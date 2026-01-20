Colombia

Lotería de Cundinamarca resultados 19 de enero: números ganadores del premio mayor de $6.000 millones

Esta popular sorteo ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales

Guardar
El sorteo de la Lotería
El sorteo de la Lotería de Cundinamarca se realiza todos los lunes (Infobae)

La Lotería de Cundinamarca dio a conocer los resultados de su más reciente sorteo llevado a cabo este lunes 19 de enero de 2026.

Este popular juego entrega un premio mayor de $6.000 millones y más de 50 secos millonarios. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca

Fecha del sorteo: lunes 19 de enero de 2026.

Número ganador: 5040.

Serie: 262.

A qué hora se juega la Lotería de Cundinamarca

Esta lotería realiza un sorteo a la semana, todos los lunes, excepto los días festivos, a las 10:30 horas de la noche. Cuando esto sucede, el sorteo se aplaza para el día siguiente, es decir, para el martes.

Lista de premios

La Lotería de Cundinamarca ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 6 mil millones de pesos.

La Tunjo de Oro de 300 millones de pesos.

La Guaca Secreta de 100 millones de pesos.

32 secos de 6 millones de pesos.

15 secos de 10 millones de pesos.

5 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Cundinamarca que entrega por diferentes aproximaciones, sumando más de 18 mil millones de pesos en el total del plan de premios.

¿Qué impuestos o retenciones aplican al premio?

Los premios de la Lotería de Cundinamarca están sujetos a un impuesto del 17% sobre el valor bruto del premio ganado, conocido como impuesto a ganadores.

Este impuesto se retiene automáticamente al momento de pagar el premio por la entidad responsable.

Adicionalmente, no se aplica el impuesto a las loterías foráneas del 10% sobre la venta de billetes en Bogotá a la Lotería de Cundinamarca ni a la Lotería de Bogotá, pero los ganadores están sujetos a esta retención del 17% sobre el premio.

También es importante tener en cuenta que posteriores movimientos financieros hechos con el premio pueden estar sujetos al gravamen a los movimientos financieros (4x1000), aunque ese impuesto no se descuenta directamente al cobrar el premio.

¿Cómo se juega la Lotería de Cundinamarca?

Para poder ganar a la Lotería de Cundinamarca requiere al menos 5 mil pesos para comprar una de sus tres fracciones. Si quiere el boleto completo lo puedes adquirir por 15 mil pesos.

Existen varias opciones para hacerde dela fracción o el boleto entero. Tiene la oportunidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedeadquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, debe que elegir su apuesta de la suerte conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente lunes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Para cobrar tu premio necesita presentar el billete en buen estado y tu cédula de ciudadanía en alguno de los puntos de atención de la Lotería de Cundinamarca. Si lo adquiriste en línea a través de las páginas oficiales, el premio te llegará directamente a tu cuenta.

La Lotería de Cundinamarca pertenece al sector descentralizado del orden departamental, tiene personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente. El primer sorteo se realizó el 16 de febrero de 1812, con el nombre de la Lotería Popular de Cundinamarca.

Desde su inicio la Lotería de Cundinamarca fue parte de la Beneficencia del Departamento y el producto de sus utilidades se destinó a obras de asistencia social. Actualmente, las ganancias van al sector salud.

Temas Relacionados

Lotería de Cundinamarcacolombia-noticiascolombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Petro responde a Rendón por impuestos a licores y cigarrillos: “Quieren impuestos sobre la comida y los trabajadores”

El presidente Gustavo Petro reaccionó a las críticas del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por el decreto de emergencia económica y el impuesto a licores y cigarrillos, debate que ahora quedó en manos de la Corte Constitucional

Petro responde a Rendón por

Créditos digitales de Nequi hasta $25 millones en 2026: tasas, plazos y costos que asumen los usuarios

En 2026, Nequi mantiene préstamos digitales de libre inversión hasta $25 millones, con plazos de hasta 60 meses. Un ejercicio de simulación evidencia cómo tasas, intereses y seguros inciden en el valor final del crédito

Créditos digitales de Nequi hasta

Resultados Super Astro Sol y Luna último sorteo de hoy lunes 19 de enero de 2026

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora de los dos juegos

Resultados Super Astro Sol y

Santander: estos son los cortes de la luz de este 20 de enero

Para que no te tome por sorpresa, conoce cuáles serán los cortes de luz que se van a realizar en tu localidad

Santander: estos son los cortes

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 20 de enero

Para que no te tome por sorpresa, autoridades de la capital dan a conocer los recortes de agua programados

Cortes de agua en Bogotá:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En video, estas son las

En video, estas son las primeras imágenes de los policías liberados por el ELN: “Sé que ustedes sufrieron”

Liberaron a los cinco policías que habían sido secuestrados por el ELN en el Catatumbo: Defensoría del Pueblo confirmó

Camiones cargados con combustible irregularmente fueron incinerados por hombres armados en vía entre Cesar y Norte de Santander

Viceministro de Diálogo Social rechazó enfrentamientos entre disidencias de las Farc en Guaviare que dejaron al menos 30 muertos

Gerson Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco, sería uno de los cabecillas que habría muerto tras ataque de “Calarcá”

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’: Neos perdió

‘Desafío Siglo XXI’: Neos perdió porque Valentina no avanzó y los televidentes afirman que hablar de Lucho le afectó

Luisa Cortina aseguró que fandoms poderosos influyeron en su salida de ‘La casa de los famosos’

Karol G y Feid se separaron después de 3 años de relación, según TMZ

Blessd confirmó que está esperando a su primer hijo: “Solo quiero que tú llegues”

“La Reina del Flow” encabeza el top de las 10 mejores series del momento de Netflix en Colombia

Deportes

Cambio de fecha para el

Cambio de fecha para el partido Millonarios vs. Medellín: la Dimayor oficializó el nuevo horario

Arjen Robben respondió a las comparaciones con la dupla de Luis Díaz y Michael Olise en el Bayern Múnich

Millonarios apuesta por un refuerzo extranjero para afrontar la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana

Así se jugó la primera fecha de la Liga BetPlay 2026: resultados, goles y tabla de posiciones

Jhon Jader Durán es cuestionado en Turquía por su actitud: “Cuando no juega, se enfada”