto provocó el deceso inmediato de Juan Esteban Orozco Peláez, de 39 años, quien conducía la moto de mayor cilindrada en dirección Medellín-Rionegro, y de Santiago Pérez Arroyave, de 21 años, quien transitaba hacia su vivienda en el barrio El Rosario, en Itagüí.

Testigos y los investigadores a cargo afirmaron que la Kawasaki participaba en carreras clandestinas al momento del accidente. Según estos relatos, el choque se produjo en medio de uno de esos “piques”, práctica que ha ido en aumento en ese tramo de la vía, especialmente durante las mañanas de los domingos.

Las autoridades han insistido en la necesidad de reforzar los controles sobre este corredor vial para evitar que hechos como este se repitan. La combinación de velocidad, imprudencia y competencias ilegales ha convertido este sector en un punto de alto riesgo para los motociclistas y los demás usuarios de la carretera en las vías de Antioquia.